Teploty v Česku v následujícím týdnu porostou. Postupně se mohou vyšplhat až na 36 stupňů Celsia

Počasí v Česku by v nadcházejících dnech mělo získat výrazně letní charakter. Postupně se bude oteplovat až nad tropických 30 stupňů Celsia. Na konci víkendu by mohlo být i 36 stupňů. Přeháňky budou spíše ojedinělé, více pršet má pouze ve čtvrtek. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

