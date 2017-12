Příběhy 2017: fotografie teplických prvňáčků na sítích vyvolala řadu nenávistných komentářů

Kdo by nechtěl mít fotografii svého dítěte v první třídě. To si řekli kolegové z regionálního Deníku a postupně zveřejňovali snímky prvních tříd. Začátkem listopadu došlo i na jedinou první třídu Základní školy Plynárenská v Teplicích. Na facebooku u ní rázem byla řada komentářů. Lidé reagovali na to, že do třídy chodí na první pohled i děti jiných národností - romské, vietnamské i arabské. Příběhy 2017 Teplice 6:30 25. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nenávistné komentáře vzbudily v některých rodičích obavy. Školy se na druhou stranu zastaly různé instituce a dostane i statisíce korun ze dvou sbírek.

Redaktorovi serveru iROZHLAS.cz Ondřeji Golisovi se podařilo vypátrat dva lidi komentující fotografii. Například Víťa Kroupa odkazoval na název školy, která se jmenuje podle ulice. „V Německu je jich teďka, já nevím, přes milion, takže řešení se přímo nabízí. Můžou jet třeba do Německa,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Kroupa s tím, že děti zřejmě považoval za emigranty.

Komentáře většinou odkazovaly na národnost dětí, některé byly vulgární nebo vyzývaly k násilí.

Vyšetřovatelé zatím nikoho neobvinili, reakce na Facebooku stále prověřují. Obecně k případům kyberkriminality mluvčí teplické policie Daniel Vítek řekl: „Podezřelí mohou vystupovat pod smyšlenými jmény, mohou mít více uživatelských účtů, profilů na sociálních sítích a podobně. Spolupracujeme s provozovateli a to jak v rámci zajišťování důkazního materiálu, tak i zabránění dalšího šíření kriminálně závadového obsahu na internetu,“ vysvětlil Radiožurnálu Vítek.

Komentáře nezůstaly jen ve virtuálním světě. „Strašně moc jsem se o svoje děti bála, když jsem to viděla, protože mám v první třídě a ve druhé třídě vnouče, které mám v pěstounské péči a bála jsem se je posílat do školy, aby se něco nestalo,“ popsala babička jednoho z dětí.

Zájem médií o tuto kauzu kritizovala náměstkyně primátora Radka Růžičková z ČSSD. Podle ní medializace přispěla k obavám rodičů i dětí chodit do školy. Zároveň připomněla, že prosetická škola má s výukou cizinců zkušenosti. „V lokalitě Prosetice je složení obyvatel různé. Jsou často se státní příslušností už českou. Celkový počet dětí s jinou státní příslušností je 46 na celé škole. Ta škola je připravená na začlenění žáků cizinců výborným způsobem,“ myslí si Růžičková.

Za školu se postavili například ministr školství nebo ombudsmanka. Vznikly také dvě sbírky - ta od Patricka Zandla vynesla 590 tisíc. Škola dostane i polovinu ze sbírky spolku Romea určené na vzdělávání Romů - tato sbírka trvá do konce roku.

Na využití peněz se ředitelka školy Marcela Prokůpková ptala i dětí. „Velmi rády by jely na nějaké exkurze, výlety do zábavního parku, do iQlandie, do divadla, do kina. Chtěla bych z toho taky třeba pořídit zaplacení výukových programů, třeba tanečních workshopů a také ozdravný pobyt pro děti v první třídě a navázat spolupráci také se středními školami v Teplicích ohledně přípravy na přijímací zkoušky,“ popsala ředitelka školy.

Využití peněz probere ředitelka Prokůpková i se svými kolegy. Na lednové jednání městské rady chce stihnout připravit formální přijetí darů i financí.