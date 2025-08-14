Teploty i přes 36 stupňů Celsia. V Česku na 15 místech padly rekordy, vlna horka má vrcholit v pátek
Teplotní rekordy ve čtvrtek v Česku padly na 15 ze 169 míst, kde se měří přes 30 let. Nejtepleji bylo na měřicí stanici Plzeň, Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia. Víc než 35 stupňů bylo v Tušimicích na Chomutovsku. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na facebooku. Příliv velmi teplého vzduchu do Česka od jihu bude podle meteorologů vrcholit v pátek, kdy očekávají nejvyšší teploty nad 37 stupni Celsia.
„Čtvrteční den patří k těm velmi teplým,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Hodnota z plzeňské Mikulky se nepočítá jako rekordní, protože se zde neměří potřebných 30 let. Nejvyšší rekordní teplotou tak byla ta z Tušimic, kde čtvrtečních 35,4 stupně překonalo o rovný stupeň dosavadní rekord z roku 2015.
Také řada dalších nových maxim pro 14. srpen přepsala dosavadní hodnoty z roku 2015. Platí to i pro dva další čtvrteční nové rekordy 34,6 stupně ze Stříbra na Tachovsku a 34,1 stupně z Domažlic. Vedle Ústeckého a Plzeňského kraje jsou čtvrteční nová maxima také z Jihočeského, Olomouckého, Královéhradeckého a Karlovarského kraje.
V pátek podle předpovědi odpolední teploty vystoupí na 32 až 36 stupňů Celsia, v nížinách Čech ojediněle na 37 stupňů.
„Teplo bude i na horách v 1000 metrech kolem 26 stupňů Celsia,“ uvedl ústav. Upozornil, že doprovodným jevem velmi vysokých teplot jsou nadlimitně zvýšené koncentrace přízemního ozonu v Praze a na některých místech Ústeckého kraje.
Mírné ochlazení meteorologové předpovídají na sobotu. Nejvyšší teploty v prvním víkendovém dni se však stále mohou pohybovat kolem tropických 30 stupňů Celsia.