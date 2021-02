Vyšetřování oslavy v Teplicích pokračuje. Bendovu hotelu hrozí pokuty přes půl milionu korun

Policie se dál zabývá nelegální oslavou v teplickém hotelu podnikatele a expolitika ČSSD Petra Bendy. Na magistrát v Teplicích poslala tento týden k projednání přestupky dalších tří účastníků, a to kvůli porušení zákazu nočního vycházení. Podle krizového zákona jim nyní hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Akce se koncem ledna navzdory vládním opatřením účastnil například bývalý premiér Jiří Paroubek či vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (ANO). Doporučujeme Teplice 6:52 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oslava se odehrála koncem ledna v hotelu Petra Bendy v centru Teplic | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ústecká policie také předala výsledky své práce na finanční úřad. „Finančnímu úřadu v Teplicích pak bylo předáno k projednání porušení evidenční povinnosti o místních poplatcích,“ řekla pro Český rozhlas Sever krajská policejní mluvčí Jana Slámová.

To znamená, že Bendův hotel Prince de Ligne v den oslavy všechny ubytované hosty řádně nezaevidoval. „Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska,“ zní zákonná povinnost.

Jen za zmíněné protiprávní jednání tak hrozí hotelu podle daňového řádu pokuta až půl milionu korun. Bývalý politik zřejmě přijde také o finanční kompenzace, které stát vyplácí podnikatelům postiženým protikoronavirovými opatřeními. Jen na jaře si přitom díky nim přišel na 800 tisíc korun.

Benda na aktuální dotazy nereagoval.

Policisté se taky kvůli oslavě obrátili na krajskou hygienickou stanici – hotel podle nich umožnil v rozporu s vládními nařízeními šíření nemoci covid-19, když nezajistil, aby účastníci akce měli nasazené roušky.

„Příslušné krajské hygienické stanici bylo postoupeno možné porušení zákona o ochraně veřejného zdraví, a to odpovědnou právnickou osobou,“ pokračovala Slámová.

Šéfka ústecké hygienické stanice Lenka Šimůnková ale upozorňuje, že to se může jen těžko vymáhat. „Pro nás je zásadní problém to, že my neznáme žádné mimořádné opatření, že by do hotelu či obecně ubytovacího zařízení měl provozovatel povinnost nepouštět dovnitř lidi bez roušek,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz.

Za nenošení roušky tak může hygiena nyní trestat pouze jednotlivce, a to pokutou do 10 tisíc korun. Bendův hotel by tak mohl v tomto případě vyváznout bez sankce. „Musíme se na to ale ještě s naší právničkou pořádně podívat. Dostali jsme to podání teprve dnes,“ doplnila.

Další pokuty

Policie už dříve předala teplickému magistrátu případy celkem 14 osob. „Z toho 2 osoby mohly ve dvou případech porušit Usnesení vlády ČR č. 53/2021 a 57/2021, neboť umožnily přítomnost veřejnosti v provozovně ubytovacího zařízení, ostatní účastníci mohli porušit povinnosti vyplývající z Usnesení vlády ČR č. 1375/2020, týkajícího se omezení volného pohybu osob,“ shrnula Slámová na webu ústecké policie.

Jednotlivcům hrozí za dané přestupky proti krizovému zákonu pokuta 20 tisíc korun. V případě firem však může sankce dosáhnout podle platné legislativy až do tří milionů korun.

Narozeninová oslava někdejšího vlivného politika ČSSD Bendy se v hotelu konala koncem ledna, přestože restaurace mají být kvůli šíření koronaviru uzavřené. Vedle Paroubka s Hniličkou se jí účastnil ředitel libereckého krajského policejního ředitelství Vladislav Husák. Policejní prezident Jan Švejdar ho kvůli tomu později odvolal.

Na oslavu padesátin Petra Bendy dorazil také bývalý premiér Jiří Paroubek | Foto: Ladislav Křivan / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Postupem policistů, kteří si oslavy nevšimli, se zabývalo také policejní prezidium. Vnitřní kontrola ale žádné pochybení neodhalila. Švejdar k tomu řekl, že je přesvědčen, že policisté o sešlosti nevěděli a pokyn nezasáhnout nedostali.

Fatálně ale podle Švejdara selhal Husák, který tak poškodil dobré jméno policie, ta s ním aktuálně vede kázeňské řízení.

Některá média upozornila na to, že policisté si oslavy v hotelu na náměstí nevšimli, ačkoli v danou noc zasahovali v Teplicích proti restauracím otevřeným s podporou iniciativy Chcípl PES, která uzavření stravovacích podniků kvůli koronaviru dlouhodobě kritizuje. Podle policie ale policejní službu 23. ledna právě zásahy proti otevřeným restauracím zásadně ovlivnily.

„Na kontrolu vládních nařízení bylo v inkriminovaném dni nasazeno celkem 21 policistů, kteří zkontrolovali 23 podniků. Bylo nepochybně prokázáno, že jejich služba byla zaměřena primárně na kontrolu zájmových podniků, které opakovaně porušují vládní opatření anebo se otevřeně hlásí k iniciativě Chcípl PES,“ uvedlo prezidium.