Doplňovací volby do Senátu budou na Teplicku koncem března. Vítěz nahradí zesnulého Kuberu

Doplňovací senátní volby na Teplicku se uskuteční 27. a 28. března. Termín voleb ve středu vyhlásil prezident Miloš Zeman, rozhodnutí ještě musí spolupodepsat premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Vítěz voleb nahradí v horní komoře Jaroslava Kuberu z ODS, který zemřel v pondělí ve věku 72 let. Rozhodnutí o termínu voleb oznámil Pražský hrad v tiskové zprávě. Teplice 15:43 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Doplňovací volby se podle zákona musí uskutečnit do 90 dnů poté, co zanikl mandát jakéhokoli senátora. V tomto případě nejpozději do poloviny dubna, předseda Senátu Jaroslav Kubera zemřel náhle v pondělí 20. ledna v ústecké nemocnici poté, co zkolaboval ve své teplické kanceláři. Bylo mu 72 let.

Kubera nebude mít státní pohřeb, pietní shromáždění budou v Teplicích a v Praze Číst článek

Vítěz voleb se mandátu ujme na zbytek Kuberova funkčního období, tedy zhruba na čtyři roky do 13. října 2024.

Kubera zastával post předsedy Senátu od listopadu 2018, předtím byl zhruba dva roky jeho místopředsedou. A 24 let stál jako starosta a později primátor v čele Teplic.

Patřil k nejvýraznějším českým politikům posledních tří dekád. Řadu let byl také jednou z nejvýraznějších tváří ODS. Proslul také svými leckdy kontroverzními výroky, v nichž si nebral servítky. A známý byl i svou kuřáckou vášní.

Lavička s popelníkem jako památka na Kuberu. ‚Mám pozitivní i negativní reakce, říká senátor Vystrčil Číst článek

Někteří spolustraníci uvažovali o Kuberovi v roce 2017 jako o možném kandidátovi na prezidenta, politik ale případnou kandidaturu na nejvyšší funkci odmítl. Ve stejném roce získal roli prezidenta Edvarda Beneše ve filmu Toman.

Lítost nad smrtí druhého nejvyššího ústavního činitele v Česku v pondělí vyjádřily desítky politiků napříč všemi stranami. Političtí pamětníci i souputníci oceňovali jeho humor, přímost a laskavost.

Pravomoci po předsedovi Senátu dočasně přebírá první místopředseda, kterým je senátor za Prahu 6 Jiří Růžička (za TOP 09 a STAN).