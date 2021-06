Muž z Moravy dostal za boje na východě Ukrajiny 20 let vězení. Odsouzen byl jako uprchlý

Soud v úterý uložil 20 let vězení Martinu Kantorovi, který se podle obžaloby zúčastnil v Donbasu bojů proti ukrajinským silám v řadách separatistů. Dvaatřicetiletého muže uznal vinným z teroristického útoku a zároveň z účasti na teroristické skupině. Státní zástupce Martin Bílý řekl, že je to v Česku poprvé, kdy soud někoho potrestal souběžně za oba tyto trestné činy. Verdikt není pravomocný. Kantor je stíhán jako uprchlý. Praha 14:21 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

„Obžalovaný je spolehlivě usvědčován svou korespondencí s řadou přátel, kterou sám sepsal a ve které líčí své působení na východní Ukrajině,“ uvedl předseda senátu pražského městského soudu Jan Šott.

„K odjezdu byl zřejmě motivován přáním začít někde zcela znovu a také sympatiemi, které nepochybně cítil k proruským separatistům,“ dodal.

Za teroristický útok hrozí 12 až 20 let vězení, Kantorovi se ale sazba zvýšila proto, že ho provedl ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Soud mu tak mohl dát trest v rozmezí od 19 let a 4 měsíců do 26 let a 8 měsíců. Uložením dvacetiletého vězení vyhověl návrhu státního zástupce. Šottův senát zohlednil skutečnost, že Kantorova činnost primárně nesměřovala proti civilistům, ale proti ozbrojeným složkám.

S výcvikem odstřelovače

Muž z Moravy odletěl podle rozsudku v červenci 2015 z pražského Letiště Václava Havla se záměrem aktivně podpořit separatistické struktury v ozbrojeném konfliktu proti vládě Ukrajiny. Nejprve se dostal do ruského Rostova na Donu, odkud odjel na východní Ukrajinu a nelegálně překročil hranice do Donbaské oblasti.

V obžalobě stojí, že Kantor po svém příjezdu podepsal roční smlouvu o službě v armádě Novoruska a že se nechal vycvičit odstřelovačem. Poté se údajně zúčastnil bojových operací.

Dosáhl hodnosti seržanta a v září 2016 se stal velitelem družstva, načež „jako člen průzkumně-diverzní skupiny osobně uskutečňoval pokládání min v oblasti podélné čáry rozhraničování a pastí z granátů“. Podle verdiktu si takto počínal nejméně do konce roku 2017, Bílý ale věří, že Kantor na Ukrajině působí dodnes.

Svědci z řad Kantorových přátel vypověděli, že měl vztah ke zbraním a že se chtěl naučit rusky. Kantor s nimi později komunikoval přes skype, posílal jim své fotky ve vojenském oblečení a zmínil, že prošel výcvikem.

V roce 2016 s nimi ale přerušil kontakt a kamarádům přišla zpráva, že je mrtvý. Když se snažili získat k převozu jeho tělo, nepodařilo se jim s nikým spojit. Jeden ze svědků řekl, že zprávě neuvěřil. Dal ji do souvislosti s tím, že mu předtím Kantor říkal, že jeho jméno někdo prozradil úřadům.

Pohádkář, tvrdil právník

Kantorův právník se snažil věrohodnost klientovy komunikace s přáteli zpochybnit. Kantora označil s odvoláním na výpovědi svědků za „pohádkáře, který stavěl vzdušné zámky a měl tendenci strhávat na sebe pozornost“.

Vojenské obleky a nášivky, v nichž Kantor pózoval na fotografiích, se podle advokáta dají legálně pořídit v každém army shopu. Právník upozorňoval také na to, že „ne každý, kdo se nachází v dané oblasti, je automaticky účasten činnosti některé z teroristických organizací“.

Doněcká a Luhanská oblast leží na samém východě Ukrajiny. Před konfliktem, který vypukl na jaře 2014, žilo v obou oblastech 6,6 milionu lidí.

Proruští separatisté tam vyhlásili samozvané státy, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku.

Ozbrojený konflikt si od té doby vyžádal tisíce mrtvých. Ukrajina a Západ obviňují z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to popírá. V poslední době se situace na východě Ukrajiny znovu vyostřila.