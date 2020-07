Kamery pomalu míří ze skladů, Karlovarský kraj ale čeká na smlouvu. ,Mají tam binec,‘ tvrdí radní

Tři a půl měsíce uběhly od chvíle, kdy ministerstvo zdravotnictví nakoupilo od švýcarské firmy Avestech 500 čínských termokamer. Krajům připadlo 280 přístrojů a některé se pomalu blíží k distribuci do nemocnic. Například Karlovarský kraj ale stále čeká na to, až mu ministerstvo zdravotnictví vrátí darovací smlouvu. „Ten majetek bohužel nemůžeme předat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz radní Jan Bureš (ODS). Praha 7:23 17. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měření teploty při vstupu do nemocnice Na Homolce | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Původně to měla být rychlá akce. Ministerstvo zdravotnictví nakoupilo kvůli pandemii koronaviru termokamery, které měly co nejdříve najít uplatnění v nemocnicích. Tak alespoň v době kritizovaného nákupu čínských přístrojů argumentoval ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ani v polovině července ale stále není u konce.

K předání nemocnicím zatím nedošlo například v Karlovarském kraji, který měl problém s nastavením darovací smlouvy – zařízení podle ní nemohl předat dál. To už se ale vyřešilo a po schválení radou kraj smlouvu poslal na ministerstvo zdravotnictví. To ji mělo jen podepsat a poslat zpět. Kraj však stále čeká.

Podle radního Jana Bureše z ODS kraj ministerstvo už několikrát nabádal, aby mu podepsané smlouvy zaslalo zpět. „Smlouvy schválila rada kraje a 17. června je doručila ministerstvu zdravotnictví, které ale zatím neodpovědělo. Ten majetek bohužel nemůžeme předat,“ řekl Bureš serveru iROZHLAS.cz.

„Už jsme smlouvy oficiálně urgovali a stále nic. Mám vám doslova říct, že na ministerstvu mají binec,“ pokračoval.

Ministerstvo je podle mluvčí Kláry Dolákové v kontaktu se všemi kraji. „Nezaznamenali jsme z jejich strany jakoukoliv stížnost. V tuto chvíli na finalizaci darovacích smluv intenzivně pracujeme,“ reagovala na dotaz. Smlouva s Karlovarským krajem bude podle ní podepsána do konce tohoto týdne.

Už se to blíží

Vyhráno zatím není ani v dalších krajích, které měly se smlouvou problémy. Nakonec se sice dokument podařilo podepsat ke vzájemné spokojenosti, k darování kamer nemocnicím ale ještě nedošlo. I když podle zástupců krajů už se to blíží.

Smlouvu nechtěl podepsat například Plzeňský kraj. Podle radní pro zdravotnictví Mileny Stárkové se nicméně už podařilo všechny nesrovnalosti vyřešit.

„Je to už radou Plzeňského kraje schváleno k přijetí. Máme schválené darovací smlouvy pro nemocnice a v tuto chvíli probíhá jejich podpis. Problémy s darovací smlouvou jsme vyřešili,“ řekla. Distribuce kamer podle ní začne ihned po podpisu smluv, aby je měly nemocnice k dispozici v případě druhé vlny epidemie koronaviru.

Zpočátku byla smlouva neakceptovatelná také pro jihočeskou hejtmanku Ivanu Stráskou (ČSSD), minulý týden však krajská rada přijetí přístrojů schválila.

„Mezitím proběhlo zapůjčení termokamery do jedné z našich nemocnic, kde byla vyzkoušena její funkčnost a možné využití v nemocnicích. Tato informace jde nyní – spolu s žádostí o počet termokamer – do každé jednotlivé nemocnice a po zjištění zájmu bude rada kraje na svém dalším jednání schvalovat dar nemocnicím, které budou chtít termokamery využít,“ napsal redakci vedoucí krajského odboru zdravotnictví Petr Studenovský.

Podobně je na tom Praha. Hlavní město dlouho čekalo na to, až darovací smlouvy k zařízení vůbec obdrží. Proto se vedení ani nedostalo k tomu, aby kamery předalo dál. „Neobdrželi jsme smlouvu vůbec,“ řekl na konci května ředitel odboru zdravotnictví Martin Ježek.

Teď už se podle něj problém téměř vyřešil. „Hlavní město schválilo darovací smlouvy s ministerstvem v pondělí. Na začátku srpna se bude rada zabývat tiskem, kterým by měly být schváleny darovací smlouvy 18 poskytovatelům, se kterými jsme již předběžně dohodnuti,“ sdělil redakci Ježek.

Na darovací smlouvy dlouho čekal i Ústecký kraj. „Dosud se řeší majetkové přesuny, mimo nouzový stav to pro nás však není priorita,“ tvrdí vedoucí odboru zdravotnictví Petr Severa.

Dlouhá prodleva před rozvozem zařízení do nemocnic ale nastala také v některých krajích, které s nastavením darovacích smluv žádné problémy neměly. Až ve středu si termokamery přebraly jihomoravské nemocnice.

„Vzaly si je ve skladu krajského úřadu v Brně, nyní putují nebo již jsou na místě v nemocnicích Kyjov, Znojmo, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Ivančice, Hustopeče, Tišnov, Letovice. Začnou být používány v nejbližších dnech,“ přiblížil radní pro zdravotnictví Milan Vojta (ANO).

Lidovci podali trestní oznámení

Ministerstvo po nákupu zveřejnilo informaci, že má 500 termokamer od švýcarského výrobce Avestech. Podle zjištění Deníku N se ale jedná o kamery AT3003X od čínského výrobce Yantai iRay Technology.

„Termokamery jsme objednali u švýcarské společnosti, nikoliv čínské. Pro ministerstvo zdravotnictví je prioritou spolupracovat s českými výrobci, pokud je to možné,“ hájil v dubnu nákup ministr. Ještě v polovině května přitom podle deníku nefungovala žádná kamera.

Celkově nákup vyšel na zhruba 63 milionů korun. Šéf resortu Vojtěch čelil kritice, že ministerstvo nenakoupilo zařízení u českého výrobce. Argumentoval tehdy tím, že se snaží co nejrychleji zajistit bezpečnost ve zdravotnických zařízeních.

Zakázku dlouhodobě kritizují lidovci, kteří na ni podali trestní oznámení. „V době, kdy ministerstvo uzavřelo smlouvu, vůbec nesrovnávalo nabídky od jiných firem, což přiznala i mluvčí ministerstva zdravotnictví,“ kritizoval v květnu šéf lidovců Marian Jurečka.

Podobně se na nákup dívá europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Jsem naprosto v šoku. Opakovaně říkám, že celá zakázka je zmanipulovaná a ukazuje neschopnost ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a jeho lidí, kteří naprosto lhali o celé zakázce a okolnostech výběru firmy, která kamery dodává,“ napsal redakci Zdechovský. Ministr Vojtěch už měl podle něj dávno rezignovat.

Podle ministra mělo jít hlavně o to, aby se kamery dostaly do nemocnic a dalších zařízení co nejrychleji. „U švýcarské firmy jsme nakoupili kamery proto, že byly zdaleka nejlevnější, a přesto osvědčené. Všechny kraje stejně jako všechny nemocnice, které kamery dostaly, mají kontakt na servisní linku dodavatele,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Už v lednu přitom resortu nabízela kamery tuzemská firma Workswell. „Milerád se půjdu podívat na ty kamery, které jsem nikdy nikde neviděl. Zajímalo by mě, zda mají jedinou referenci z Česka. Rád pak porovnám kvalitu. Mrzí nás, jak to dopadlo, ale jsme rádi, že od nás Česko koupilo alespoň dvacet kusů termokamer,“ řekl redakci vedoucí oddělení vývoje firmy Jan Kovář.

„Jsme schopni udělat 150 kamer ve třech až čtyřech týdnech, tady ale bylo potřeba 500 kamer během týdne. Výsledek nákupu čínských kamer je ten, že jsem je nikde neviděl,“ dodal.