Husák dostal pokutu kvůli zakázané oslavě v Teplicích. Paroubek a Benda vyvázli bez trestu

Bývalý policejní prezident Vladislav Husák dostal pokutu. Nadřízený ho potrestal za to, že byl letos v lednu na zakázané oslavě narozenin podnikatele a někdejšího vlivného člena ČSSD Petra Bendy v jeho hotelu v Teplicích.

V době tvrdého lockdownu měly být hotely až na výjimky zavřené a scházet se mohli jen dva lidé, pokud nešlo o členy jedné domácnosti, kolegy z práce nebo spolužáky. Platil noční zákaz vycházení, přesto byly na oslavě desítky lidí.

Do hotelu dorazil třeba bývalý premiér Jiří Paroubek, člen Rady České televize Jiří Šlégr, tehdejší poslanec Milan Hnilička. Většina hostů vyvázla bez pokuty. Podle úředníků chyběly důkazy. Původní zpráva Teplice 15:30 27. října 2021

„Mohu potvrdit, že řízení ve věcech služebního poměru ohledně jednání majícího znaky přestupku ze strany plukovníka Vladislava Husáka bylo ukončeno. Pan plukovník byl uznán vinným a byl mu uložen kázeňský trest – srážka ze mzdy. Konkrétní výši s ohledem na fakt, že řízení je neveřejné, není možné sdělit,“ řekla mluvčí Policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Podle informací Radiožurnálu srážka odpovídá zhruba deseti tisícům, což je pokuta, kterou dostali i jiní účastníci zakázané oslavy.

Husák sankci nechtěl komentovat, řekl ale, že větší trest dostal, když byl odvolán z funkce krajského policejního ředitele. „Já jsem přišel o práci, kterou jsem, myslím, dělal dobře. Přišel jsem o to, co jsem miloval a miluju. Devět měsíců trvá kázeňské řízení a moje zdraví tím samozřejmě poměrně zásadně utrpělo. Takže ať je pokuta, jaká chce, nehraje to pro mě žádnou roli. Protože já jsem byl potrestaný tím, že jsem přišel o svoji práci,“ řekl Radiožurnálu.

Husák při kázeňském řízení navrhoval další a další svědky, předkládal důkazy o své údajné nevině. Najal si kvůli tomu dokonce advokáta. Nepomohlo mu to a nadřízený rozhodl, že přestupek spáchal.

Husák od počátku vinu odmítá. Už pár dní po tom, kdy se nepovolená oslava provalila v médiích, sice připustil, že byl v hotelu Prince de Ligne na Zámeckém náměstí v Teplicích, tvrdil ale, že tam nešel slavit.

Podle svých slov tam měl pracovní jednání s tehdejším předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou a členem Rady České televize Jiřím Šlégrem. Jednat měli o Unitop – unii sportovních organizací policistů a hasičů, jíž je Husák od roku 2015 prezidentem. Husák novinářům tvrdil, že o oslavě v hotelu prý nejprve vůbec nevěděl a dozvěděl se o ní až na místě. A když už tam byl, poblahopřál Bendovi k padesátinám a zůstal přes noc. Prý kvůli únavě, větru a pozdní hodině.

Právě pracovní důvody byly jednou z mála možností, jak tehdy mohl být host legálně ubytovaný v hotelu. Pro ostatní měly být v té době hotely zavřené.

Policejní prezident Jan Švejdar krátce na to vyzval Husáka k rezignaci na funkci krajského ředitele policie Libereckého kraje, ten to ale odmítl, a Švejdar ho nakonec odvolal. Husák u policie zůstal, pracuje na Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy v Praze.

Navíc čelí ještě dalšímu kázeňskému řízení. Kvůli tomu, že byl na zakázané akci a jako policista nezasáhl, mu hrozí sankce i za porušení etického kodexu policie. To ale zatím není ukončeno.

Pokutu dostal i ředitel věznice

Oslava narozenin probíhala v Teplicích dva dny, v pátek 22. ledna přišli do hotelu lidé z Teplic, druhý den v sobotu Bendovi příbuzní a známí politici.

V pátek tam byl například ředitel teplické věznice Petr Blažek a porušil hned dva zákazy: jednak byl v hotelu, který měl být až na výjimky uzavřený, a navíc z oslavy odcházel v době, kdy byl zákaz vycházení. Blažek pár dní na to z funkce ředitele věznice odstoupil.

„V té chvíli to bylo správné, setrvávat na funkci po téhle akci by nebylo vhodné, takže jsem to zvážil a vyvodil jsem z toho osobní odpovědnost,“ řekl Radiožurnálu. Svou chybu uznal. „Ani nešlo jinak, prostě jsem tam byl a hotovo, nebylo co víc k tomu dodat.“

Také on už dostal pokutu. „Dal mi ji generální ředitel vězeňské služby (Petr Dohnal – pozn. red.), bylo to 10 tisíc korun,“ řekl Blažek. Nyní pracuje ve věznici v Litoměřicích na personálním oddělení jako občanský zaměstnanec.

V teplickém hotelu Prince de Ligne, který patří exposlanci za ČSSD Petru Bendovi, se v noci ze soboty na neděli slavilo | Foto: HaSt | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0,©

Většina hostů bez trestu

Blažek i Husák dostali tresty jako lidé ve služebním poměru, jejichž prohřešky řeší vedení policie a vězeňské služby. Na zakázané oslavě byly ale desítky dalších hostů, policisté identifikovali osmnáct z nich a jejich případy poslali na magistrát v Teplicích.

Úředníci však většinu oznámení o podezření ze spáchání přestupku odložili bez potrestání. Konkrétně jedenáct z osmnácti. „Chyběly důkazy,“ řekla Radiožurnálu vedoucí odboru kanceláře primátora Radka Senftová.

Kdo byl mezi osmnácti podezřelými, kdo dostal pokutu a kdo ne, nechtěla prozradit. „Osobní údaje jednotlivých účastníků přestupkového řízení není možné poskytovat,“ sdělila.

‚Fotografie není důkaz‘

Radiožurnálu se podařilo zjistit, že jedním z těch, kteří vyvázli, je Bendův dlouholetý blízký přítel, expremiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek. On sám to Radiožurnálu potvrdil. „Došli k názoru, že jsem tam nebyl, to jsem říkal od začátku,“ komentoval rozhodnutí teplického magistrátu. „Fotografie někde z náměstí v Teplicích, možná dokonce pořízená v jiném čase, není žádným důkazem,“ zmínil snímek, který v den oslavy pořídil fotograf Blesku a na němž je Paroubek, jak vchází do hotelu.

Paroubek přitom krátce poté, co se o oslavě začalo mluvit, poslal reportérovi Radiožurnálu SMS, v níž připustil, že v hotelu byl.

„Mám dlouhodobou poradenskou smlouvu s hotelovou společností pana Bendy. Tu a tam proto do Teplic odjíždím pracovně. To se stalo i tuto sobotu. Měl jsem pravidelnou schůzku s ředitelem a účetním společnosti a řešili jsme hospodaření společnosti. Spojil jsem užitečné s příjemným při této cestě a poblahopřál jsem panu Bendovi krátce k jeho 50. narozeninám. Měl v hotelu oslavu v kruhu rodinném. Tedy žádný mejdan. Já osobně už pět let nepiji žádný alkohol. A protože bych do 21. hodiny nestihl návrat do Prahy, přespal jsem v hotelu. Odjel jsem z hotelu druhý den ráno. Nevidím nic, co bych porušil.“

Když mu Radiožurnál SMS nyní připomněl, Paroubek reagoval: „Ano, já jsem tam byl pracovně, tak jako jsem tam byl pracovně poměrně často od té doby a před tím také. Nebyl jsem ale na žádné oslavě, mluvil jsem tam s ředitelem hotelu, zabýval jsem se věcmi, jako je účetnictví, čímž se zabývám standardně, já jsem inženýr ekonom se zaměřením na cestovní ruch a veřejné stravování,“ vysvětloval.

Na dotaz, jestli ten den porušil zákaz nočního vycházení, se Paroubek nejprve zarazil: „Zákaz vycházení? Tak striktní to určitě nebylo.“

Po připomenutí, že se nesmělo vycházet ven od deváté hodiny večer až do pěti ráno, si vzpomněl. „Ale já jsem právě proto přespával v hotelu, abych neporušil zákaz vycházení.“

Jeho případ nechtěla Senftová z teplického magistrátu komentovat a opět odkázala na to, že přestupkové řízení je ze zákona neveřejné.

Trest nedostal ani Benda

Dalším, kdo nedostal pokutu, byl podle zjištění Radiožurnálu Petr Benda. A to přesto, že to byl právě on, komu hosté přicházeli gratulovat k padesátinám. A akce se konala v hotelu, který mu patří.

„Tvrdil, že on neslavil. Magistrát neměl žádné fotky z vnitřku hotelu a lidi, kteří tam byli, o ostatních nic neřekli. Úředníci neměli v ruce nic, podle čeho by se dalo jednoznačně dokázat, že to byla oslava. Hotely mohly být na výjimky otevřené a navíc Petr Benda v něm má kancelář, takže je to pro něj pracovní prostředí. A v práci lidé tehdy být mohli,“ popsal Radiožurnálu dobře informovaný zdroj.

Sankci nedostal Benda ani od Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, která zjišťovala, zda účastníci večírku uvnitř hotelu nosili roušky. Ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková už dříve řekla, že chyběly důkazy, že by Benda roušku neměl.

Benda mobil Radiožurnálu od předminulého týdne nebral, na žádosti o rozhovor zaslané v SMS nereagoval a na dotazy neodpověděl. Reportér ho navštívil i v jeho hotelu Prince de Ligne, Benda ale přes recepční vzkázal, že nemá čas.

Šlégr odpovědět odmítl

Podle vedoucí odboru kanceláře teplického primátora Radky Senftové úřad dosud nerozhodl o čtyřech údajných účastnících večírku. A pokutu udělil pouze třem lidem z osmnácti podezřelých. Zaplatili dva, třetí se sankcí nesouhlasil a podal odpor.

Jedním z pokutovaných, kteří už zaplatili, je podle zjištění Radiožurnálu Milan Hnilička. „Ano, všechno, co mi bylo vyměřeno, jsem zaplatil,“ potvrdil. „Neprotestoval jsem, chybu jsem uznal,“ řekl a připomněl, že po oslavě poslal 50 tisíc korun na charitu a vzdal se poslaneckého mandátu. „Víc už udělat nemůžu, myslím, že jsem se potrestal víc než kdokoli jiný za podobné přestupky.“

Jakou částku mu magistrát vyměřil, si už prý nepamatuje.

Kdo jsou další pokutovaní, není jasné. Na oslavě byl i bývalý poslanec, hokejista a nynější člen Rady ČT Jiří Šlégr. Novinářům nejprve zapíral, že o žádné party nic neví, když byl konfrontován s fotografiemi, na nichž vchází i s dárkem v ruce do hotelu, připustil, že tam byl. I on ale trval na tom, že to bylo pracovně. Co přesně měl na práci, neuvedl. Sdílný nebyl ani nyní. Radiožurnálu mobil nezvedl, poslal jen SMS, v níž si vyžádal otázky. Na ty už pak ale neodpověděl.

Oslavou se zabývala také Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, protože podle fotografií novinářů někteří z hostů neměli v hotelu roušky. Za to už dříve dostali maximální možnou pokutu 10 tisíc korun Hnilička, Šlégr a bratr Bendovy partnerky Vlastimil Dvořák mladší. Že by roušky neměl někdo další z desítek slavících hostů, o tom hygienici důkazy nenašli.