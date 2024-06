Tenisový svaz rozhodne o své budoucnosti. Po obvinění bosse Kaderky zvolí nové vedení i stanovy

Tenisový boss Ivo Kaderka, který neotřesitelně vládl českému tenisu přes 25 let, končí v čele svazu. Podle informací Radiožurnálu podepsal ve čtvrtek večer rezignaci. Od února je obviněný z rozsáhlého dotačního podvodu.

Delegáti na valné hromadě v pátek rozhodnou, kdo Kaderku nahradí. Zvolí také nové stanovy, protože ty současné znemožňovaly, aby by šéfem někdo jiný.

Výsledek valné hromady je důležitý pro následující financování svazu a další budoucnost českého tenisu.

Podezřelé finanční machinace v Českém tenisovém svazu, kvůli nimž policie obvinila pět lidí a pět firem, rozkryl loni v květnu Radiožurnál.

Ivo Kaderka | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to zásadní chvíle proto, aby mohla pokračovat sportovní činnost tenisového svazu. Z hlediska toho sportu je to určitě maximálně důležité,“ komentoval svolanou valnou hromadu Jan Stočes, jenž byl po zatčení Kaderky na konci února pověřen dočasným řízením svazu a valnou hromadou jeho mise končí. „Doufám, že to proběhne hladce,“ dodal.

Kaderka stál čele tenisového svazu od roku 1998 a stanovy mu zajišťovaly, aby ho vedl, dokud bude chtít. Dávaly mu absolutní moc, byl jediným statutárním orgánem, který rozhodoval o všech důležitých záležitostech.

A nikdo ho neměl v čele svazu ohrozit, třeba i proto, že ve stanovách bylo přímo napsáno: „Prezidentem Českého tenisového svazu je Ivo Kaderka.“

Odstoupit původně nechtěl. Když ho soud kvůli obvinění z mnohamilionového dotačního podvodu poslal 29. února do vazby, Kaderka vzkazoval, že rezignovat nehodlá a že na valné hromadě nabídne svou funkci k dispozici.

Podle informací Radiožurnálu ale už ve středu vyklidil kancelář v sídle tenisového svazu Štvanici a odnesl si z ní své osobní věci. Podle informací Radiožurnálu podepsal ve čtvrtek večer rezignaci a podle několika oslovených funkcionářů Kaderka na jednání valné hromady už ani nepřijde.

Co mohlo změnit jeho postoj? Jeden ze svazových funkcionářů přidává svůj postřeh.

„Ve vazbě neměl všechny informace, a proto byl po propuštění z vazby hodně překvapený, když zjistil, že vedení svazu už není tak loajální, jak byl zvyklý,“ popsal pod podmínkou anonymity člen vedení svazu. Jeho jméno ale Radiožurnál zná. „Navíc má spoustu dalších podnikatelských aktivit, které po třech měsících ve vazbě potřebuje vyřešit,“ dodal.

‚Ctíme presumpci neviny‘

Kromě vedení českého tenisu byl Kaderka také prezidentem evropské federace Tenis Europe a místopředsedou České unie sportu, která sdružuje největší sportovní svazy.

Zatímco evropská tenisová federace pár dní po jeho obvinění rozhodla, že organizaci místo něj povede dosavadní viceprezident Giorgio Di Palermo, Česká unie sportu (ČUS) Kaderku ve funkci nechala. „Ctíme presumpci neviny,“ řekl mluvčí unie Jiří Uhlíř.

Kaderka ale dlouho místopředsedou ČUS nezůstane. V polovině června se totiž bude v Nymburce volit nové složení výkonného výboru a kandidovat mohou jen předsedové svazů. A tím už Kaderka nebude, protože do 31. května, kdy vypršel termín pro podání kandidátek na funkci šéfa tenisového svazu, svou přihlášku neposlal.

Nově předsednictvo

Tenisový svaz bude v pátek na mimořádné valné hromadě řešit svoji budoucnost. Delegáti budou hlasovat o novém vedení i o nových stanovách. V čele už nemá stát prezident se všemi pravomocemi, ale tříčlenné předsednictvo, aby se pravomoci rozdělily: tedy předseda a dva místopředsedové.

Na funkci předsedy kandiduje právník Jakub Kotrba, jenž spolupracuje v advokátní kanceláři se synem miliardáře Tomáše Chrenka. Právě jeho skupina Agel se loni stala generálním partnerem tenisového svazu, po vypuknutí kauzy ale partnerství pozastavila a vyčkává na změny ve vedení svazu.

Dalším kandidátem je Petr Makrlík, bývalý tenisový trenér, jenž byl po ostrých sporech s vedením svazu v roce 2010 doživotně vyloučen z Českého tenisového svazu.

Do volby předsedy se přihlásili také 41letý Vladimír Slavík, který se tenisu věnuje od dětství, a majitel tenisového areálu na jižní Moravě Václav Vintr.

O funkci prvního místopředsedy se uchází tenisový trenér Petr Pála, druhým místopředsedou chce být současný první viceprezident Martin Hynek.

Svazy: Ať viníci zaplatí škodu

Nálada uvnitř tenisového svazu se od Kaderkova zatčení výrazně proměnila. Zatímco dříve si nikdo z funkcionářů netroufl mocného šéfa kritizovat, nyní dávají najevo, že si přejí změnu. Dokládá to i výsledek ankety mezi regionálními předsedy.

Reportéři Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport oslovili všech osm oblastních svazů a ptali se jich, s čím jejich delegáti půjdou na valnou hromadu. Všichni zástupci svazů odpověděli, že souhlasí s novými stanovami, mají už jasno, koho budou volit a část z nich souhlasí také s tím, že pokud Kaderka a další obvinění budou pravomocně odsouzeni, měl by po nich svaz chtít zaplatit škodu.

„Každá organizace musí jí způsobenou škodu vymáhat, pokud tato vznikla, je vyčíslena a je určen původce škody,“ řekl například předseda výkonného výboru pražského tenisového svazu Pavel Saic.

Škoda bude přitom mnoho milionů korun. Jen Národní sportovní agentura dala svazu sankci bezmála 30 milionů a nejspíš to nebude konečné číslo.

„Tenis prožívá těžké časy, je třeba napravit jeho reputaci a ukázat, že všichni nejsme ti, kteří zneužívali dotace. Opak je pravdou, v oddílech a oblastech jsou pracovití lidé, kteří tenis milují a jen se diví, když se dozvídají z médií, co se všechno dělo,“ prohlásil předseda Západočeského tenisového svazu a Rady ČTS Zdeněk Štengl.

Nakládání s dotacemi

Na podezřelé využívání dotací v tenisovém svazu upozornil loni v květnu Radiožurnál, když popsal, jak svaz hospodařil s dotacemi za rok 2021.

Tehdy svaz dostal na podporu celého českého tenisu téměř 142 milionů korun a z toho skoro třetinu, přes 42 milionů, získal spolek Orel Jednota Praha – Balkán. Ovládá ho Vojtěch Flégl, významný tenisový funkcionář, člen dozorčí rady ČTS a blízký spolupracovník prezidenta svazu Iva Kaderky.

Fléglův spolek dostával od svazu státní miliony korun na financování tenisových turnajů. Vedení svazu ale nikdy neodpovědělo na dotazy Radiožurnálu, proč právě on.

Radiožurnál zjistil, že ve spolku státní dotace nezůstávaly, ale mířily dál – na účty firem, které se měly postarat o jednotlivé služby na turnajích. A mezi nimi byly firmy, které patří právě Fléglovi nebo jeho manželce.

A navíc Radiožurnál na konkrétních příkladech doložil, že si Fléglovy firmy nechaly vyplácet státní peníze i za práci, která byla předražená nebo kterou ve skutečnosti vůbec neodvedly.

Obvinění a sankce

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu podezřelé několik měsíců odposlouchávali a zaznamenali, jak konspirativně si počínají, aby kryli svoje aktivity. Letos 27. února policisté Flégla a Kaderku zatkli a obvinili z dotačního podvodu a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Kromě nich policisté obvinili i další tři lidi a pět firem. Škodu kriminalisté vyčíslili zatím na 14,5 milionu korun. O dva dny později soud poslal Kaderku a Flégla do vazby, aby nemohli ovlivňovat svědky, případně se vzájemně radit o svých výpovědích. Na svobodu je soud pustil 24. května, tři dny před uplynutím maximální doby, kterou oba mohli strávit ve vazbě.

Ani Flégl už ve vedení tenisového svazu není. V pondělí 3. června poslal do sídla svazu rezignaci na svou funkci člena dozorčí rady ČTS.

Kromě policie se případem na základě informací Radiožurnálu zabývala i Národní sportovní agentura, která státní dotace svazu vyplácí. A nařídila svazu, aby z dotace za rok 2021 vrátil 29,7 milionu.

Byla to sankce za to, že část dotace určené reprezentaci svaz použil právě na podezřelé financování turnajů, a také za to, že posílal Fléglovu spolku peníze bez veřejné soutěže a na základě dávno neplatné rámcové smlouvy.

Svaz ale tolik peněz nemá. V době zatčení Kaderky se ve svazové pokladně našlo jen zhruba 2,7 milionu. Případ proto převzal finanční úřad, aby peníze vymohl. Vedení svazu chce s finančním úřadem domluvit splátkový kalendář a podle informací Radiožurnálu se nyní čeká na výsledek valné hromady, aby bylo jasné, s kým má vlastně finanční úřad jednat.

Naděje: výnosy z reklamy

Kde chce ale svaz vzít peníze na splácení 30milionové sumy? Radiožurnál už dříve popsal, že vedení svazu se podle interních informací upíná k jediné naději. A tou je marketing a reklama. Doufá, že pokud se mu podaří očistit pověst, najde firmy, které budou ochotné s ním spojit své jméno. Třeba už kvůli úspěšnosti českých tenistů ve světě.

Mezi nimi může být třeba skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka, která byla od loňského roku generálním partnerem ČTS, ale po vypuknutí kauzy partnerství pozastavila. Chrenek už dříve Radiožurnálu sdělil, že „dojde-li k pozitivním změnám, bude ráda (společnost Agel) v podpoře českého tenisu pokračovat."

A právě zisky z reklamy podle lidí z vedení svazu umožní splácet finančnímu úřadu sankci skoro 30 milionů.

K očištěné pověsti má dojít právě na mimořádné valné hromadě, která má zvolit nové stanovy a vedení.

Pro svaz je to důležité ještě z jiného důvodu. Kvůli dotační kauze zatím nedostal od Národní sportovní agentury dotaci na letošní rok a musel kvůli tomu rušit turnaje nebo je pořádat vlastními silami. Předseda agentury Ondřej Šebek již předminulý pátek Radiožurnálu sdělil, že právě výsledek valné hromady je podmínkou pro to, aby agentura mohla dotaci svazu vyplatit.

„Český tenisový svaz obdrží dotaci, pokud doloží v rámci dotačního řízení dokumenty či jiné podklady, které si sportovní agentura vyžádala, a některé mají i úzkou souvislost s konáním valné hromady,“ řekl Šebek s tím, že jde o více než 150 milionů korun.

Další potíže svaz čeká

Jenže svaz má ještě i další finanční potíže. Při revizi svazových financí, o jejichž stavu měl přehled jen Kaderka, se zjistilo, že tenisový svaz navíc dluží za nezaplacené služby na loňských turnajích.

„Celkem jde o zhruba 40 milionů,“ přiblížil jeden ze členů vedení svazu. „Všechny, kterým svaz dluží, jsme kontaktovali a oni řekli, že chápou naší situaci, počkají s platbou a nebudou ji vymáhat,“ dodal.

Národní sportovní agentura navíc rozhodla, že prověří i to, jak svaz nakládal s dotacemi i v letech 2022 a 2023. A protože podle informací Radiožurnálu to bylo podobné jako v roce 2021, lze předpokládat, že svaz čekají po skončení kontrol ještě další sankce.