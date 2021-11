Češku zproštěnou obžaloby kvůli pašování drog v Pákistánu by mohli propustit příští týden

Česká občanka Tereza Hlůšková by mohla být z vězení v Pákistánu propuštěna příští týden, kvůli přetíženosti tamních soudů ale ministerstvo zahraničí očekává spíše pozdější termín. V pátek to řekla mluvčí úřadu Eva Davidová. Soud stále nevyhotovil písemný rozsudek. Ministerstvo původně odhadovalo, že by Hlůšková mohla být propuštěna tento týden. Praha 11:11 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češka Tereza Hlůšková, která si v Pákistánu odpykávala trest za pašování drog, byla zproštěna obžaloby | Foto: K.M. Chaudary | Zdroj: AP

Hlůškovou pákistánští celníci zadrželi v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě 800 dolarů (asi 17 500 korun).

V dubnu se proti verdiktu odvolala. Rozsudek byl podle ní „v rozporu s fakty“ a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí nyní podle jejího právníka dal za pravdu, byla zproštěna obžaloby.

„Stále čekáme na vyhotovení rozsudku, teprve pak může být vězněná občanka ČR propuštěna. Dojít by k tomu mohlo v příštím týdnu, ale kvůli přetíženosti pakistánských soudů očekáváme spíše pozdější termín, i s ohledem na dřívější zkušenosti,“ sdělila Davidová.

Pracovníci zastupitelského úřadu v Islámábádu jsou podle dřívějšího vyjádření ministerstva připraveni české občance zajistit po propuštění ubytování, kde setrvá do doby, než odletí ze země.

Zadržovaná Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu Kč).