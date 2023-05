Zanedbané tenisové kurty na Letné možná znovu ožijí. Město je zatím pronajalo klubu LTC Praha

Chodili sem hrát významné osobnosti jako Jan Masaryk nebo Vlasta Burian. Teď zde trénují hlavně děti.

„Jsem tady od roku 1967, takže asi skoro nejstarší člen. Máme ještě dva devadesátileté. V současné době je tady asi 120 členů nebo 130, z toho 80 dětí, takže neustále narážíme na nějaký balanc, jak vyhovět jednomu nebo druhému závazku,“ popisuje trenér Vít Mařík.

Zatím chce klub na vlastní náklady za zhruba 300 tisíc korun opravit alespoň zbývající čtyři venkovní kurty. „Zkusíme to i za pomoci rodičů a dětí z té tenisové školy, v rámci nějaké brigády,“ doufá předseda výboru LTC Praha Jan David.

Odhadovaná cena rekonstrukce celého areálu je asi 80 milionů korun. „Ta klubovna by fungovala pro veřejnost, samozřejmě by tady byla zase nějaká restaurace. S tím se chceme přihlásit do toho výběrového řízení,“ dodává Jan David.

Klub LTC Praha má smlouvu jen na půl roku. Veřejnou soutěž na celkovou opravu plánuje hlavní město vyhlásit už na podzim.

Co bude při jeho vyhodnocování Praha zohledňovat? Poslechněte si celou reportáž výše.