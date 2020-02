Termín senátních a krajských voleb bude v prvním nebo druhém říjnovém víkendu

Senátní a krajské volby se uskuteční o prvním nebo druhém říjnovém víkendu. Vláda předložila návrh na změnu volebních pravidel do sněmovny vloni v červnu. Pokud by Sněmovna návrh schválila, posunuly by se volby do druhého říjnového týdne. Jestli se budou senátní a krajské volby konat souběžně záleží i na rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana, který je musí vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním. 15:39 21. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajské a senátní volby letos budou nejspíš na začátku prvního, nebo druhého říjnového víkendu. Ilustrační foto. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Krajské a senátní volby letos budou nejspíš na začátku prvního, nebo druhého říjnového víkendu. Druhá varianta vyplývá z vládního návrhu volebních novel, pokud se je Parlamentu podaří schválit s dostatečným časovým předstihem, tedy do začátku léta. První termín odpovídá platným volebním pravidlům, podle nichž se volby musejí konat před skončením volebního období.

Volby o týden později

První kolo předchozích senátních voleb ve třetině obvodů, kde se bude letos hlasovat, se konalo 10. a 11. října 2014. Minulé krajské volby byly 7. a 8. října 2016. Pokud Parlament změnu volebních pravidel nestihne včas schválit, krajské volby by se měly podle platných předpisů konat 2. a 3. října společně s prvním kolem senátních.

To by ale teoreticky mohlo začít i o týden později, pokud by se prezident Miloš Zeman nerozhodl pro tradiční souběh obou voleb. Termín voleb musí vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním, tedy do 4. července.

Vláda předložila změnu volebních pravidel do sněmovny loni v červnu. Počítala s tím, že novinky by měly platit od počátku letošního roku. Dolní komora je ale zatím stíhla projednat jen v prvním ze tří kol.

Sněmovní ústavně právní výbor i ústavní komise debaty o případných úpravách nedokončily. Předmětem sporů je hlavně spor o ústavní zakotvení hranic senátních obvodů.

Změnu musí schválit sněmovna

Po schválení sněmovnou by musel novely projednat ještě Senát, který ale na projednání ústavních změn žádnou lhůtu nemá. Bez souhlasu horní komory navíc změny volebních pravidel nemohou platit.

Pokud se říjnové volby budou konat souběžně zkraje prvního víkendu, na nominaci adeptů na senátory a krajské zastupitele bude čas do 28. července. V případě pozdějšího termínu voleb by na předložení kandidátních listin byl čas do 4. srpna. I proto strany zatím s nominacemi nespěchají.