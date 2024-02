Teploty v Česlu místy vystoupaly nad 15 stupňů, překonaly i stoleté rekordy. V lednici bylo 15,5 stupně

Teplotní rekordy pro 10. únor padly zhruba na třetině dlouhodobě měřicích stanic v zemi. Nejtepleji bylo v Lednici na Břeclavsku, kde meteorologové naměřili 15,5 stupně Celsia. Více než 15 stupňů bylo ještě na dalších dvou místech v Česku, uvedl meteorolog Pavel Šimandl z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Praha 17:32 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rekordní hodnoty pro 10. únor přepisovalo 59 ze 167 stanic, které měří teplotu alespoň 30 let. (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O dvě desetiny stupně chladněji než v Lednici bylo odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku. Na 15,1 stupně Celsia se teplota dostala ve Frýdlantu v Čechách.

Rekordní hodnoty pro 10. únor přepisovalo 59 ze 167 stanic, které měří teplotu alespoň 30 let. Byly mezi nimi i čtyři s více než stoletou historií. V Opavě dnes meteorologové naměřili 13,4 stupně Celsia, bylo tam tak nejtepleji od začátku měření před 144 lety. Jen o tři roky kratší historii má stanice v Přerově, kde má po dnešku nový rekord pro 10. únor hodnotu 14,2 stupně Celsia.

Dnešní den bude teplotně opět rekordní. Nejtepleji by mělo být v oblasti (jižní) Moravy, kde rtuť teploměru přesáhne odpoledne i 15 °C. Právě o 15 °C budou také dnešní odpolední teploty v oblasti Moravy nad dlouhodobým normálem.



Vysokým teplotám nahrává i malá oblačnost,… pic.twitter.com/7q0YMIMQgz — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 10, 2024

Ve Vsetíně se sobota zapsala s 12,6 stupně do čela historických tabulek sahajících 122 let do minulosti. Rekordně teplý desátý únorový den zaznamenala i Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku se 110letou historií, dnes tam bylo 13,8 stupně Celsia.

Na únor neobvykle vysoké teploty zaznamenali meteorologové v České republice i v několika předchozích dnech. V pátek rekordy padly na čtvrtině ze 165 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo ve středočeských Dobřichovicích, kde naměřili 14,1 stupně Celsia. ČHMÚ v pátek na síti X uvedl, že se tento týden s velkou pravděpodobností stane nejteplejším obdobím v první dekádě února minimálně od roku 1931.

Neděle už tak vysoké teploty jako sobota zřejmě nepřinese. Podle předpovědi ČHMÚ bude převážně zataženo s občasným deštěm, který odpoledne v horských oblastech na západě a jihozápadě Česka přejde v déšť se sněhem nebo ve sněžení. Nejvyšší denní teploty budou mezi sedmi až 11 stupni Celsia, na horách v 1000 metrech kolem pěti stupňů.

V důsledku dalších srážek budou v neděli znovu stoupat hladiny některých toků. V povodí horního Labe a horní Moravy až po Moravskou Sázavu očekávají hydrologové překročení druhého, tedy prostředního stupně povodňové aktivity, uvedli na facebooku. Dnes odpoledne platil druhý stupeň na Labi v Němčicích na Pardubicku, na dalších více než 20 místech hladina řek dosahovala prvního, nejnižšího stupně povodňové aktivity.