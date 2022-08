Peníze pro děti získali Černošek a další vlivní muži tenisu. Podle jakých pravidel, svaz tají

Miliony určené na sportování dětí rozděloval v letech 2014 až 2017 Český tenisový svaz mezi kluby, jimž šéfovali lidé z vedení svazu nebo s úzkými vazbami na něj. Vyplývá to z dokumentů, které získal Radiožurnál.

Byly to peníze loterijních společností, které část daní odváděly olympijskému výboru, odkud šly sportovním svazům a ty je posílaly klubům. Podle zákona měly jít výhradně na sportování mládeže.

Vedení tenisového svazu sdělilo, že podporovalo nadané děti ve velkých klubech, podle jakých pravidel mezi ně rozdělilo přes 44 milionů korun, ale nevysvětlilo. Na děti v menších klubech se přitom vůbec nedostalo.

Jiné sportovní svazy naopak rozdělovaly loterijní peníze plošně, předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser nechá postup tenisového svazu prověřit. Exkluzivně Praha 5:00 23. srpna 2022

Na začátku srpna se konalo v Prostějově tenisové mistrovství světa juniorů. Semifinálové klání českých hráček se Slovenkami na tribuně společně sledovali i dva vlivní muži českého tenisu - majitel TK Agrofert Prostějov Miroslav Černošek a prezident Českého tenisového svazu (ČTS) Ivo Kaderka.

Když v minulosti Kaderkův svaz rozděloval takzvané loterijní peníze, na největší sumu si přišel právě Černoškův prostějovský klub. V letech 2014 až 2017 inkasoval přes osm milionů korun. Další čtyři miliony získal tenisový klub Sparta Praha, který tehdy Černošek rovněž ovládal. Jiné oddíly přitom dostávaly jen pár desítek tisíc, některé dokonce vůbec nic.

„TK Prostějov a TK Sparta jsou dlouhodobě nejlepšími kluby v žákovském a juniorském tenise, kde rostou právě tolik úspěšní reprezentanti ČR... Takže ty dva miliony ročně do Prostějova a jeden do Sparty je velmi logická, rozumná a úspěšná investice. Nemyslíte?!“ nabízel Černošek vysvětlení, proč dostaly miliony právě jeho kluby. Nejprve přislíbil rozhovor, pak ale mobil nebral a posílal jen esemesky právě z tribuny prostějovského tenisového stadionu.

Známostí se šéfem svazu se tenisový boss Černošek netají. Když v SMS odpovídal reportérovi Radiožurnálu, sám zmínil, že právě sleduje s Kaderkou juniorské zápasy v Prostějově. Že by díky tomu jeho kluby získaly výhodu, ale odmítl.

Stát má podle něj podporovat talentované a úspěšné děti ve velkých klubech a to i na úkor méně zdatných, přestože i ty chtějí hrát tenis. „Taková je státní politika sportu v celé Evropě!“ napsal.

Peníze pro všechny...

Zdeněk Ertl, který pravidla pro čerpání peněz spolupřipravoval, je přesvědčený, že podpora pouze několika velkých klubů byla v rozporu s původní myšlenkou. Podle něj se z loterijních peněz mělo financovat sportování všech dětí.

Ivo Kaderka v roce 2019 | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Profimedia

„Peníze, které šly z loterií přes olympijský výbor, byly primárně určené pro všechny děti. Na podporu sportu dětí a mládeže. To měly být peníze na to, aby se ty děti hýbaly. A jestli to ty svazy neudělaly, tak to bylo v rozporu s účelem těch peněz,“ přiblížil Ertl, který je od roku 2003 předsedou Sdružení sportovních svazů České republiky.

Podobně jako on přitom v minulosti mluvil i šéf tenisového svazu Kaderka. „Pokud peníze z hazardu a loterií nepůjdou do sportu, budeme za pár let hledat miliardy na záchranu drogově závislé mládeže. Pokud jim vezmeme sport, budeme děti hledat právě v hernách,“ prohlásil v roce 2011, když s dalšími sportovními funkcionáři přesvědčoval poslance, aby dali peníze z hazardu na sportování dětí.

…dal svaz velkým klubům

Jenže, když pak loterijní firmy skutečně začaly odvádět část svých daní místo do státní kasy na mládežnický sport, Kaderkův svaz upřednostnil jen několik velkých klubů. Výhradně jim posílal v letech 2014 až 2017 milionové částky. Z celkem dvanácti set oddílů peníze od svazu dostalo každý rok jen zhruba dvacet z nich.

Každý rok svaz rozděloval 12 až 16 milionů z loterií a na seznamu příjemců se nejčastěji objevují jména největších tenisových klubů v Česku, kterým šéfují lidé z vedení svazu nebo ti, kteří na něj mají úzké vazby. Vyplývá to z dokumentů, které získal Radiožurnál. Investigativní tým již v minulosti popsal, že více než 100 loterijních milionů bez jasných pravidel rozdělovala česká fotbalová asociace a nyní se zaměřil na tenis jako další z nejpopulárnějších tuzemských sportů.

Klub 2017 2016 2015 2014 Celkem TK Prostějov 2,500,000 2,500,000 1,500,000 1,650,000 8,150,000 TK Neridé 3,000,000 2,440,000 2,400,000 7,840,000 TK Precheza Přerov 2,150,000 2,450,000 500,000 5,100,000 1. ČLTK Praha 2,550,000 2,000,000 4,550,000 TK Sparta Praha 2,000,000 2,000,000 4,000,000 TK Most 1,600,000 1,080,000 480,000 400,000 3,560,000 ČLTK Bižuterie Jablonec n. Nisou 450,000 650,000 250,000 150,000 1,500,000 Orel jednota Praha - Balkán 800,000 200,000 200,000 200,000 1,400,000 Zdroj: Český olympijský výbor

‚A vám to vadí?‘

Kromě prostějovského klubu a TK Sparta Praha to byl i TK Most, který získal celkem přes 3,5 milionu z loterií. Mosteckému klubu v té době šéfoval Jaroslav Tačner, jenž byl zároveň viceprezidentem tenisového svazu. Po loňském Tačnerově úmrtí vede klub jeho syn Libor, který je podle svých slov v klubu odmala.

„Asi to táta dobře dělal, že jo,“ odpověděl Libor Tačner na dotaz Radiožurnálu, jak si vysvětluje, že právě mostecký klub dostával miliony. Na dotaz, jestli to nebylo tím, že jeho otec byl po Kaderkovi mužem číslo dva ve vedení svazu, odpověděl, že to netuší.

A neví prý ani to, podle čeho se peníze mezi kluby dělily. „A vám to jako vadí jo, nebo co? Kdybyste třeba udělali článek, že tady pořádáme mistrovství Evropy do 14 let a teď mistrovství Evropy do 18 let, tak by to možná bylo prospěšnější a ne řešili takovéhle věci. Na shledanou,“ řekl a zavěsil.

‚Co je na tom divného?‘

Milionové částky dostával také TK Neridé, celkem šlo o 7,8 milionu. „Zabývám se docela úspěšně výchovou mladých hráčů, máme moře reprezentantů, máme jedny z nejkvalitnějších trenérů,“ řekl majitel klubu Jaroslav Kalát. Potvrdil, že s prezidentem svazu Kaderkou zná. „Od roku 1998 patříme ke špičkovým klubům, co je na tom divného, že ho znám?“

Kromě toho je propojený i s druhým viceprezidentem svazu Leošem Fialou, jenž je členem výkonného výboru, šéfem sportovně technického úseku ČTS a předsedou Středočeského tenisového svazu. Kalát sám řekl, že mu Fiala před časem pomáhal jeho klub zakládat. Že by mu to přinášelo nějaká privilegia, ale odmítá. „Já jsem do toho nacpal strašně svých peněz a tohle je mi vždycky k smíchu,“ dodal. Fiala nejprve s rozhovorem souhlasil, nakonec ho ale odmítl.

Sportovní zázrak?

Radiožurnál oslovil i další kluby, kterým svaz posílal miliony. Předseda klubu ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou Miloslav Hajátko a letitý funkcionář, který sedí ve výkonném výboru tenisového svazu, odmítl příspěvek z loterií (celkem 1,5 milionu) pro svůj klub komentovat s tím, že si na to nepamatuje.

Podobně reagoval Vojtěch Flégl, šéf klubu Orel jednota Praha – Balkán, který dostal od svazu z loterií 1,4 milionu korun. Flégl je členem dozorčí rady ČTS. Ani on si nepamatuje na detaily rozdělování peněz a protekci odmítá. „Osobní vazby na prezidenta Českého tenisového svazu mám stejné jako stovky dalších funkcionářů,“ sdělil.

Štědře podporovaný byl i TK Precheza Přerov, jenž dostal od svazu přes pět milionů. Jeho šéf Petr Huťka – stejně jako Flégl - zasedá v dozorčí radě spolku ČTS. Jako odpověď na dotazy Radiožurnálu zaslal jen krátké vyjádření.

„Prosím, respektujte úspěšnost českého sportu číslo jedna a nesnažte se démonizovat věci, které naopak mají být příkladem všem ostatním v českém sportovním prostředí. Takto se pracuje s mládeží, takto se investuje a takto se vyhrávají světové šampionáty,“ uvedl. A dodal, že přerovský klub je „nedílnou součástí budování tohoto sportovního zázraku, který se jmenuje český tenis“.

Kritéria svaz nevysvětlil

Podle jakých pravidel svaz rozděloval peníze některým klubům a podle čeho vypočítával konkrétní částky pro kluby, se nedozvěděli ani ti, kteří peníze dostali. Třeba TK Česká Třebová žádal svaz v roce 2016 o 170 tisíc, dostal 120 tisíc. Jak k této částce svaz přišel, nevysvětlil. „Poslali nám jen oznámení, že jsou schopni uvolnit a zaslat nám tuhle částku. Nikdo nám nezdůvodňoval, proč právě tolik, ani to, proč Pepík dostal 140 tisíc a Franta milion. Ani jsem se nedozvěděl, kolik klubů žádalo,“ řekl šéf klubu Jaroslav Rybka.

Kritéria rozdělování peněz odmítlo vedení svazu vysvětlit i reportérům Radiožurnálu. Generální sekretář Jakub Fastr prohlásil, že pracovníci sekretariátu ani prezident svazu Ivo Kaderka nemá na rozhovor čas, a vyžádal si otázky e-mailem.

Místo odpovědí se nejprve ozval viceprezident svazu Leoš Fiala a zaslal obsáhlé vyjádření, v němž zmínil, že svaz posílal miliony klubům, které vychovávají úspěšné hráče. „Najdete mezi nimi i všechny kluby, které excelentně pracují s mládeží a mají největší podíl na světové úrovni a dominanci českého tenisu,“ napsal.

Ve svém e-mailu obviňoval reportéra Radiožurnálu z toho, že si ho „někdo najal“. „Volat už mi nemusíte, setkat se s vámi nechci,“ uzavřel.

Vyjádření v podobném duchu poslal i sekretář Jakub Fastr. I on zmínil úspěchy mládežnických reprezentantů a ptal se reportéra: „V kterém oboru činnosti jste na prvním místě na světě vy?“

A pokračoval. „Český tenisový svaz má péči o talentovanou (nikoliv sportovně nešikovnou) mládež jako jednu ze svých priorit… ČTS není ani ‚zásilkovna‘, poštovní úřad ani ministerstvo sociálních věcí neboli instituce zasílající plošné dávky ‚na hlavu‘, respektive klub,“ napsal Fastr s tím, že svaz „nabízí dostatečný prostor ve svých soutěžích a turnajích všem dětem bez rozdílu“.

Jak svaz vypočítal, kolik dá jednotlivým klubům, ale ani Fastr nevysvětlil. Závěrem napsal, že svaz na otázky odpovídat nebude, a pohrozil, že se mohou ozvat svazoví právníci.

Radiožurnál se v rámci transparentnosti rozhodl publikovat neupravenou reakci představitelů Českého tenisového svazu na dotazy, podle jakých pravidel rozděloval 44 milionů z loterijních peněz.

‚S vaz nám nic nedal ‘

Na výchovu mladých hráčů má ale úplně jiný pohled předseda tenisového klubu ve Fulneku Libor Kvita, bratr nejúspěšnější české hráčky posledních let Petry Kvitové, která právě ve fulneckém oddílu vyrůstala.

„Malé kluby ty hráče vychovají a pak si je už jako skoro hotové hráče stahují ty velké, které na to dostávají peníze. Takhle to vidím já a jasně, že to není spravedlivé,“ podotýká. „Třeba Péťa (Petra Kvitová, pozn red.) přešla do Prostějova v šestnácti letech a už byla hotovou hráčkou,“ řekl Libor Kvita, který sestru ve Fulneku trénoval společně s otcem Jiřím.

Od tenisového svazu podle Kvitových slov nedostal fulnecký klub ani korunu. „Dostáváme příspěvky od tělovýchovné jednoty a od obce, ale tenisový svaz nám nic nedal, určitě pětadvacet let jsme nic nedostali,“ řekl.

Exposlanec: Není to spravedlivé

V „Pravidlech pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností“ se píše, že způsob rozdělení peněz je v kompetenci svazů. Hned v další větě se ale dodává, že „podmínky a kritéria, na základě kterých příjemce (svaz) rozdělí část příspěvku mezi základní články (kluby, oddíly), však nesmí mít diskriminační povahu.“ Podle jakých kritérií dostávaly peníze tenisové kluby, svaz, jak už bylo popsáno, tají.

Radiožurnál oslovil také někdejšího poslance Pavla Svobodu z ODS, který v roce 2013 navrhoval a prosazoval financování sportu z hazardu. Podle něj rozdělování peněz tak, jak to dělal tenisový svaz, šlo proti smyslu zákona. „Pokud to fungovalo takto, tak to vůči těm malým sportovním klubům určitě spravedlivé nebylo. Určitě to mělo fungovat takovým způsobem, aby byli podpořeni všichni,“ mínil.

Kritéria, podle kterých tenisový svaz dělil peníze jen mezi některé kluby a podle čeho vypočítával konkrétní částky, nezná ani Český olympijský výbor. A ani to nezjišťoval. Podle mluvčí ČOV Veroniky Linkové výbor kontroloval jen to, jestli rozdělování peněz bylo administrativně v pořádku a jestli šly peníze skutečně na mládež.

„Způsob rozdělení příspěvku mezi kluby byl v kompetenci sportovních svazů. Český olympijský výbor vnímá svazy jako svébytné partnery, demokraticky zvolené, kteří mají propracovaný systém podpory sportování dětí a mládeže,“ řekla Linková.

Jiné svazy podporovaly plošně

Na rozdíl od tenisového svazu jiné sportovní organizace zvolily mnohem širší podporu dětí a mládeže. „My jsme si uvědomovali, že tahle podpora by měla být plošnější,“ řekl ředitel sekretariátu Tomáš Frank z Českého florbalu, který má na starosti ekonomiku a dotace.

Český florbal proto podle Franka informoval všechny kluby e-mailem nebo telefonicky, že mohou dostat 20, 40 nebo 60 tisíc korun, když splní podmínky. Každý rok pak poslal peníze více než 120 klubům. „Což bylo 85 procent všech, a těch zbylých 15 procent se do toho nepřihlásilo, protože třeba nechtěli splnit podmínky,“ řekl Frank s tím, že vrcholový sport mládeže v superligových oddílech mají platit především sponzoři.

Podobně využíval loterijní peníze i atletický svaz, který je třeba v letech 2015 a 2016 rozděloval mezi více než dvě stě oddílů. „Chtěli jsme podporovat běžnou mládež a to, aby děti vůbec sportovali. Nedovedu si vůbec představit, že bychom to rozdělili hlavně velkým klubům. V září pořádáme mistrovství republiky družstev, což znamená, že se ho zúčastní šest nejlepších týmů z mužské a šest ze ženské kategorie. Kdybych řekl, že dáme peníze jen těmhle dvanácti klubům, tak bych v tu ránu odstoupil,“ popsal místopředseda svazu Jacek Přibáň.

I Český svaz ledního hokeje podporoval mládež plošně. Třeba v roce 2015 podle studie společnosti KPMG pořídil za téměř 18,4 milionu korun „dětskou výstroj všem mládežnickým klubům“ a za trenéry v malých klubech zaplatil přes sedm milionů.

NSA prověří hospodaření

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser postup tenisového svazu proto nechá prověřit.

„Určitě prověříme, v jakém režimu byly rozděleny loterijní prostředky a jakým způsobem s nimi bylo zacházeno. Kontrola proběhne na konci léta,“ sdělil Neusser.

„Pokud byly loterijní prostředky určeny na podporu sportu mládeže a zdravého životního stylu, tak si myslím, že měly být účelově utraceny právě na podporu mládeže, nikoliv na reprezentaci případně talentovanou mládež,“ dodal.

A nejen to, revize hospodaření tenisového svazu bude ještě širší. Stejné kluby totiž podle informací Radiožurnálu dostávaly od svazu peníze na svůj provoz i v dalších letech. „Jelikož máme podněty ze sportovního prostředí, že tenisový svaz nehospodaří v pořádku, Národní sportovní agentura navíc prověří i hospodaření svazu za loňský rok,“ doplnil Neusser. Také to odmítlo vedení tenisového svazu komentovat.