Teploty v Česku tento týden výjimečně překročí 15 stupňů. ‚Bude to na slabší kabát,‘ říkají meteorologové

Česko má před sebou chladnější týden. Odpolední teploty jen výjimečně překročí 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat i k nule, v úterý a ve středu ráno hrozí četné přízemní mrazíky. Srážek nebude mnoho. Vyplývá to z předpovědi a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na síti X. Praha 7:42 5. května 2025

Páteční teplotní maxima by se neměla dostat přes 14 stupňů. V úterý a ve středu bude nepatrně tepleji, ve čtvrtek a pátek se opět nejvyšší teploty nedostanou přes 15 stupňů. Podobné by to mělo být také o víkendu.

„Po ránu to bude většinou na slabší kabát,“ podotkli meteorologové. Nejchladnější bude úterní noc a středeční ráno, kdy teploty klesnou na pět stupňů Celsia až nulu. „Modely nicméně předpokládají, že například na Moravě by mělo být díky větší oblačnosti tepleji,“ uvedl ČHMÚ.

Dneškem nám začalo období chladného a teplotně podprůměrného počasí, které potrvá s velkou pravděpodobností minimálně do konce příštího týdne. Srážek nebude mnoho a teploty odpoledne jen výjimečně a jen v některých dnech týdne překročí 15 °C. Po ránu to bude většinou na slabší… pic.twitter.com/Cath8p9DdI — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 4, 2025

V pátek a během víkendu se může do Česka dostat chladnější vzduch od severu. Na hřebenech nejvyšších hor by se pak mohly objevit sněhové přeháňky. „To ale zatím není zcela jisté a situace se bude ještě upřesňovat,“ uvedli meteorologové.

Teplotně podprůměrné období potrvá podle nich zřejmě déle než do konce tohoto týdne. „Výraznější oteplení a návrat k teplotám výrazně nad 20 stupňů Celsia prozatím není ve výhledu ani na začátku týdne od 12. května,“ dodali.