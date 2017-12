Čerpadla měla uspořit peníze a zlepšit životní prostředí. Praha 7 žaluje bývalé vedení o 7,5 milionu

Tepelná čerpadla měla základní škole v pražských Holešovicích ušetřit peníze a nadto ještě zlepšit životní prostředí v celé Praze. Nejenže plánované úspory nikdy nedosáhla, drahý byl nakonec i jejich provoz. Za nedodržení smlouvy dostala Praha 7 nedávno další pokutu: z více než dvacetimilionové evropské dotace vrátila už 7,5 milionu. Vedení městské části obviňuje bývalou politickou reprezentaci a zažalovalo ji. Původní zpráva Praha 11:25 1. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tepelná čerpadla měla základní škole v pražských Holešovicích ušetřit peníze a nadto ještě zlepšit životní prostředí v celé Praze. Plánované úspory ale nikdy nedosáhla. | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

„Příjemce v době udržitelnosti nenaplnil indikátor ‚Úspora energie celkem‘, ke kterému se zavázal podpisem smlouvy o financování projektu, a to v každém roce 5leté udržitelnosti projektu,“ stojí v poslední výzvě pražského magistrátu z letošního srpna. Úřad v ní vyzývá Městskou část Praha 7 k zaplacení další pokuty za tepelná čerpadla na Základní škole T. G. Masaryka na pražském Ortenově náměstí.

Magistrát tak o dalších 690 tisíc navýšil dřívější penále – 6,9 milionu korun. Celkem tak už sedmá městská část musela za úsporná tepelná čerpadla vrátit zhruba 7,5 milionu korun.

Žaloba MČ Praha 7 Městská část v pětatřicetistránkové žalobě, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici, žádá zaplatit zhruba 7,5 milionu korun. Tedy pokutu, kterou musela po magistrátní kontrole z poskytnuté dotace na čerpadla vracet. Žalobu podala na bývalého starostu Marka Ječménka (ODS), místostarostu Tomáše Kaštovského a výkonného manažera projektu Filipa Kuchaře. Mezi žalovanými je i samotná firma ISPD, která projekt realizovala.

A právě proto se Praha 7 rozhodla, že o zmíněnou výši pokuty zažaluje předchozí vedení městské části, například bývalého starostu Marka Ječménka a místostarostu Tomáše Kaštovského (oba ODS) (viz box Žaloba MČ Praha 7).

„Mezi jednáním, respektive nekonáním těchto osob a vzniklou škodou spatřujeme jednoznačnou příčinnou souvislost,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz podání žaloby místostarosta Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě). Podle jeho slov byl starosta Ječmének i odpovědným vedoucím projektového týmu, jeho zástupce Kaštovský zase technický manažer a Filip Kuchař coby vedoucí odboru školství zase výkonným manažerem projektového týmu.

„Museli nebo měli vědět o nesrovnalostech v projektu, nefunkčnosti zařízení a hrozících škodách, a přesto nepodnikli žádné efektivní kroky k nápravě,“ říká Vyhnánek. Firma ISPD zase podle jeho slov provedla vadné dílo.

S péčí řádného hospodáře

Nápad nainstalovat na holešovickou základní školu tepelná čerpadla se zrodil už v roce 2009. Plán byl zřejmý: snížit náklady na vytápění.

„Základním smyslem projektu je zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické náročnosti provozu základní školy,“ stojí doslova v popisu projektu, který počítal s instalací „16 moderních“ pump. Nemalý byl i cíl celého projektu. „Ve svém důsledku přispěje ke zlepšení životního prostředí na území hlavního města Prahy,“ sliboval ještě projekt.

Monitorovací zprávy Za první rok fungování došlo k úspoře energie ve výši 10,5 procenta, jako důvod pak monitorovací zpráva uvádí ladění systému tepelných čerpadel. Už to ale bylo porušení pravidel pro poskytnutí dotace. Podle zprávy z roku 2012 stoupla úspora na 18,2 procenta. Požadované hodnoty nebylo podle devítistránkového dokumentu dosaženo kvůli „nedokonalému nastavení energetického managementu“. O rok později se úspora snížila na 17,6 procenta, později stoupla na 20,2 procenta. A pro rok 2015 klesla na 8,1 procenta. „Odhad potenciálních úspor je ale i tak poměrně nízký, přibližně 100 tis. Kč ročně, což je lepší než nic, nicméně v porovnání s celkovými náklady na pořízení čerpadel jde spíše o symbolickou částku,“ říká Vyhnánek.

Budova školy je vytápěná z centrální soustavy a tepelná čerpadla jsou jakýmsi doplňkovým zdroje. Řečí čísel: jen elektřina na jejich provoz stojí podle místostarosty Vyhnánka přibližně 270 tisíc korun ročně. A samotnou úsporu pomocí čerpadel vyčíslil na sto tisíc korun.

„Kdybychom je v současné době odstavili a zcela nahradili odběrem tepla z centrální soustavy, celkové náklady na vytápění budovy a ohřev vody by dokonce mírně klesly. Reálná úspora čerpadel proto není žádná,“ popisuje. K tomuto kroku ale městská část zatím nepřistoupila. Podle Vyhnánka proto, že úřad chce vyčerpat všechny možnosti k úpravě a přenastavení čerpadel. „Když už se do nich investovaly takové peníze,“ tvrdí.

Projekt od počátku předpokládal úsporu energie ve výši 35 procent. I to byla jedna z podmínek dotace, kterou se ale nikdy nepodařilo splnit (viz box Monitorovací zprávy).

V žalobě stojí, že tehdejší vedení Prahy 7, minimálně projektový tým, musel o tom, že čerpadla neplní svůj účel, vědět.

„Pakliže by osoby žalovaných řádně plnily své povinnosti stanovené zákonem, tzn. zejména pokud by jednaly tak, jak by řádný hospodář ve vztahu ke svěřenému majetku jednat měl, a řádně plnily své povinnosti včetně smluvních, nemohlo by dojít k tak flagrantnímu porušení podmínek poskytnuté dotace,“ stojí doslova v žalobě s tím, že tehdejší vedení Prahy 7 se čerpadla nesnažilo reklamovat.

Politický kalkul

Vyjadřovat se nechtěl ani Filip Kuchař, který aktuálně pracuje jako vedoucí oddělení koncepce a projektů na pražském magistrátu. Do médií nechtěl mluvit ani bývalý starosta Prahy 7 Marek Ječmének. Odmítl ale, že by věděl o tom, že úsporu není možné splnit. „Věřím, že vše rozhodne spravedlivý, nestranný a nezávislý soud a i z těchto důvodu se nechci nijak mediálně vyjadřovat,“ napsal v sms zprávě Ječmének.

Firma ISPD se - s ohledem na běžící soudní spor - odmítla k celé věci vyjádřit. „Naše společnost provedla a řádně předala toto dílo více než před sedmi lety. O tom, že se o dílo či v souvislosti s ním vede spor, jsme se dozvěděli až z podané žaloby. Do doby, než nám byla žaloba soudem doručena, u nás nebylo uplatněno jakékoliv právo z odpovědnosti za vady či vyjádřena jakákoli nespokojenost s dílem,“ vzkázal jednatel firmy Michal Lec.

Podrobnější nechtěl být ani sám bývalý místostarosta Kaštovský, pro server iROZHLAS.cz však uvedl, že si není vědom, že by udělal něco špatně.

„K úspoře došlo, čerpadla vykazovala úsporu, samozřejmě nedošlo k naplnění předpokladu. A je potřeba si říct, proč to tak je. Automaticky na své předchůdce házet špínu, to dokáže každý,“ uvedl Kaštovský. Dodal ještě, že v rámci svých kompetencí prý tehdy „postupovali tak, jak se postupovat má“. Na zastupitelstvu se prý ptal na to, v jakém stavu tepelná čerpadla jsou, zda vůbec fungují. Odpověď na to podle svých slov ale nedostal.

„Já nejsem expert v oblasti zateplení nebo v oblasti tepelných čerpadel. Vycházeli jsme z odborných analýz, posudků a tak podobně. Nechci zabíhat do podrobností, je to na soudu.“ Tomáš Kaštovský

„Je určitě nemilé, že městská část musela vrátit část dotace. Hledá viníka, který může za to, že tyto peníze musela vrátit. Část pětiletého období stoprocentně připadala na naše následovníky. Z jejich pohledu se jedná trochu o politický kalkul, kdy městská část podává žalobu pouze na část osob, které s tím přistupovaly do kontaktu,“ myslí si.

„Vnímám to jako politické prohlášení v politickém boji. Potřebují si dokázat, že cosi dělali, ale nedělali vlastně nic,“ uzavřel Kaštovský.