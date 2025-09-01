Terapeutické místnosti i cvičné kuchyňky. Liberec přestavěl internát na speciální základní školu
Bývalý internát v Zeyerově ulici v Liberci od pondělí slouží jako základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Liberecký kraj jako zřizovatel školy na projektu pracoval sedm let. Jen tři roky například trvalo vyřízení stavebního povolení. Do nové budovy se speciální škola přestěhovala z Jedličkova ústavu. Zařízení neslouží jen tělesně postiženým dětem, vzdělání tam mohou získat i žáci s různými poruchami učení nebo chování.
„V předchozí škole jsme měli asi šest záchodů na celou budovu, teď jich máme asi 16 v každém patře. Takže minimálně, co se týče toalet, jsme dobře zabezpečení,“ zhodnotil pro český rozhlas Liberec s nadsázkou novou školní budovu její ředitel Vít Šťastný.
Škola v Zeyerově ulici je teď největším školským zařízením v kraji, které je zaměřené na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jde o tělesné postižení, autismus, ADHD, poruchy chování a další.
„Zároveň nám do vyšších ročníků přicházejí děti, které selhávají v běžných základkách – sociálně, výukově… Tam se bavíme o počtu 20–25 žáků během školního roku z běžných základních škol, většinou z těch velkých sídlištních, kde jim to z nějakých důvodů nevyhovuje,“ dodává Šťastný.
Celková kapacita nové školy je 220 žáků, přičemž aktuálně jich tu je 160. U vchodu je vítala i asistentka pedagoga Andrea Dudová, která z nových prostor neskrývala nadšení.
„Děti jsou konečně ve škole a škola je nová, takže fajn. Ještě v pátek tu byly krabice od banánů,“ směje se. Oblíbenou aktivitou dětí je podle ní i práce ve cvičné kuchyňce.
Nadšení neskrývali ani rodiče žáků, kteří do nové školy přešli ze sousedního areálu Jedličkova ústavu. „Myslím, že ty prostory budou větší, to bude výhoda. A hlavně tady budou i dílny, to bude hezké,“ říká otec.
„Mají tu hřiště, foliovník, skleníky. Myslím si, že to pro děti bude opravdu vyžití a bude to úplně jinačí,“ chválí si zase jiná matka.
Poptávka roste
V areálu v Zeyerově ulici už se vystřídaly tisíce studentů. Od roku 1953 sloužily budovy jako koleje pro studenty liberecké univerzity, později jako internát pro středoškoláky. Přestavba vyšla na necelých 212 milionů korun a zaplatil ji Liberecký kraj, který je i zřizovatelem nové školy.
Protože šlo o bývalý internát, musely se předělat celé vnitřní prostory budovy, aby se do ní vešlo 27 tříd, terapeutické místnosti, odborné učebny, keramická dílna nebo školní kuchyně a jídelna. Venku se nacházejí dvě nové venkovní učebny, školní hřiště a také zahrada s odpočinkovou zónou.
Škola je primárně určena pro děti z Liberce a částečně také z Jablonce nad Nisou, ovšem někteří žáci dojíždějí i z Turnovska a Frýdlantska. V pondělí se zároveň ve Frýdlantě otevřela nová speciální základní škola.
Problémem je, že dětí s různými poruchami neustále přibývá. Zatímco před 10 lety byly v průměru ve speciální třídě v Jedličkově ústavu v Liberci 2–3 děti, teď je jich ve třídě v průměru 15–17. Do budoucna bude tedy pro tyto žáky zapotřebí víc takových škol.