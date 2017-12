Holovská může kandidovat do Senátu, rozhodl soud

Podnikatelka Terezie Holovská se může v lednu zúčastnit doplňovacích voleb do Senátu na Trutnovsku. Rozhodl o tom podle České televize královéhradecký krajský soud. Verdikt je pravomocný. Do těchto voleb se přihlásilo celkem devět kandidátů. Pouze Holovské ale trutnovský městský úřad odmítl zaregistrovat. Doplňovací volby do Senátu se na Trutnovsku uskuteční 5. a 6. ledna.

Hradec Králové 14:29 21. 12. 2017 (Aktualizováno: 14:59 21. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít