Tereza Pergnerová: Stále jsem snadný terč, ale díky drogám jsem poznala sama sebe

„Od té doby, co jsem se potkala sama se sebou, tak nějak se přirozeně vyvíjím, chráním, opečovávám a zraňuji sama. Nepotřebuji k tomu vnější impuls. Samozřejmě jsem snadný terč. Kdokoliv bude chtít, stačí i po 13 letech jen říct: Jsi feťačka a nemáš na obrazovce co dělat,“ vysvětluje, co jí drogová zkušenost přinesla.

S moderováním pořadu Eso na komerční stanici TV Nova se Tereza Pergnerová stala ikonou teenagerů.

„Začala mě bolet duše. Hned jsem začala mít vnitřní konflikt, že nejsem natolik výjimečným člověkem a že bych neměla být vyzdvihována na nějaký podstavec. Začala jsem se bát dokonce i vynášet koš, protože jsem se při pohledu do zrcadla viděla úplně odlišně,“ líčila ve vysílání Českého rozhlasu Plus, jak se v tak mladém věku vyrovnávala se statusem televizní hvězdy.

„Můj tatínek byl velký kritik a při Esu si pravidelně dělával poznámky, a když skončila znělka, pokaždé mi telefonoval, co všechno bylo špatně. Byla jsem spontánní holka. Chtěla jsem dělat věci tak, jak je cítím. To je celé. A on hrozně chtěl, abych byla profesionál a znala začátek a konec,“ popsala v rozhovoru.

Teď mu ale podle svých slov zpětně rozumí: „Má rád, když věci mají určitou pointu a není to jen takové tlachání. Myslím, že jsem do moderování přinesla prvek toho, co nás spojuje, a nehledala jsem věci, které nás jako lidi naopak rozdělují. Eso a diváci pro mě byli taková komunita, kdy nás pojila hudba a mládí.“

Tereza Pergnerová Moderátorka, zpěvačka a herečka Tereza Pergnerová se narodila 25. června 1974v Praze. Jejím otcem je scenárista Eduard Pergner. Studovala hudebně-dramatický obor na konzervatoři, kterou však nedokončila. V roce 1991 začala pracovat v rádiu Golem, do roku 1994 moderovala hitparádu MC1 na ČT. Poté, do roku 1998, uváděla hitparádu TV Nova Eso, kde proslavila pozdrav „Čágo, bélo, šílenci“.



V médiích otevřeně hovoří o několikaleté závislosti na tvrdých drogách. Po vyléčení z drogové závislosti moderovala například reality show VyVolení (2005), VyVolení 2 (2006), VyVolení3 (2007), a v roce 2004 dostala nabídku od rádia Frekvence 1 moderovat pořad Rande. V roce 2012 moderovala reality show Farma. Je rozvedená a má dvě děti.