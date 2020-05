Většina termokamer od státu zůstala ve skladech. Kraje si stěžují na ‚hloupost‘ v darovací smlouvě

Měl to být rychlý a účinný nástroj pro boj proti koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví v březnu nakoupilo 500 termokamer od švýcarské firmy Avastech s tím, že pro nákup upřednostnilo zahraniční firmu kvůli potřebě rychlého rozdělení zařízení. Krajům připadlo celkem 280 přístrojů, většina z nich ale leží ve skladech, využitých je zlomek. „Darovací smlouva je pro nás neakceptovatelná,“ říká pro iROZHLAS radní Jan Bureš (ODS) z Karlovarského kraje. Praha 6:00 29. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měření teploty za pomocí termokamery ve vstupu do Nemocnice Na Homolce (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Každému ze třinácti krajů a Praze připadlo 20 termokamer, které měly měřit teplotu v nemocnicích a mimo jiné tak odhalovat nakažené nemocí covid-19.

„Pořídíme do všech nemocnic v ČR termokamery. Celkem 500. Chceme mít na vstupu do nemocnic maximální jistotu, že identifikujeme potenciálně infekční osoby se zvýšenou teplotou. Udržet chod nemocnic při epidemii je naprosto zásadní,“ uvedl v březnu na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Do provozu se ale zatím dostal jen zlomek z nakoupených přístrojů. Kraje se totiž přou s ministerstvem o darovací smlouvu, konkrétně o to, komu mohou termokamery darovat. Dále řeší technické potíže nebo se na rozvoz zařízení teprve chystají, zjistil server iROZHLAS.cz.

V darovací smlouvě je podle Bureše problém v tom, že termokamery nemůže kraj převést na třetí osobu, dostal by pokutu milion korun. „My je máme dát do nemocnic, ale nemůžeme jim je převést. To je přece hloupost,“ řekl Bureš.

Podle ministerstva zdravotnictví ale dosud právníci z jednotlivých krajů nevznesli v probíhajícím připomínkovém řízení námitky. „Dle návrhu smlouvy nemohou kraje zdarma poskytnuté termokamery bez písemného souhlasu ministerstva převést třetím osobám. Toto znění považujeme za zcela správné. Darovat nemocnicím je mohou,“ napsala mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Resort podle ní zatím obdržel jen návrhy spíše drobných terminologických změn. „Ministerstvo krajům dalo všech 280 kamer a další dostaly státní nemocnice,“ dodala.

Nespokojené kraje koordinují společný postup. „Právník našeho kraje komunikuje se zástupci dalších krajských úřadů,“ sdělil Bureš.

Jsou na skladě

Nespokojený je i Jihočeský kraj. Podle hejtmanky Ivany Stráské (ČSSD) je pro kraj aktuálně darovací smlouva nepřijatelná. „Nejprve kamery musí být naše, abychom je mohli někam přesunout. Je to nějaké komplexní řešení stavu, který byl, ale nemyslím si, že je to šikovně udělané, když to řeknu decentně,“ uvedla Stráská. Kamery jsou podle ní stále uložené ve skladu.

V podobné situaci je Plzeňský kraj. Jeho radní pro zdravotnictví Milena Stárková (ČSSD) chce společný postup krajů. „Kamery na kraj přišly. Nyní čekáme na podpis darovací smlouvy mezi krajem a ministerstvem zdravotnictví. První návrh smlouvy, který přišel, je pro kraj neakceptovatelný,“ řekla. Smlouvou se aktuálně zabývá krajské právní oddělení.

Kde je smlouva?

Vůbec žádnou smlouvu ke kamerám nedostal podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Stanislava Rybáka (KSČM) Ústecký kraj. „Pořád nám k tomu nedali, jak se to vlastně bude předávat. Už jsme to dvakrát urgovali a ptali se, jak s kamerami vlastně máme naložit. Takže jsme se ptali, ale jsou zatím tady. Nenapsali nám, jestli to bude někdo platit nebo jak to bude. Zatím máme kamery na skladě a nic se s nimi neděje,“ stěžuje si Rybák. Podle něj se klidně může stát, že kamery začnou fungovat až po druhé vlně pandemie nemoci covid-19.

Podobně je na tom i Praha. Hlavní město podle ředitele odboru zdravotnictví Martina Ježka smlouvu neobdrželo, proto se ani nedostalo k distribuci zařízení. „Neobdrželi jsme smlouvu vůbec, problém aktuálně řeší naše právnička. Jedna věc je fungování za nouzového stavu, standardně by ale smlouvy měly být součástí takhle drahých zařízení. Logické by bylo, kdybychom společně s kamerami obdrželi i návrh darovací smlouvy, ale to se nestalo. Proto se mi kamery zatím nechce rozdělovat,“ vysvětlil.

Podle resortu ale všechny kraje dostaly smlouvy do e-mailových schránek. „Dostaly je všechny kraje na e-maily, které nám nahlásily jako kontaktní,“ uvedla Štěpanyová.

Na podpis se čeká

Už jen na podepsání darovací smlouvy čekají také v Jihomoravském kraji. „Termokamery do kraje dorazily tento týden, nicméně do nemocnic ještě distribuovány nebyly. Jakmile bude na obou stranách podepsána darovací smlouva, proběhne distribuce,“ napsal serveru iROZHLAS.cz radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Olomoucký kraj sice uskladnil kamery k hasičskému záchrannému sboru už před více než týdnem, darovací smlouva mu ale přišla teprve nyní. Teď ji musí dořešit krajské orgány a v případě přijetí dojde k distribuci kamer do nemocnic.

„Teprve v těchto dnech přišla darovací smlouva, kterou kamery přešly de iure do majetku kraje a teprve nyní s nimi kraj může dále disponovat. Ovšem tuto majetkovou dispozici, jako každou jinou, musí projednat orgány kraje, které mají pro svá jednání stanoveny pevné termíny,“ napsal náměstek hejtmana Dalibor Horák (ODS).

„Rozvoz chystáme“

Na skladě má kamery prozatím i Pardubický kraj. Na jejich distribuci se pomalu chystá. „Pár dní před ukončením nouzového stavu dorazila do krajského centrálního skladu v Chrudimi dodávka. Obsahovala i dvacet termokamer. Další distribuce mezi krajské organizace v této položce prozatím neproběhla. Jednání však probíhají. V současné době se proto IT odborníci nemocnic zabývají technickými a dalšími nároky,“ řekl serveru iROZHLAS.cz pardubický radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS).

Na rozvoz kamer už se připravuje také Královéhradecký kraj. Ten má zařízení stále na skladě, ale s rozvozem do nemocnic a dalších zařízení chce začít už v pondělí. „Jedenáct kamer půjde do nemocnic, jedna k hasičům, jedna k záchranné službě a sedm kusů půjde do vestibulů domů s pečovatelskou službou,“ popsal náměstek hejtmana Aleš Cabicar (TOP 09).

Některé už fungují

Už před deseti dny Středočeský kraj odeslal kamery do pěti krajských nemocnic – do Benešova, do Příbrami, do Kolína, do Kladna a do Mladé Boleslavi. „Do každé nemocnice jsme distribuovali čtyři termokamery a pět kusů teploměrů. V tuto chvíli je to vyřízené,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí kraje Helena Frintová.

Podle ředitele Oblastní nemocnice Kolín Petra Chudomela sice nemocnice termokamery obdržela, na instalaci zařízení je ale dostatek času. „V provozu budou až ve chvíli, kdy budeme vědět, kdo je bude obsluhovat, kam je umístíme a tak dále. Nepřikládáme tomu přílišnou váhu, protože to není žádná všespásná metoda. My to samozřejmě instalovat budeme, ale chce to nějakou dobu,“ vysvětlil Chudomel. Ministerstvo podle něj kamery koupilo v dobré víře v době, kdy ještě nebyl o průběhu nemoci covid-19 dostatek informací.

Zařízení už se postupně zprovozňují i v Moravskoslezském kraji. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) nejprve serveru iROZHLAS.cz sdělil, že se „kamery budou distribuovat za týden až dva“, vedoucí odboru zdravotnictví Pavel Rydrych ale později jeho slova upřesnil.

„Kamery jsou postupně instalovány a jsou plně funkční. Šestnáct kusů jsme předali poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, tři kamery bude využívat hasičský sbor a jedna kamera byla instalována do budovy krajského úřadu,“ napsal.

Pomalu se k instalaci blíží také kraj Vysočina. Nyní ale musí podle hejtmana Jiřího Běhounka (ČSSD) vyřešit ještě technické problémy. „Instalace není tak jednoduchá a musíme ještě doplnit notebooky, což řešíme. Předpokládám že do dvou týdnů problém vyřešíme nákupem počítačů a instalací,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Běhounek.

Tři kamery jsou zatím funkční v Libereckém kraji, a to v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici. „Byly tam ale technické problémy při sestavování kamer. V ostatních zařízeních s ohledem na to, že skončila triáž (proces určování priority ošetření pacientů na základě závažnosti jejich stavu – pozn. red.), jsou kamery ve skladu připravené na eventuální druhou vlnu covidu-19,“ uvedl náměstek hejtmana Přemysl Sobotka (ODS).

Zlínský kraj podle hejtmana Jiřího Čunka kamery obdržel, bližší informace zjišťujeme.

Kamery z Číny

Ministerstvo po nákupu zveřejnilo informaci, že má 500 termokamer od švýcarského výrobce Avestech. Podle zjištění Deníku N se ale jedná o kamery AT3003X od čínského výrobce Yantai iRay Technology. „Termokamery jsme objednali u švýcarské společnosti, nikoliv čínské. Pro ministerstvo zdravotnictví je prioritou spolupracovat s českými výrobci, pokud je to možné,“ hájil v dubnu nákup ministr.

Celkově nákup kamer vyšel na zhruba 63 milionů korun. Vojtěch přitom čelil kritice, že ministerstvo nenakoupilo zařízení u českého výrobce. Argumentoval tehdy tím, že se snaží co nejrychleji zajistit bezpečnost ve zdravotnických zařízeních.

Podle ministra mělo jít hlavně o to, aby se kamery dostaly do nemocnic a dalších zařízení co nejrychleji. „U švýcarské firmy jsme nakoupili kamery proto, že byly zdaleka nejlevnější, a přesto osvědčené. Všechny kraje stejně jako všechny nemocnice, které kamery dostaly, mají kontakt na servisní linku dodavatele,“ uvedla Štěpanyová.

Už v lednu přitom resortu nabízela kamery tuzemská firma Workswell. „Mile rád se půjdu podívat na ty kamery, které jsem nikdy nikde neviděl. Zajímalo by mě, zda mají jedinou referenci z Česka. Rád pak porovnám kvalitu. Mrzí nás, jak to dopadlo, ale jsme rádi, že od nás Česko koupilo alespoň dvacet kusů termokamer. Jsme schopni udělat 150 kamer ve třech až čtyřech týdnech, tady ale bylo potřeba 500 kamer během týdne. Výsledek nákupu čínských kamer je ten, že jsem je nikde neviděl,“ řekl redakci vedoucí oddělení vývoje firmy Jan Kovář.