SPD se nechová demokraticky, umlčuje názory. Od voleb se nikam neposunula, říká poslankyně Hyťhová

Poslankyně Tereza Hyťhová přechází z hnutí SPD do Trikolóry. Co jí na straně Tomia Okamury vadilo? Má za to, že se nikam neposouvá, lídři opakují prázdné fráze a nechtějí přijímat žádné kvalitní lidi. „Když jsem tam vstupovala, tak jsem si myslela, že strana chce vládnout a něco změnit. Jaký má ale cíl dnes? Já to nevím, proto jsem odešla," vysvětlila pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 7:05 12. srpna 2020

Jak se vám líbí v Trikolóře?

Zatím se mi daří dobře. Ještě ale nejsem členem. V příštích dnech si chci podat přihlášku (rozhovor vzniknul v pátek odpoledne, pozn. red.)

O přechodu z SPD do Trikolóry jste informovala na svém facebooku. Mimo jiné jste uvedla, že vám „vadí podnikatelská podstata hnutí SPD“. Kdy vám začala vadit?

Takhle nedokážu říct. Když jsem vstupovala do SPD, tak s nejčistšími myšlenkami. Je to jako když se zamilujete ve vztahu: nevidíte určité věci a postupně začnete střízlivět.

Takže vám vadilo cosi uvnitř strany, nebo jste si o podnikatelské podstatě SPD něco přečetla v médiích?

Spíš zevnitř. Během posledního půl roku jsem si říkala, že se strana nikam neposouvá a od vedení tam není ani snaha. Oni vlastně nechtějí, aby ta strana byla lepší, aby měla kvalitní lidi. Podle mě chtějí být v opozici…

Necítila jste snahu dostat se třeba do vlády?

Vnímala jsem to, že tam žádná snaha není. Přišlo mi, že jim stačí něco kolem sedmi procent a někomu to vyhovuje. Když jsem tam vstupovala, tak jsem si myslela, že strana bude mít nějaký vývoj. Už jsem ale ve sněmovně tři roky. Za tu dobu strana stagnuje na stejné úrovni. Vedení si tam podle mě nechce záměrně připouštět žádné kvalitní lidi.

‚Byla jsem černá ovce‘

Mají strach, že by mohli ohrozit jejich pozici?

No, to je otázka. Na to by vám ale mělo odpovědět spíš vedení SPD.

A vy jste se vedení SPD ptala?

Takhle přímo jsem se neptala. Ale jsem člověk, který řekne připomínku pokaždé, když nějakou má. Byla jsem vždycky ta černá ovce, která říkala, co se jí nelíbí.

Třeba poslanec Lubomír Španěl (SPD) ve facebookové skupině Fanklub Tomia Okamury a SPD napsal, že „jste nikdy neřekla, že by se vám na SPD něco nelíbilo. Naopak jste se chovala jako stoprocentní a loajální členka klubu“.

Pan Španěl moji práci asi neviděl, protože on není ani členem předsednictva. Na klubech se v podstatě nevyjadřuje.

A bývá tam?

Že tam někdo je fyzicky neznamená, že je tam i duševně. Takže to asi neviděl ani neslyšel. Další věc je, že moje konkrétní připomínky nebyly třeba jen na klubu, ale několikrát jsem šla i za panem Okamurou. Vlastně jsem většinou chodila za ním. Chtěla jsem, aby strana měla odborné komise, jako má Trikolóra. A říkala jsem, že v tomhle máme strašně mínus, že SPD má jen programovou komisi složenou z pár lidí.

„Když jsem vstupovala do SPD, tak s nejčistšími myšlenkami. Je to jako když se zamilujete ve vztahu: nevidíte určité věci a postupně začnete střízlivět," říká poslankyně Tereza Hyťhová, která přechází z SPD do Trikolóry.

Z toho, co jste mi řekla, mám pocit, že podle vás strana stagnuje a nikdo v ní nevyvíjí žádnou činnost. Jsou spokojení se šesti až sedmi procenty a nikdo tam podle vás nic nedělá. Tohle si teď o SPD myslíte?

Mně to tak připadá. Pan Okamura s panem Fialou mají nějaké cíle, ale nechtějí kvalitní program, aby mohli vládnout. Neustále opakují jen své fráze.

To, co strana deklaruje, jsou tedy podle vás reálné cíle, nebo jen prázdné fráze?

Myslím, že to jsou fráze.

Takže ze strany necítíte nějaké „vlastenecké názory“, o kterých píšete třeba ve svém prohlášení?

Podle mě pan Okamura je vlastenec i dobrý člověk. Tady je otázka, proč SPD vzniklo, a co je jejím cílem. Když jsem tam vstupovala, tak jsem si myslela, že strana chce vládnout a něco změnit. Jaký má ale cíl dnes? Já to nevím, proto jsem odešla.

Proto mě zajímá, jestli jste se jich ptala.

Oni by mi asi ani neodpověděli, kdybych se jich takhle napřímo zeptala.

Ptát jste se ani nepokoušela?

Pochopila jsem to z toho, že nikdo nechce tu stranu zkvalitnit… To jsem viděla na těch odborných komisích, kde jsem chtěla, aby například pan ředitel, který dělá ve školství dvacet let, byl garantem školní komise. Když mi ale někdo poněkolikáté řekl, že to není priorita, tak jsem začala přemýšlet, proč to tak je. Řekla jsem si, že je to divné a začala jsem vnímat i věci, které jsem dřív nevnímala.

Jako třeba?

To bylo poslední dobou i na klubech. Když chtěl někdo říct nějakou připomínku, tak mi přišlo, že ho vedení strany radši umlčelo. Nechci říct, že tam nikdo nemohl promluvit, ale…

Snaží se utlumovat názory?

Něco takového. A to říkám naprosto upřímně, nemám důvod lhát. Takhle jsem to vnímala, protože kdyby to bylo jednou a nebyl čas na debatu... Ale když se to opakuje každý týden, tak se začnete ptát, proč je tomu tak u strany, která má v názvu „svoboda a přímá demokracie“.

Takže vám Svoboda a přímá demokracie nepřipadala demokratická?

Ono je to vidět, i když se podíváte na předsednictvo. Když si vezmete, tak SPD má předsedu a jednoho místopředsedu a tři členy předsednictva. Ti rozhodují o všem. Ostatní strany mají ale předsedu, několik místopředsedů a mnoho lidí v předsednictvu… I proto jsem přešla do Trikolóry, která takhle demokraticky funguje.

Nevidím důvod, proč by to nemohlo být tak, že nebude rozhodování v SPD jen v pěti lidech. Takhle velká strana by to tak mít neměla.

Podle toho, co jste říkala, o tom tedy rozhodují hlavně Tomio Okamura a Radim Fiala (SPD)?

Ano. Oni to založili a chtějí, aby to byla jejich strana.

Co jste tedy přesně myslela tou podnikatelskou podstatou?

Tím jsem myslela, že je to podnik dvou lidí, které jsem jmenovala.

Okamurův facebook? Neviděla jsem

Na SPD vám tedy nevadily další věci? Třeba facebooková stránka Tomia Okamury, kde se objevují nenávistné příspěvky, kterými se zabývá i policie.

Tohle mi upřímně nějak nevadilo. To, že se někdy stane…

…že tam pan Okamura sdílí třeba dezinformace?

Jasně. Když tam pan Okamura v minulosti sdílel něco a následně se ukázalo, že se věc nezakládá na pravdě, tak se ale nějak přiznal.

Přiznal to vám, nebo i veřejně?

Já myslím, že i veřejně. Už nevím, jaký příspěvek to přímo byl. Tohle jsem, přiznám se, moc nevnímala.

A proč jste to nevnímala?

Nevím. Zase na druhou stranu, já jsem s tím programem SPD souhlasila.

Dokážu si představit to, že tam členové strany sdílí některé věci, které souvisí s programem. Narážím ale na to, že sdílí i dezinformace a „prodává“ je tam s úplně jiným kontextem. To vám jako člence strany nevadilo?

Pokud to byl příspěvek, který dezinformace byl, tak mi to samozřejmě vadí taky.

Ty dezinformace pak často vyvolávají i nenávistné reakce. Těmi se zabývá i policie.

To je samozřejmě špatně. Pokud někdo sdílí nepravdy, tak mi to taky vadí. Teď nevím, které konkrétní příspěvky to byly.

Bylo to například video, kde měli běženci podle pana Okamury zmlátit nějakou paní na peróně. Podle portugalského serveru Polígrafo, který informace ověřuje, ale video vzniklo v úplně jiném kontextu – žena strkala do průvodčí a zaměstnanci drah ji zpacifikovali.

Samozřejmě, pokud se pak prokáže, že je to jinak, tak by se to sdílet nemělo.

‚Komentáře jsou nechutné‘

I samotná společnost Facebook má s profilem pana Okamury problém.

To je špatně. Tohle ale mohlo vzniknout z toho, že tu informaci už někdo špatně sdílel, a pan předseda si to asi špatně přejmul.

Jakože se tohle stane několikrát?

Uznávám, že je to špatně a stávat by se to nemělo. Chápu vás. Pokud to takhle bylo, tak to bylo špatně. Když se stane, že někdo sdílí nepravdy, tak by člověk měl veřejně uznat, že se spletl, a omluvit se. Lidem by se nemělo vůbec lhát, pak jsou pod těmi příspěvky takové příšerné komentáře.

Takže vy takové komentáře odsuzujete?

Stoprocentně takové komentáře odsuzuji. Já jsem zrovna takový mírumilovný člověk, nebo si to alespoň myslím. Jsem paní učitelka a takové komentáře jsou podle mě naprosto nechutné.

V tom případě bych se chtěl zeptat, proč jste v roce 2017 řekla, že máte pochopení pro komentáře pod fotkou prvňáčků v Teplicích?

Mně volala paní redaktorka z Lidových novin a říkala, jestli se mě může zeptat na pár otázek. A bylo to po telefonu. Já jsem ale paní redaktorce hned řekla, že nevím, o jakou fotku se jedná, že jsem ji neviděla. A ptala jsem se tedy, o co jde, načež mi paní redaktorka řekla, že tam lidi píšou nenávistné komentáře. A já jsem ji odpověděla, že s tím naprosto nesouhlasím. Přesně si pamatuji, jak jsem to říkala, že je to nechutné a tak dále.

Dodala jsem ale to, že jediné, co chápu, že v sociálně vyloučené lokalitě Prosetice někomu může vadit, že konkrétně tam někdo nechodí do práce a zneužívá sociální dávky. Paní redaktorka pak dala titulek, že já chápu ty příšerné komentáře. Kdybyste si pustil nahrávku z toho rozhovoru, tak byste slyšel, co jsem odpověděla. Pak na mě bylo podané trestní oznámení, ale za dva týdny to bylo samozřejmě vyřešené. Já jsem měla ale podat trestní oznámení na Lidové noviny, protože tohle bych fakt nikdy neřekla. Je to naprosto odporná věc.

Proč jste se ale proti chování SPD na sítích nikdy neohradila?

Pokud tam tyhle komentáře jsou, tak mi to taky vadí. Ale na mém facebooku žádné takové komentáře nejsou, a kdyby byly, tak bych toho člověka hned zablokovala. Mělo by se to mazat i na facebooku pana Okamury, někdo by to měl moderovat. Pokud tam tohle lidi píšou, tak by se za to měli stydět.

Diminik Hanko má auto

Podle některých členů SPD odcházíte i proto, že jste ztratila důvěru členské základny SPD v Ústeckém kraji. Kvůli tomu nebudete na volitelném místě. Je to tak?

Kraj jsem vedla čtyři roky, ale loni v lednu se zvolilo nové vedení. Chystal se na mě takový puč – spiknutí některých lidí. Teď ústeckou SPD vede pan (Dominik) Hanko, který kandiduje do jako dvojka v krajských volbách. On měl asi trošku strach, že už nebude mít to místo, má auto…

Má auto?

Takhle jsem to vlastně vnímala já. Má tam služební auto, a měl strach, že se bude muset vrátit do svého zaměstnání, což je městský policista. A za ten plat, který má jako uvolněný předseda… On se nechal od ostatních zmanipulovat, a řekl jim, že tedy se té Terezy zbavíme, aby měl jistotu.

Jistotu, že bude mít auto?

Pokud neobhájí nějaký volitelný post, tak to auto bude stejně muset vrátit. Asi si konečně bude muset koupit svoje. Mně přijde docela úsměvné, že si někdo myslí, že jsem kvůli tomuhle odešla po roce a půl. Přitom mě pan předseda Václav Klaus mladší (Trikolóra) přemlouval, ať jdu do Trikolóry.

‚Klaus mě přemlouval‘

Ten tlak od pana Klause tam byl tedy delší dobu? Nabídl vám za přechod nějaké peníze, nebo něco jiného?

To určitě ne. Pan Klaus mě ale přemlouval od začátku, vždycky jsem mu říkala, že jsem loajální a jsem zvolená za SPD, kde jsem chtěla zůstat i s vidinou, že už se třeba do sněmovny nedostanu. Nakonec jsem ale přece jen přešla do Trikolóry.

Takže stranu už v dohledné době měnit nebudete?

To určitě ne. Já jsem byla zapřisáhlá, že SPD je jediná strana, do které vstupuji. Ale člověk míní a Bůh mění. Myslím si, že jsem práci poslankyně odváděla dobře.

Pan Okamura ale v médiích říkal, že jste nepracovala.

To je od něj hezké. Ale když se podíváte na můj profil ve sněmovně, tak uvidíte, kde jsem spolupředkladatelem zákonů, kolik mám pozměňovacích zákonů. Tak můžete zkusit porovnat moji práci a práci pana Španěla.

Panu Okamurovi bych doporučila, ať se podívá na práci místopředsedy Radima Fialy. Dala jsem si tu práci a podívala jsem se. Je to tam černé na bílém. Ať se Okamura podívá na svoje poslance.

Přešlap?

Fanoušci SPD vás označují za zrádkyni. V rozhovoru pro Deník N jste řekla, že vás v SPD dehonestovali na základě nějaké oslavy, kde jste byla s vaší asistentkou Mirkou Čermákovou, členkou Trikolóry a dalšími členy strany. SPD tedy nedovoluje členům, aby se potkávali se členy jiných stran?

Nikdy jsem se neptala, s kým se můžu potkávat. Šla jsem tam jako doprovod mojí asistentky. Pořádal to ředitel jedné teplické střední školy. Byla jsem tam asi dvě hodiny a jela jsem domů. Fotka se objevila na facebooku a členové SPD mi začali psát, že chtějí předsednictvo požádat o to, aby vyřešili můj problém.

Takže pokud byste šla grilovat se členy ČSSD, tak…?

…tak to bude to stejné. Jakmile se bavím s někým z jiné strany, je to přešlap. Měla bych být podle nich potrestaná. Z toho chatu jsem po chvíli odešla. To bylo v sobotu a v pondělí už jsem pak napsala prohlášení.

To bylo docela rychlé. Jak to ze soboty do pondělí probíhalo?

Zvedla jsem telefon, zavolala jsem panu Klausovi a řekla jsem, že už toho mám plné zuby. Na to mi řekl: „No tak, Terko, to je přesně to, co jsem ti říkal.“ A v tu chvíli jsem věděla, že přesně to chci udělat. Už jsem toho měla tak po krk, že jsem se rozhodla, že odejdu. To rozhodnutí byl dlouhodobý proces, který jsem řešila. Už jsem na začátku července nebyla ani na celostátním grémiu SPD. „Ty jo, Terko, to není možné,“ říkala jsem si. Předtím jsem totiž nadšeně chodila na všechny akce.

S lidmi, kteří tam psali takové nechutné věci, tak s těmi už spolupracovat nechci. S těmi byste ani vy nechtěl spolupracovat.

Zaujalo mě ale, jak se hnutí po vašem odchodu úplně obrátilo proti vám. To jste čekala?

S tím jsem počítala, protože to stejné se stalo, když loni odešel pan Lubomír Volný (Jednotní – alternativa pro patrioty). Akorát jsem teď ten terč já. Lidé by si ale měli zamést před vlastním prahem. Odešla jsem z vlastního rozhodnutí, protože SPD směřuje jinam, než jsem si myslela. A to je všechno.

Myslíte si, že je takové chování běžné i v jiných stranách?

Podle mě odešla řada lidí i v průběhu mandátu. A demokracie je o tom, že můžete vstoupit do jakékoli strany a také z ní odejít. Pokud někdo demokracii neuznává, tak by neměl mít v názvu svobodu a přímou demokracii.

Ke složení mandátu není důvod

Předseda SPD Okamura vás vyzval ke složení mandátu. Uvažovala jste o tom alespoň na chvíli?

Ne. Ono by se o tom možná dalo uvažovat ve chvíli, kdy by Okamura odevzdal mandát po odchodu z Úsvitu. I Jaroslav Foldyna (SPD) během volebního období přešel z ČSSD do SPD. A to jim nevadilo, slavnostně ho tady přivítali. Pokud Okamura půjde za Foldynou a vyzve ho ke složení mandátu, tak…

...tak složíte mandát i vy?

Neudělám, co si budeme povídat. Nemám důvod, proč bych to dělala. Chci dál prosazovat ty hodnoty, za které jsem byla zvolena.

Půjde to v Trikolóře lépe?

Nechci si to malovat na růžovo. Za dva roky tu můžeme sedět a já budu říkat, že to šlo strašně…

Říkala jste, že stranu už nezměníte.

To rozhodně ne, ale jsem ráda za ty odborné komise, které v SPD nebyly. O jejich názory se opírá i program SPD. Čas ukáže, ale v tuhle chvíli jsem z toho nadšená. Pan Klaus je schopný člověk.

Myslíte si, že má Trikolóra potenciál dostat se do sněmovny?

Já myslím, že má. Má. Akorát je před námi dlouhá cesta, kdy musíme oslovit voliče. Jsem přesvědčená, že to půjde.

Myslíte, že dostat se do vlády bude v Trikolóře pravděpodobnější než v SPD?

Trikolóra za tím i jde, protože už i tím, že máte nějakého odborníka, tak je to potenciální ministr.

A v SPD žádný takový odborník nebyl?

Nevím. Pan Okamura je třeba schopný, ale dál nevím.

To je všechno?

Pan Radim Fiala třeba také umí mluvit. Ale oni to podle mě ani nechtějí. Ti dva určité schopnosti mají, asi by něco vést zvládli. Ale jinak tam asi nikdo takový není.