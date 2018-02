Peníze pro teplické prvňáčky. Škola, známá kvůli nenávistným komentářům na internetu, převezme 225 tisíc

Teplická Základní škola Plynárenská ve středu převezme peníze ze sbírky, která vznikla na podporu žáků první třídy. Na ně lidé zaútočili nenávistnými komentáři loni v listopadu po zveřejnění fotografie, na které byly arabské, romské, vietnamské děti. Tři lidi kvůli tomu prověřuje i policie. Teplice 10:11 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotka žáků první třídy na Základní škole Plynárenská v Teplicích, která vyvolala řadu nenávistných reakcí na sociálních sítích. | Foto: Zdeněk Traxler | Zdroj: Deník

Teplická škola dostane od sdružení Romea 225 tisíc korun. Je to část sbírky určené na vzdělávání romských dětí a mládeže.

Škola chce za peníze podle ředitelky Marcely Prokůpkové koupit prvňákům například tablety. Už před časem ředitelka řekla, že využití daru probírala i s žáky.

„Velmi rády by jely na exkurze, výlety, do zábavního parku, do divadla, do kina. Chtěla bych z toho také pořídit výukové programy a také třeba ozdravný pobyt pro děti v první třídě,“ uvedla Prokůpková.

Na školu lidé přispívají ještě v jedné sbírce, kterou inicioval internetový podnikatel a novinář Patrick Zandl. V ní se už celkem vybralo 590 tisíc korun.

Kauza nenávistných komentářů

Teplický Deník pořídil na podzim fotku v rámci svého seriálů o žácích první třídy, na které byly děti ze Základní školy Plynárenská v Teplicích. Třídu tvoří mimo jiné romské, vietnamské a arabské děti, kterým následně začali lidé na sociálních sítích vyhrožovat.

„Třída plná teroristů, tam by sednul ruční granát, rovnou střílet,“ psal jeden z uživatelů. „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí,“ reagoval Víťa Kroupa, kterého se následně serveru iROZHLAS.cz podařilo vypátrat. Reportér Ondřej Golis mluvil také s Alenou Čtvrtlíkovou, která napsala, že rodiče „našich“ dětí by si na školu měli stěžovat.

Agresoři vyhrožovali jak dětem, tak i pedagogům. Nenávistnými komentáři se začali zabývat policisté. Prověřují kvůli nim tři podezřelé. Nikdo ale dosud nebyl obviněn.

Někteří rodiče teplické školy také přiznali, že se o své děti začali bát.

„Strašně moc jsem se o svoje děti bála, když jsem to viděla, protože mám v první třídě a ve druhé třídě vnouče, které mám v pěstounské péči a bála jsem se je posílat do školy, aby se něco nestalo,“ popsala babička jednoho z dětí.

Za školu se postavili například někdejší ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) nebo ombudsmanka Anna Šabatová.

Naopak za některé diskutující se částečně postavila poslankyně hnutí SPD za Ústecký kraj Tereza Hyťhová. „Jsou to názory extremistické. Na druhou stranu lidi, kteří je říkají, chápu," řekla týdeníku Směr, který vychází jako příloha teplického Deníku.