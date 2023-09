Terezínu a Josefovu chybí peníze na opravy pevností. ‚Od státu dostanou 2,6 miliardy,‘ věří Bartoš

Viděl jste stav budov v Terezíně a Josefově osobně?

Do Terezína i Josefova, respektive Jaroměře, jsem léta jezdil ještě před tím, než jsem měl možnost jít na ministerstvo pro místní rozvoj.

Nestačí budovy jen opravit, chceme dát místu nový účel, říká k opravám památek v pevnostních městech ministr Bartoš

A právě kvůli tomu, že ten stav znám, tak jsem na podzimu loňského roku inicioval vládní komisi k pevnostním městům, kde jsme pomocí koordinace, financí, kultury, Terezína, Jaroměře, ale i Ústeckého a Královéhradeckého kraje hledali cestu, jak těm poměrně velkým majetkům, které na malé obce připadly, pomoci. Ta situace byla skutečně tristní a jsem rád, že jsme tu cestu našli. A věřím, že vláda dnes program schválí.

V srpnu jste společně s ministerstvem financí a kultury domluvili priority pro záchranu těch nejvíc ohrožených budov. Sliboval jste tehdy tři miliardy korun. S čím dnes půjdete na vládu?

Ten seznam existuje pro obě města, takže jsme šli pasportizací budov a jejich využití. Identifikovalo se těch objektů. Konkrétně čtyři v Terezíně - žižkovská kasárna, zbrojnice, proviantní sklad, vojenská nemocnice. A v Josefově čtvercová kasárna a vojenská nemocnice.

Ze strany státu to budou zhruba 2,6 miliardy v následujících letech, ať už z havarijního programu ministerstva kultury nebo ze systémového programu obnovy ministerstva pro místní rozvoj. A je tam i spoluúčast obcí a významná spoluúčast krajů, což je podmínkou toho, abychom ten program mohli dobře nastartovat. Takže ze státního rozpočtu by do roku 2024, 2028 měly být postupně uvolněny 2,6 miliardy.

A víte už od hejtmanů, kdy by mohla krajská zastupitelstva tu spoluúčast projednat? Mělo by to být nejen o dvacet procent, ale zaplatí také DPH.

V projektech je poměrně standardní, že platba DPH není součástí pomoci. Když se koukám na harmonogramy, tak u programu, který má ministerstvo kultury, myslím, začíná už na podzim příprava dokumentace. Ten program už je historicky známý. Je to havarijní fond pro kulturní památky, došlo k jeho zásadním úpravám pro vhodnost a chtěli bychom dohodu podepsat i podle nastavení systémového programu obnovy co nejrychleji, abychom mohli od příštího roku fungovat.

Program systémové podpory na ministerstvu pro místní rozvoj je komplexnější z toho pohledu, že předpokládá další využití budov. Nestačí pouze budovy opravit, ale dát tomu místu i nějaký účel, protože jinak bychom pouze udržovali nějaký stav. Ale my potřebujeme, aby tam potom začaly proudit investice a budovy našly využití. Takto nahlížíme na obě dvě města.

V Terezíně by obnova podle tamního nezávislého starosty Reného Tomáška měla začít právě obnovou Žižkových kasáren. Víte, jaký je stav příprav? A budou mít už příští rok novou střechu?

Plán příprav je takový, že na podzim 2023 se připravuje dokumentace. Pokud vše půjde podle plánu, tak by práce měly začít na přelomu jara a léta příštího roku. Nemohu asi odhadnout, jaké budou jednotlivé fáze, ale i od starostů a krajských hejtmanů, kteří se účastnili poslední schůzky, tak vím, že jsme připraveni, jakmile bude program spuštěn. Uvědomme si, že i rekonstrukce či výstavba se standardně soutěží ve veřejném výběrovém řízení. Není to úplně triviální věc.

Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz