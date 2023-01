Fotopasti a drony by mohly pomoci s objasněním, kdo klade nástrahy na Moldavské dráze

„Těch smutných lidí, co nikam nejeli, tady u mě na nádraží bylo celkem dost. Nakonec museli jet auty, což je přesně to, co nechceme.“ Karel Našinec bydlí v budově nádraží v Dubí a pracuje jako výpravčí na teplickém hlavním nádraží, odkud řídí i dopravu na Moldavské trati.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Jany Vitáskové.

„Měl jsem to štěstí, že jsem nebyl ve službě. Bydlím ale na nádraží, tak jsem zavolal kolegům a dozvěděl se, proč vlak nejede, abych mohl informovat cestující,“ popisuje Našinec.

Silvestrovský výlet do Krušných hor cestujícím překazila překážka na kolejích poblíž města Hrob. Jeho nezávislý místostarosta Karel Hirsch, který je velitelem dobrovolných hasičů, se o zásahu drážních kolegů dozvěděl z informačního systému. Připomíná, že správa železnic požaduje prošetření.

Za Správu železnic to potvrzuje Nela Friebová. „Incidenty na moldavské dráze jsou v šetření policie. K případným opatřením přistoupíme až na základě dohody s vyšetřovacím orgánem,“ uvádí.

„Ten poslední kámen byl obrovský, měl přes metrák,“ popisuje silvestrovskou překážku Michal Skala, hlavní dispečer společností Railway Capital, která 11. prosince na moldavské dráze vystřídala České dráhy.

První incident se stal hned první den provozu nové společnosti. Vlak mezi Hrobem a Střelnou klouzal po olejovité látce na kolejích, a o kus dál se objevilo kamení. A kameny zastavily provoz na horské železnici ještě 27. prosince.

Železniční spojení mezi Osekem a Hrobem zastavilo nastražené kamení, narazil do něj vlak Číst článek

Policie události šetří jako související sérii, podle mluvčí Ilony Gazdošové z taktických důvodů nechce zveřejnit konkrétní postupy, ale žádá o případné svědectví. Zareagoval třeba Klub přátel Krušnohorské železnice z Oseku, kterému předsedá Martin Müller.

„Všechno vyšetřovala policie, údajně měla i drony. My jsme jim zapůjčili jednu fotopast. Nevím, co víc dělat,“ říká Müller.

V brzké dopadení pachatele doufá taky Petr Fišer z nadace Moldavská dráha, která usiluje o opětovné propojení moldavské dráhy s Německem. „Je to ohrožení osob, ale i mnoholeté snahy měst a obcí o propojení s německou stranou. Ohrožuje to práci nás všech,“ podotýká.

O dočasném preventivním snižování rychlosti dopravce neuvažuje, podle dispečera Skaly by vlaky nabíraly zpoždění, strojvůdce ale nabádá k obezřetnosti.