Teplý oběd za hodinu práce. V Kroměříži už od ledna funguje projekt Stravenka
Čistější město a desítky zapojených lidí bez domova - to je dosavadní bilance projektu Stravenka v Kroměříži. Tamní bezdomovci tam za hodinu práce dostávají oběd zdarma. Město projekt spustilo v lednu a podle radnice se zatím osvědčil, zjistil Český rozhlas Zlín.
Bezdomovec Honza je jedním z těch, “kteří se do projektu zapojují už od ledna. S ostatními právě dosbíral odpadky na sídlišti Zachar a odměnou mu bude teplý oběd. „Chodím od začátku, no, s určitými výkyvy. Jsem za to rád, chodí (pracovat) občas i lidi, od kterých bych to nečekal. Místo toho, aby se váleli někde po lavičkách, tak si tu hodinku najdou,“ říká Honza.
„Kdyby si měl člověk jídlo kupovat, tak z té sociálky by to nedal. Lidi jsou bordeláři, ale je fakt, že od té doby, co chodíme, tak je to lepší. Je vidět, že opravdu se něco pravidelně dělá,“ doplňuje Honza.
Lidí bez domova se do úklidu města zapojuje čím dál víc. Podle koordinátorky projektu Dany Trubenové každý den pravidelně chodí více než 10 osob. Měsíčně je to kolem 30.
„Chodí dneska i ti lidi z ulice, kteří ze začátku měli takový negativní postoj k tomu, nechtěli z nějakých důvodů. Prostě ne, ale přišel červenec a právě od toho července to docela narostlo,“ říká Trubenová.
Budování návyků
"Třeba vidím to, že když skončí pracovní doba, sbírají papírky pořád a někteří říkají, že i když jdou po ulici, už prostě automaticky někde něco vidí, takže to zvednou," je ráda Trubenová.
Kromě čistějšího města má projekt pozitivní dopad i na lidi bez domova. Některým z nich už se podařilo najít si zaměstnání. „My se právě snažíme v nich postupně budovat návyky, které má každý běžný občan. Nestalo se, že bychom zredukovali počet bezdomovců, ale stalo se to, že ti lidi ty odpadky nějakým způsobem sbírají a víme u dvou lidí, že už se taky pokusili o zaměstnání,“ řekl lidovecký místostarosta Kroměříže Pavel Motyčka.
Na podzim pak město plánuje i další opatření, která by místní lidi bez domova více začlenila do běžného života.