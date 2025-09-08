Teplická umělecká škola propaguje hru na zobcovou flétnu i na plicním oddělení. Zájem však stále klesá
Hra na zobcovou flétnu podle lékařů prospívá dechu, přesto zájemců o její výuku ubývá. V teplické základní umělecké škole se daří získávat žáky pro jiné dechové nástroje. Škola také znovu otevřela dramatický obor.
„Maluju, jak jsme honili ovečky.“ Malou Verunku, žačku kreslení, nezastaví ani ruka v sádře. Před časem se výtvarné oddělení nastěhovalo do budovy v Kapelní ulici, kde má víc místa.
„Stěhování bylo velmi náročné,“ říká pedagožka Milada Linhartová, „výtvarník skladuje všemožný materiál, všechno totiž recyklujeme,“ vysvětluje. Výuce výtvarné tvorby se na teplické ZUŠce věnuje třicet let.
Škola od září obnovila literárně-dramatický obor. „Vyučujeme individuální rozvoj, hlasové, dechové a mluvní techniky,“ popisuje učitel Petro Sláma.
S dětmi pracuje také na recitaci nebo autorské tvorbě textu. Celkem se stará o tři skupiny.
Kdo chce hrát na flétnu?
Zobcová flétna je jedním z nástrojů, na který se děti mohou začít učit už v první třídě. Podle ředitele školy Aleše Hájíčka se ale zájem o výuku tohoto oboru v poslední době snížil.
„Snažíme se zobcovou flétnu propagovat na různých místech, třeba i na plicním oddělení,“ vysvětluje Hájíček. Hra totiž prospívá celkově koordinaci jemné motoriky i dechu.
„Dětem se hodně věnujeme v přípravné hudební výchově. Díky tomu se nám daří zájemce pro dechové nástroje získávat,“ vysvětluje ředitel Hájíček.
Nově v teplické ZUŠce začali učit hru na lesní roh. V září začalo kouzlo nástroje objevovat hned pět dětí.
Umělecká škola má k dnešnímu dni přihlášených 1150 žáků.