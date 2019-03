Cizinec podezřelý z přepadení teplického klenotnictví je ve vazbě. Dopadli ho na polsko-litevské hranici

Do Česka byl k trestnímu stíhání vydán cizinec podezřelý z vyloupení klenotnictví v Teplicích. Policie ho obvinila z loupeže ve spolupachatelství a soud na něj uvalil vazbu. Po druhém cizinci policisté pátrají. V pátek to uvedla mluvčí ústecké krajské policie Šárka Poláčková. „Do ČR byly současně dovezeny i další odcizené hodinky, a to zhruba 40 kusů,“ dodala.

Ústí nad Labem 17:16 22. března 2019