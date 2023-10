Postavili hřiště, ale nesmí ho používat. Těrlicko má nové sportoviště za 20 milionů, platí za něj pokuty

Obec Těrlicko řeší řadu problémů s novým sportovištěm. Tréninkové hřiště pro mladé fotbalisty a terénní cyklistickou dráhu za více než 20 milionů dostavěli v létě. Teď za to dostávají pokuty od České inspekce životního prostředí a hrozí jim i vracení dotace od státu. Podle současného starosty se chyby staly před jeho nástupem do funkce. Jeho předchůdce tvrdí, že času na dořešení všech povolení měl dost. Těrlicko (Karvinsko) 11:17 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pumptracková dráha | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Po sportovišti se rozhlíží starosta Těrlicka David Biegun (nez.). „Je tu klasické fotbalové hřiště. Těrlicko mimo jiné postoupilo do kraje, a protože už nám to zázemí nestačilo, tak ještě minulé vedení rozhodlo o tom, že se tady pořídí fotbalové hřiště s umělou trávou. A k tomu se ještě navíc přidal ještě pumptrack,“ popisuje.

U plotu je ale cedule se zákazem vstupu. „Ten je proto, že pod areálem je zhruba 40 tisíc tun jakéhosi materiálu, který musíme zkolaudovat,“ vysvětluje.

Ideálně do konce roku. „Protože pak je ohrožena dotace od ministerstva pro místní rozvoj 7,8 milionu korun. To jsou základní problémy, které máme. Tím pádem ani občané na to hřiště nemůžou,“ dodává starosta Biegun, který je ve funkci jeden rok. Hřiště a zvlněnou dráhu pro kola stavěl jeho předchůdce.

Jenže podle Bieguna nezískalo minulé vedení obce stavební povolení.

„Bylo to uděláno za bývalého vedení takzvaně načerno, takže my to teď musíme dodatečně zkolaudovat a povolit. A teprve potom můžeme kolaudovat to, co vzniklo na té navážce,“ vysvětluje starosta Biegun.

Bývalý starosta Martin Polášek (nez.) si žádný podíl na dnešních problémech nepřipouští. „Je to neschopnost současného vedení obce. Není to o tom, že by to byla černá stavba. Stát do toho může vstupovat, nám do toho vstoupil,“ vysvětluje po telefonu.

Cedule se zákazy vstupu u nového hřiště v Těrlicku | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Nejméně dvě pokuty

Kvůli kácení a navážce strusky na břehu přehrady už obec dostala od České inspekce životního prostředí dvě pokuty, celkem 90 tisíc korun. Teď očekává třetí.

„Nám je celá ta situace, která vznikla, velmi líto, ale teď už musíme sníst to, co nám nachystalo minulé vedení. Děláme maximum, aby se to co nejrychleji narovnalo. Snad to půjde,“ věří současný starosta David Biegun.

Ploty a zamčená brána u hřiště a pumptracku zmizí nejdřív na jaře.

