Teploty nad 31 stupňů v sobotu hrozí v osmi krajích a v Praze. V neděli se očekávají už jen na Moravě

Meteorologové zmenšili územní platnost výstrahy před sobotními vysokými teplotami. Mohou být hlavně na jihu země, v části středních Čech a střední Moravy, v Praze a dolním Polabí. V neděli pak výstraha platí ještě pro jižní Moravu. Informoval o tom v sobotu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Léto roztavilo vzduch v ulicích a lidé mohli začít láteřit na nesnesitelné vedro

V pondělí se podle předpovědi ČHMÚ o několik stupňů ochladí, poté se teploty opět vrátí nad 30 stupňů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výstraha platí od sobotního poledne do večera. V neděli odpoledne vysoké teploty hrozí jen na Moravě.

„Dnes (v sobotu) očekáváme v nižších a středních polohách v jižní polovině území místy teploty nad 31 stupňů Celsia (na jihu Moravy ojediněle až 34 stupňů). Ojediněle mohou teploty 31 stupňů překročit i v oblasti Pražské plošiny a dolního Polabí,“ uvedl Martin Tomáš z ČHMÚ. Také v neděli může být na jihu Moravy až 34 stupňů.

V pondělí se podle předpovědi ČHMÚ o několik stupňů ochladí, poté se teploty opět vrátí nad 30 stupňů.

