Teploty v Česku budou atakovat tropickou třicítku. V úterý a ve středu se ale výrazně ochladí

Teploty v Česku zůstanou tento týden většinou blízko tropické třicítce. V pondělí bude až 29 stupňů Celsia. Od úterka se sice hlavně na západě země výrazně ochladí, ale od čtvrtka do konce týdne už bude zase až 27 stupňů. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Vesměs bude polojasno s přeháňkami, objevit se mohou i bouřky.

Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V předchozím týdnu se teploty pohybovaly kolem 30 stupňů. Ve čtvrtek dokonce na několika místech vystoupaly nad 33 stupňů Celsia. V tomto týdnu sice meteorologové neočekávají tropické hodnoty, ale po většinu dní se jim budou nejvyšší teploty přibližovat.

Největší horko bude zřejmě hned v pondělí, a to 24 až 29 stupňů. „Bude tedy tepleji, než je pro tuto roční dobu obvyklé, k rekordům ale budeme mít daleko. Prvenství si totiž s přehledem drží 1. září 2015, kdy se maxima pohybovala i kolem 35 stupňů Celsia,“ uvedli v pondělí meteorologové.

Bude jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno. K večeru začne v západní polovině Čech přibývání oblačnosti a místy se objeví přeháňky.

V úterý předpovídá Český hydrometeorologický ústav pro východ Česka ještě teploty až 28 stupňů, ale na západě se maximální denní teplota propadne možná až na 17 stupňů. Obloha se zatáhne a od západu začne postupovat přes Česko déšť s příležitostnými bouřkami.

Ve středu se potom asi ochladí i na východě, takže v celé zemi bude 20 až 25 stupňů. Bude oblačno až polojasno s deštěm, ale postupně bude pršení ustávat.

Od čtvrtka až do konce týdne pak bude podle předpovědi 22 až 27 stupňů. Bude jasno až polojasno a ojediněle se budou dál objevovat přeháňky, případně i bouřky.

„V pátek se začne v prostoru střední Evropy vlnit studená fronta a její přesný postup přes naše území není zatím zcela jasný. Počasí v pátek a na víkend je tedy zatím zatíženo výraznější nejistotou. Jisté ale je, že výrazné ochlazení fronta nepřinese. Počasí by mělo být i nadále nad průměrem,“ uvedli meteorologové.

