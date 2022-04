Teplický magistrát údajnou účast soudce Čapka na Bendově tajném večírku neřeší

Údajnou účastí teplického soudce Miroslava Čapka na loňské oslavě podnikatele Petra Bendy v době zákazu hromadných akcí kvůli koronaviru se teplický magistrát nezabývá. A to přesto, že přestupkové řízení mělo předcházet kárnému. Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) loni v listopadu přerušil řízení o návrhu předsedy okresního soudu Jana Tichého na odvolání Čapka z funkce a postoupil spis do Teplic. Teplice 15:50 5. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V teplickém hotelu Prince de Ligne, který patří exposlanci za ČSSD Petru Bendovi, se v noci ze soboty na neděli slavilo | Foto: HaSt | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0,©

„Žádné řízení k této osobě Magistrát města Teplice nevede,“ řekla vedoucí odboru kanceláře primátora Radka Senftová.

To, že by kárnému řízení mělo předcházet přestupkové, vyplynulo z odůvodnění, které přednesl v listopadu předseda kárného senátu Karel Šimka. Čapek se podle svého obhájce oslavy v době pandemie a nouzového stavu neúčastnil.

Soudce Čapek čelí kárnému řízení kvůli Bendově oslavě. Jeho šéf odmítl upřesnit, jaký navrhl trest Číst článek

Postup soudu

Soud odeslal loni v polovině prosince na oddělení přestupků teplického magistrátu kopii spisu včetně usnesení. Podle doručenky magistrát vše převzal 21. prosince.

Začátkem února pak Nejvyšší správní soud požádal o informaci ke stavu řízení a získal z Teplic odpověď s výpisem z přestupkových spisů. „Přestupek, kvůli kterému bylo řízení přerušeno, toto sdělení neobsahuje,“ uvedla mluvčí soudu Sylva Dostálová.

Na konci března odeslal soud do Teplic další žádost o informaci, včetně výslovné urgence. V žádosti připomněl, že po přerušení kárného řízení záležitost postoupil do Teplic, a to kvůli tomu, že Čapkovo jednání mohlo zčásti naplnit znaky přestupku.

„Kárný soud požadoval, aby mu ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto přípisu bylo sděleno, v jaké procesní fázi se přestupkové řízení nachází a kdy lze očekávat vyřízení věci,“ řekla Dostálová.

Petr Benda | Zdroj: Profimedia

Vlivní na nelegální party

Oslava se konala loni v lednu v teplickém hotelu Prince de Ligne za účasti desítek lidí v době, kdy byly hotely kvůli šíření covidu uzavřeny a hromadné akce omezeny.

Předseda okresního soudu Tichý už dříve uvedl, že Čapka poznal na kamerových záznamech podle jeho postavy a chůze.

Čapek je zkušený trestní soudce. V 90. letech byl poslancem, poté se vrátil do taláru. Má však už za sebou několik kárných řízení.

Na Bendově oslavě v době zákazu hromadných akcí byl například i tehdejší poslanec za ANO a šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který po zveřejnění informací o oslavě složil poslanecký mandát. Přítomen byl i tehdejší liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák, kterého poté odvolal z funkce tehdejší policejní prezident Jan Švejdar.

Odvolán byl ze stejného důvodu ředitel teplické věznice Petr Blažek. Na funkci kvůli účasti na Bendově oslavě rezignovali také šéf teplického fotbalového klubu Petr Hynek či teplický zastupitel Michal Kasal.