Další tropický den. Teploty se vyšplhají na 36 stupňů, platí varování před vznikem požárů

Česko ve středu podle meteorologů čeká další velmi teplý den s teplotami překračujícími tropických 30 stupňů Celsia. Středeční maxima by se měla nejčastěji pohybovat mezi 32 až 36 stupni, uvádí ve své předpovědi Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Lidé by proto měli dbát na dostatečný přísun tekutin a omezit tělesnou zátěž. Kvůli suchu také platí varování před nebezpečím vzniku požárů, a to zejména v severní polovině Čech a na jižní Moravě.

Praha 9:19 1. srpna 2018