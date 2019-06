Teploty se v červenci budou pohybovat kolem 25 stupňů. Bude ale čím dál větší sucho

Teplotně silně nadprůměrný červen podle meteorologů vystřídá červenec s průměrnými teplotami, které budou kolem 25 stupňů Celsia. Dál se bude ale prohlubovat sucho. Co do množství srážek budou mezi oblastmi navíc rozdíly, protože srážky budou hlavně ve formě přeháněk nebo bouřek. Vyplynulo to z měsíční prognózy a týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

