Rány z plynového děla ruší lidi na Broumovsku. ‚Neodnesu ho, prasata mi ničí louku,’ říká farmář

Město Teplice nad Metují na Broumovsku řeší kuriózní spor. Část obyvatel si totiž stěžuje na to, že jim vadí pravidelné rány z plynového děla. Dělo používá jeden z místních farmářů, plaší s ním divoká prasata, která mu prý způsobila statisícové škody. Prokázat mu porušování zákona bude složité, sousedské vztahy jsou ale na bodu mrazu. Teplice nad Metují 9:01 25. listopadu 2020

„Tady nahoře, tam to má umístěný,“ říká Věra Mílová. Žena žije v Bohdašíně, malé obci patřící pod Teplice nad Metují. Plynové dělo stojí několik stovek metrů od jejího rodinného domu. „Střílí pořád. A nejhorší je, že střílí i v noci,“ pokračuje. „Je to neskutečný,“ dodala.

Výstřely z děla se ozývají v asi půlhodinových intervalech, na hluk si kromě celé rodiny těžko zvykal i pes.

Mezi ty, kterým výstřely z děla vadí, patří i Hana Dziuba. Na hluk si postupně zvykla.„Trvalo to dlouho, ale nepříjemné to je. Člověk se vždycky tak jako lekne,“ popsala.

Plynové dělo používá farmář Jan Šefc. Hluk je prý jedinou obranou proti divočákům, kteří mu opakovaně ničí louky. „Mnoho let máme od divokých prasat velké škody a musel jsem tu louku obnovit. To znamená zorat, uvláčet, pohnojit, zaset...,“ přiblížil pro Český rozhlas Hradec Králové.

‚Dělo neodnesu’

Za to podle svých slov zaplatil asi 160 tisíc korun, za pár dnů prý divočáci louku znovu zničili. „Takže mě to stálo další peníze. Řeknu 50 tisíc a za tři dny to bylo to samé,“ dodal.

Divoká prasata jsou podle něj přemnožená a jinou šanci na ochranu svého majetku prý nemá. „Já to dělo neodnesu, protože si tam nenechám dělat další škodu,“ uzavřel.

Starosta Teplic nad Metují řešil stížnosti obyvatel s Krajskou hygienickou stanicí zatím jen telefonicky. Podle mluvčí hygieny Veroniky Krejčí je v případě podání podnětu možné hluk změřit. „Limit pro denní dobu je padesát pro noční dobu čtyřicet decibelů,“ vysvětlila.

Podobné případy jsou přitom výjimečné. Většinou pracovnice hygieny měří hluk trvalý, třeba z dopravy nebo výrobních závodů.