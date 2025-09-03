Teploty v Česku ráno klesly k 9 stupňům Celsia. Přes den ale vystoupají až na 26

Česko se ve středu probudilo do chladného rána. Na některých místech Čech naměřili 13 až 9 stupňů Celsia. Morava a Slezsko hlásily 16 až 13 stupňů. Přes den se ale začne oteplovat. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav.

Cyklisté pod Konopištěm

Čeká nás polojasný až jasný den (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Za studenou frontou, která během úterý ovlivňovala počasí v Česku, se k nám od jihozápadu rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu, který po zamračeném úterý způsobí docela pěkné slunečné počasí s příjemnými teplotami.

Na Moravě a ve Slezsku bude ještě zpočátku oblačno až zataženo a v Beskydech může ojediněle zapršet. A po ránu se mohou objevit mlhy. Čeká nás ale polojasný až jasný den.

„Dnešní den bude v Čechách už od rána slunečný, na Moravě a ve Slezsku se bude ještě ráno a dopoledne rozpouštět oblačnost,“ popsali meteorologové na síti X. Teploty přes den pak proto vyšplhají na 21 až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17.

Ve čtvrtek pak bude jasno až polojasno. Během dne čekají meteorologové v Čechách od západu až oblačno. A teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů.

