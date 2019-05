Česká policie obvinila prvního člověka za schvalování teroru na Novém Zélandu

Policie obvinila prvního člověka za schvalování březnových teroristických útoků v mešitách na Novém Zélandu, při nichž pravicový radikál zastřelil pět desítek lidí. Informoval o tom v pátek Deník N. Další případy policisté prověřují a zatím není jasné, zda zahájí trestní stíhání. Praha 19:02 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Potvrzuji, že pražská policie v jedné věci zahájila trestní stíhání osoby pro zločin podpory a propagace terorismu,“ řekl Deníku N státní zástupce Martin Bílý z pražského Vrchního státního zastupitelství. Obviněnému hrozí pět až patnáct let vězení nebo také propadnutí majetku.

Policie kromě toho podle státního zástupce zahájila trestní řízení kvůli dalším čtyřem příspěvkům, které se týkaly březnových útoků.

„Policie vede prověřování kvůli čtyřem příspěvkům, kterými měla být naplněna skutková podstata zločinu podpory a propagace terorismu. O tom, zda bude zahájeno trestní stíhání, či věc bude vyřízena jiným způsobem, nebylo doposud rozhodnuto,“ dodal Bílý.

„Stále probíhá analýza jednotlivých vyjádření. Jde o takřka mravenčí práci, kdy specialisté z protiextremistického oddělení vyhodnocují obrovské množství dat a dávají je do jednotlivých souvislostí,“ uvedla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Podle informací deníku se pražská policie zabývá více než třemi desítkami případů schvalování útoku na sociálních sítích. Podobné množství příspěvků řeší i Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Česká policie krátce po teroristickém útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch oznámila, že prověřuje, zda se někteří lidé především na internetu a sociálních sítích nedopustili schvalování tohoto trestného činu. Jakékoliv podněcování nenávisti tehdy označili ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD i policejní prezident Jan Švejdar za nepřijatelné.

‚Ne teroristi, ale hrdinové‘

Po autorech nenávistných komentářů souvisejících s teroristickými útoky na Novém Zélandu pátral před časem také server iROZHLAS.cz. Uživatel Pavel Koska v jedné z diskusí o zadržených napsal: „Nejsou to teroristi, ale hrdinové.“

A později to vysvětloval takto: „Vedlo mě k tomu to, co se v dnešní době děje. Konečně jim to někdo vrátil, ne?“

Další z komentářů, tentokrát na serveru Novinky.cz, zněl:

„Když můžou vraždit muslimáci, tak nevidím jediný důvod, proč bychom jim to neměli oplácet.“

Při útoku v mešitách v novozélandském Christchurchi zastřelil Australan Brenton Tarrant 51 lidí, další zranil. Svůj čin nahrával a vysílal v přímém přenosu na internetu.

Osmadvacetiletý bělošský extremista označoval muslimy a imigranty jako „vetřelce“ a sebe samotného za rasistu. Za svůj hlavní zdroj inspirace pak označil norského ultrapravicového masového vraha Anderse Breivika, který před osmi lety spáchal sérii teroristických útoků v norské metropoli Oslo a na ostrově Utøya, při kterých zavraždil celkem 77 lidí.