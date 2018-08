Ženě z Tachova hrozí za nenávistný komentář pod fotkou teplických prvňáků vězení

Kvůli nenávistným komentářům k fotce žáků první třídy školy v Teplicích byla obžalována 26letá žena z Tachova. Uvedla to Česká televize (ČT) na základě vyjádření Ondřeje Wendlera z Okresního státního zastupitelství v Tachově. Do zmíněné třídy chodí převážně romské, vietnamské a arabské děti. Diskutující na internetu v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.

