Teplota na Sněžce klesla ke dvěma stupňům Celsia. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky
Na hřebenech Krkonoš se výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota v sobotu ráno klesla ke dvěma stupňům Celsia. Pocitová teplota kvůli větru byla dopoledne kolem minus tří stupňů. Vyplývá to z dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu hory. Ještě ve čtvrtek bylo na Sněžce asi 13 stupňů nad nulou. Silný vítr v sobotu ráno zastavil horní úsek lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den, uvedl vedoucí lanovky Jiří Špetla.
Studený vzduch od severozápadu přinesl do Krkonoš ochlazení již v pátek, kdy se teploty na nejvyšší české hoře pohybovaly kolem pěti stupňů. V Peci pod Sněžkou bylo v sobotu ráno asi deset stupňů nad nulou, zatímco ve čtvrtek bylo ve středisku kolem 17 stupňů a v pátek kolem 14 stupňů.
Podle dat z Poštovny Anežka měl v sobotu dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Když je horní úsek lanovky z Růžové hory na Sněžku mimo provoz, mohou se lidé z mezistanice Růžová hora na Sněžku vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.
Provoz ostatních lanovek v Krkonoších vítr neomezil. Na hřebeny hor se lidé mohou dostat lanovkami z Janských Lázní na Černou horu, z Pece pod Sněžkou na Hnědý vrch, ze Špindlerova Mlýna na Medvědín a na Pláně, z Velké Úpy na Portášky nebo z Harrachova na Čertovu horu.