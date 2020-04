Chtěl být jako džihádisté, píše soud o slovenském mladíkovi. Cestu k ‚dobrému‘ islámu mu neuvěřil

Státní zástupce žádal pro Slováka Dominika Kobulnického, u kterého policisté před necelými třemi lety našli chemikálie a návody k výrobě výbušnin, trest za údajnou přípravu teroristického útoku v Praze. Podle soudu se to ale nepodařilo prokázat. Šest a půl let vězení tak dostal za obecné ohrožení a propagaci terorismu. Server iROZHLAS.cz přináší kompletní rozsudek, kde soudkyně na více než 100 stranách zdůvodňuje své listopadové rozhodnutí. Dokumenty Praha 15:33 27. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominik Kobulnický u Městského soudu v Praze, který 15. listopadu 2019 vynesl rozsudek v jeho případu. | Zdroj: ČTK

„Radikální islám mu imponoval, vzhlížel k němu, obdivoval ho. Sám uvedl, že chtěl být jako oni, jako džihádističtí bojovníci. Imponovala mu především teroristická organizace Islámský stát a Kavkazský emirát,“ píše na 96. straně rozsudku soudkyně Městského soudu v Praze Silvie Slepičková k tomu, proč 15. listopadu 2019 uznala Dominika Kobulnického, Slováka žijícího v Praze, vinného z propagace terorismu a obecného ohrožení. Zároveň ho na neurčito vyhostila z České republiky.

Slovák dostal 6,5 roku za obecné ohrožení. ‚Nejsou důkazy, že by chystal teroristický útok,‘ uvedl soud Číst článek

„Soudu přijde těžko uvěřitelné, že člověk svůj myšlenkový postoj, názor, ideologii, ve kterou věřil, uznával, byl jí fascinován, takto najednou změní,“ dodává soud ve stejné části rozsudku.

Radikály podle soudu sledoval Dominik Kobulnický už od základní školy. Před soudem sice přiznal, že mu v minulosti imponovali, hájil se ale tím, že se od radikálů odklonil a jejich činnost nepropagoval. K odklonění podle něj došlo poté, co začal číst korán a dozvídal se více o islámu a zjistil, že teroristy většina muslimů vnímá negativně a odsuzuje je. Proto prý konvertoval ke „správnému islámu“.

To bylo podle něj v roce 2015, dva roky před zadržením, v době, kdy se ze Slovenska přestěhoval za prací do Česka. Nejprve do Pardubic a později do Prahy.

Na cestu ke „správnému islámu“ ho měly nasměrovat české mešity a to, že si poprvé mohl o islámu číst v jazyce, kterému rozuměl. Mešitu navštěvoval nejprve v Hradci Králové, kam dojížděl z Pardubic, předtím se s islámem seznamoval jen prostřednictvím internetu. Nejčastěji přes videa od radikálů na internetu.

Nyní, o necelých pět let později, si prý nedovede představit, že by někomu ublížil. „Přestože obžalovaný nevěří, že by se vrátil k radikálním postojům, satan ho neustále pokouší,“ odvolává se však soudkyně na jeho výpověď.

O tom, že Kobulnický svou činností například na sociálních sítích, kde sdílel příspěvky podporující výše zmíněné teroristické organizace, napomáhal k šíření nenávistné ideologie, podle soudu ale není pochyb. Příběh o odvrácení se od radikální formy náboženství mu neuvěřil.

Celé rozhodnutí Městského soudu v Praze si můžete přečíst zde:

Útok neprokázali

Dominika Kobulnického, který přijal muslimské jméno Abdul Rahman, policisté zadrželi v roce 2017 v pražském bytě, kde žil s několika Uzbeky. Pod postelí v Kobulnického pokoji našli policisté chemikálie, časovače a návody na výrobu výbušnin.

Státní zástupce požadoval pro Kobulnického trest kvůli údajné přípravě teroristického útoku v Praze. Soudkyně ho ale v tomto bodě obžaloby zprostila. Podle ní se totiž nepodařilo plně vyvrátit Slovákovu obhajobu - z dokazování vyplynulo, že už dřív připravoval silvestrovské ohňostroje doprovázené hlasitými výbuchy, a návody tak mohly sloužit k tomu, aby se v amatérské výrobě pyrotechniky zdokonalil.

Podle jedné z vyšetřovacích verzí měla být cílem údajně připravovaného útoku pobočka řetězce McDonald's na Zličíně, kde Kobulnický pracoval jako noční uklízeč. V jeho mobilním telefonu policisté zajistili desítky fotografií podrobně mapující provozovnu. Kobulnický před soudem uvedl, že je pořídil, aby mohl kamarádům ukázat, kde pracuje a jaké jsou v provozovně přístroje.

Slovák u soudu popsal, jak plánoval výbuch v Prešově. Podle obžaloby chystal teroristický čin v Česku Číst článek

S výrobou vlastní pyrotechniky začal Slovák dle svých slov ve třinácti letech. Z odpalování pyrotechniky, při kterém vykřikoval například „Bůh je převeliký“, měl podle výpovědi „dobrý pocit“. Soudkyně si v tomto bodě zapsala následující: „Podle něj (Kobulnického, pozn. red.) není nic špatného na tom, být oblečen jako džihádistický bojovník, něco odpálit a zvolat Allahu akbar.“

Podle znaleckých posudků měl Kobulnický i po roce 2017, kdy ho zadrželi policisté, k radikálním myšlenkám stále blízko. Jako významný rozpor odborníci uvedli například to, že se stále stylem oblékání stylizoval do podoby bojovníka Islámského státu, přestože takové muslimy nyní už dle svých slov odsuzuje.

Slovák podle znalců navíc nevykazuje žádné poruchy myšlení, které by „svědčily pro dušení onemocnění v pravém smyslu slova“. Má ale výrazné povahové rysy v oblasti uzavřenosti, nedůvěry a agresivity. Vykazuje také sníženou empatii vůči lidem, kteří vyznávají jiné životní hodnoty než on. Islámu je natolik oddaný, že po smrti mladšího bratra odmítl při pohřbu vstoupit do kostela.

Prešov, nádraží, 15. října 2015

Kobulnický před městským soudem vypověděl, že v minulosti, kdy mu radikálové imponovali, plánoval útok ve slovenském Prešově. „Obžalovaný uvedl, že měl chuť zabíjet,“ píše soudkyně v rozsudku. Měl pevně stanovené datum - 15. října 2015 - i místo - vlakové nebo autobusové nádraží - a obstaral si komponenty pro výrobu bomby (chemikálie, tlakový hrnec, časovače apod.).

Policie podezírá Slováka z přípravy teroristického útoku. V Praze u něj našla návody na výrobu bomby Číst článek

Od útoku údajně upustil poté, co v roce 2015 odešel za prací do České republiky. Přestože do Česka odešel dle prvotního impulsu i proto, aby na spáchání útoku vydělal dostatek peněz.

V souvislosti s Kobulnického minulostí na Slovensku rozsudek připomíná také incident, kdy oblečený po vzoru islámských radikálů zabil v lese nedaleko Prešova kočku a oddělil ji hlavu od těla. „Vyfotografoval se s ní stejným způsobem, jako se prezentují bojovníci Islámského státu poté, co popraví zajatce. Dokonce k tomu uvedl, že z toho měl dobrý pocit,“ píše soudkyně ve 215. odstavci rozsudku.

Dominik Kobulnický i žalobce se na začátku dubna proti nepravomocnému verdiktu Městského soudu v Praze odvolali. Případ tak nyní posoudí vrchní soud.