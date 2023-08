Příkopy v terezínské pevnosti se po roce opět na pár dní napouští vodou. Systém stavidel je světový unikát

V sobotu 12. srpna se návštěvníkům Terezína naskytl pohled, který mohou vidět jen jednou za rok. Mohou totiž spatřit terezínskou pevnost zatopenou vodou. Jde o řízený proces, za kterým stojí důmyslný systém nápustních stavidel z 18. století, který je dodnes plně funkční. Terezín 12:42 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pavel Máka má v Terezíně na starosti protipovodňová opatření a jednou za rok také napouštění vodního příkopu. Systém z 18. století se skládá ze dvou řad stavidel ovládaných rumpály. Podle historika Jiří Hofmana jde o jediný plně funkční systém svého druhu ve střední Evropě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Příkopy v terezínské pevnosti se po roce opět na pár dní napustí vodou

„Otevřu jen hradítka napříč do příkopu, který napouštíme, zavřu hradítka do bohušovické kotliny na druhé straně a pak si otevřu tu řeku. V tu chvíli mi tam voda proudí, protože všude jinde je zavřeno. Je to pořád jen o tom, že zvedám cca 10 či 20 hradítek nahoru a dolů – stejně jako u počítačového programu se různou kombinací hradítek dají zaplavit různé části pevnosti,“ vysvětluje Hofman.

„Kotliny s příkopy mohou mít přes 150 hektarů – tohle všechno zatopit až do výšky tří metrů trvalo 120 hodin,“ dodává.

Terezín napouští pevnostní příkop | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Pro účely Pirátských válek, které se letos konají 12. srpna, se ale naplní vodou jen malá část příkopu. „Napouštíme to zhruba 15 až 20 hodin, na pomalu. Dá se to napustit ještě rychleji – záleží na stavu vody v řece,“ vysvětluje Pavel Máka.

Dnes stavidla slouží jako jedno z protipovodňových opatření, podle původních plánů ale měl vodní systém ochránit pevnost zejména před nepřítelem. Precizně vymyšlené je i samotné vypouštění vody.

Terezín napouští pevnostní příkop | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Příkop je vyskloňovaný tak jako celý Terezín. Je to vlastně taková obrovská 400hektarová nakloněná miska rozdílem v převýšení asi 90 centimetrů – od napustí stavidel tady po výpustní stavidla na druhé straně,“ vysvětluje Jiří Hofamn.

Další detaily o fungování vodního systému nebo stavidel se návštěvníci mohou dozvědět během ojedinělých prohlídek.

Terezín napouští pevnostní příkop | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas