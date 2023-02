Teploty v noci klesly hluboko pod bod mrazu. Na Šumavě bylo minus 28,3 stupně Celsia

Teploty na Šumavě druhým dnem klesly pod minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo opět na stanici Perla u Kvildy na Prachaticku, kde naměřili minus 28,3 stupně Celsia. V úterý ráno řekl Josef Slavík z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty hluboko pod bod mrazu klesly také v Orlických horách, kde v Orlickém Záhoří naměřili minus 25 stupňů. Stejná teplota byla i na Jizerce v Jizerských horách. Praha 9:13 7. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teploty na Šumavě druhým dnem klesly pod minus 20 stupňů Celsia (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí bylo na stanici Perla minus 29,8 stupně Celsia. „Jsou to hodnoty pro tuto oblast v zimě celkem typické. Rekord pro dnešní den však překonán nebyl, protože v roce 2005 Perla naměřila minus 34,8 stupně Celsia,“ uvedl Slavík.

V úterý po ránu teploty klesaly i na jiných místech. V Pohoří na Šumavě v Novohradských horách bylo minus 27,1 stupně Celsia. Šumavský Březník pak naměřil minus 24,9 stupně Celsia. Teploty v nižších polohách se pohybovaly v rozmezí od minus deseti do minus 14 stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů bude v úterý na jihu Čech jasno. Dopoledne se někde mohou vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia. Na horách pak bude o něco chladněji. „Nízké teploty můžeme očekávat i ve středu ráno, pokud se opět vyjasní,“ uvedl Slavík.

Orlické hory

I v Královéhradeckém kraji v úterý ráno klesly teploty hluboko pod bod mrazu. Největší mráz téměř minus 25 stupňů Celsia byl v Orlickém Záhoří na východní straně Orlických hor. Řidiči by měli být opatrní v Krkonoších a v Orlických horách, kde na nesolených silnicích leží vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu, uvedli silničáři a meteorologové.

K minus 20 stupňům klesly v úterý ráno teploty v Teplicích nad Metují na Náchodsku. Kolem minus 15 stupňů se teploty pohybovaly v Krkonoších, v Trutnově a ve Vrchlabí. Jinde v kraji bylo nejčastěji mezi minus osmi až minus 14 stupni Celsia. Pro Trutnovsko, Náchodsko a Rychnovsko nadále platí výstraha meteorologů před silným mrazem. Trvá do středečního dopoledne.

Hlavní silniční tahy v kraji byly ráno většinou suché a vymrzlé. Opatrní musejí být řidiči v CHKO Broumovsko na Náchodsku, kde na silnicích leží zbytky zledovatělého sněhu. Silničáři ráno vyjeli ošetřit silnice hlavně na Broumovsku, v Krkonoších a v Orlických horách.

V úterý by mělo být v Královéhradeckém kraji jasno s teplotami od nuly do minus tří stupňů Celsia. Na horách by mělo být od minus čtyř do minus sedmi stupňů.

Jizerské hory

Liberecký kraj má za sebou zřejmě nejstudenější noc této zimy. Na Jizerce v Jizerských horách teplota v úterý k ránu klesla pod minus 25 stupňů Celsia, na nedaleké Smědavě bylo skoro minus 20 stupňů. Na dalších místech v Jizerských horách i západní části Krkonoš byly minimální teploty kolem minus 15 stupňů a v nižších polohách kraje mezi minus deseti až minus 12 stupni. Vyplývá to z údajů na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Při tak nízkých teplotách klesá účinnost soli a silnice mohou klouzat. Silničáři proto doporučují motoristům zvýšenou opatrnost. Povrchy vozovek jsou s výjimkou hor suché a vymrzlé. Na silnicích nižších tříd v Jizerských horách a západní části Krkonoš ale leží zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem, místy jsou vyjeté koleje.

Přes den dnes bude v kraji podle meteorologů převážně jasno až skoro jasno, ojediněle mohou být ráno mrznoucí mlhy. Nad nulu se teplota v kraji zřejmě nedostane ani přes den. Meteorologové očekávají, že teplotní maxima budou mezi minus třemi stupni a nulou, na horách mezi minus šesti a minus třemi stupni.