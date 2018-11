V Lázních Teplice nad Bečvou se obávají, že kvůli chystané přehradě Skalička přijdou o léčebné prameny

Už více než šest století využívají lidé blahodárné účinky léčebných minerálních vod v Teplicích nad Bečvou. Teď se vedení tamních lázní obává, že by o ně mohlo přijít kvůli připravované protipovodňové stavbě v nedaleké Skaličce. Povodí Moravy ale ujišťuje, že prameny nijak ohrozit nechce, a nechá si proto zpracovat hydrogeologickou studii. Teplice nad Bečvou 11:09 24. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gallasův pramen v areálu lázní Teplice nad Bečvou láká ke skutečně lázeňskému posezení

Jurikův, Kropáčův a Galašův – tři prameny, které lázeňské hosty zásobují teplickou kyselkou. Například paní Věra dojela na léčení do Teplic z Prostějova a místní vodu ochutnává poprvé. „Je dobrá. Já si tady vařím kafe, tak bych si sem mohla dojít pro vodu,“ říká Českému rozhlasu Olomouc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Teplicích nad Bečvou se bojí o svou kyselku

Vedení lázní se ale teď obává, že připravovaná protipovodňová stavba u nedaleké Skaličky by je o tyto léčivé prameny mohla připravit. „Jakékoliv změny hladiny podzemní vody by mohly znamenat změnu tras podzemní vody a mohly by být pro nás jako pro lázně likvidační. Museli bychom hledat jiné možnosti čerpání minerální vody, což by bylo hodně nákladné a nemáme dnes představu, jakým způsobem bychom to provedli,“ vysvětluje Zdeněk Růžička, vedoucí technik lázní.

Možný vliv nejen na prameny, ale i na klima Zbrašovských aragonitových jeskyní a nedaleké Hranické propasti už prokázal mnohaletý výzkum speleologů ze skupiny Hranický kras. „Pokud bude jakýmkoliv způsobem ohrožena stabilita, složení nebo proplynění pramenů, tak to vždycky ovlivní všechny tři lokality,“ říká členka skupiny Barbora Šimečková.

Obec Nové Heřminovy neuspěla s ústavní stížností. Má být částečně zatopena Číst článek

Povodí Moravy ústy svého mluvčího Petra Chmelaře ale uklidňuje. Stavět se prý nezačne dříve, než bude hotová podrobná hydrogeologická studie. „V současnosti jsou připravené právě podklady pro zadání této studie, takže během několika dnů bude vypsáno výběrové řízení pro zpracování studie, která situaci v této lokalitě posoudí,“ uvedl Chmelař.

Studie by podle něj měla být dokončena v polovině příštího roku. Teprve poté Povodí Moravy rozhodne o přesném typu stavby. Stanovený termín jejího zahájení v roce 2024 by to podle Chmelaře nemělo nijak ohrozit.