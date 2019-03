Iráčan podezřelý z terorismu měl mít čistý rejstřík a pracovat v bezpečnostní firmě, říká jeho obhájce

Dosud čistý trestní rejstřík nebo práce v bezpečnostní firmě. Tak se prezentoval muž z Iráku, kterého policie spolu s další ženou zatkla kvůli podezření z terorismu ve středu na pražském letišti. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz to řekl jeho obhájce Martin Rezek. Svou vinu Iráčan, kterého Česko v příštích dnech vydá na základě evropského zatykače do Rakouska, podle slov obhájce odmítá. Rozhovor Praha 18:03 29. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž z Iráku podezřelý z terorismu zadržený na pražském letišti na základě evropského zatykače z Rakouska | Foto: Šimánek Vít | Zdroj: ČTK

Soud jednal o vašem mandantovi podezřelém z terorismu v pátek přes hodinu. Proč to tak trvalo? Co všechno se řešilo?

Netrvalo. Byla tam spousta úkonů. Jednak tam byl překladatel, takže když tlumočí z českého jazyka do rodného jazyka mého mandanta, tak to trvá dlouho. Bylo to zhruba 50 minut a soud rovnou vyhotovil všechna rozhodnutí.

O čem všem soud rozhodoval?

V obecné rovině se při vydávání nejdříve rozhoduje o předběžné vazbě. U závažných trestných činů má soud důvody útěkové vazby, když se bojí, že by ten člověk utekl, z toho důvodu ho dá do předběžné vazby. Potom je druhé rozhodnutí o takzvané vydávací vazbě, tam záleží na tom, jestli ten člověk souhlasí s tím, že bude vydán do jiného státu, nebo ne. A koncem vydávacího řízení je, že toho člověka dopravíme do státu, kde je požadován.

Váš mandant tedy s vydáním do Rakouska souhlasil. Zdůvodnil to nějak?

Chce co nejrychleji do země, která o něj požádala. Říkal, že chce do země, kde s ním budou mluvit v jazyce, který umí. Dlouhodobě žije v Rakousku.

Mluví tedy německy?

Mluví německy, takže do Rakouska chce. V Česku se asi moc nedorozumí. Dle jeho tvrzení nebyl nikdy trestán a má první střet se zákonem, což není podložená informace. Já tady ale nejsem od toho, abych to posuzoval.

Předmětem mého dnešního jednání bylo, že jako ustanovený obhájce ex offo jsem zajišťoval dodržování práv tohoto člověka, který měl být kvůli podezření ze spáchání trestného činu vydán do Rakouska. Zda byl ale trestný čin spáchán a v jakém rozsahu, neposuzuje už český soud. Český soud posuzoval pouze to, zda jsou dány důvody vazby. A ty dány jsou, protože ten trestný čin je závažný. A velmi závažný. Já jsem samozřejmě navrhoval, že by bylo hezké, kdyby ho propustili, s tím se ale soud neztotožnil.

Převoz do Rakouska

To jste navrhoval po dohodě s vaším mandantem?

Advokát musí vždy dělat to nejlepší pro svého klienta. A pro mého klienta by bylo samozřejmě lepší, kdyby byl na svobodě a do Rakouska mohl odjet sám. Takhle tam ale odjede s policejním doprovodem.

Iráčanka zadržená spolu s jedním mužem rovněž z Iráku na pražském letišti na základě evropského zatykače z Rakouska | Foto: Šimánek Vít | Zdroj: ČTK

Jak bude eskorta vypadat? Bude po zemi, nebo letadlem?

To nevím, a i kdybych to věděl, tak bych to nemohl říct. Z logiky věci to ale bude asi co nejekonomičtější a nejrychlejší. On velmi lpěl na tom, aby byl do Rakouska přesunut co nejdříve. Takže by to mělo být brzy, maximální lhůta je deset dní.

U soudu jste řekl, že váš mandant vinu odmítl. Měl tedy možnost se k celé věci vyjádřit

Vyjádřil se k tomu, z jakého důvodu ho chce Rakousko vydat. Řekl, že nikdy nic takového nedělal, že se vůči tomu důrazně ohrazuje a že nemá problém s tím, že bude vydán do Rakouska. Že s tím souhlasí a že bude rád, když to bude v co nejkratší době.

Byly v Evropském zatýkacím příkazu popsány konkrétní skutky, kterých se měl dopustit?

To nemůžu s ohledem na mlčenlivost říct.

Můžete alespoň říct, zda šli rakouští kriminalisté do detailu, nebo byla žádost stručná?

Bylo to velmi strohé. My tady ale nejsme od toho, abychom to posuzovali. Takže trestné činy byly popsány velmi stroze, nebudu ale uvádět konkrétně, jaké jsou.

A Rakousko tedy o vydání žádá proto, že v zemi dlouhodobě žije?

Protože tam dlouhodobě žije, pracuje tam dle vlastního tvrzení paradoxně v nějaké bezpečnostní firmě. Nic specifického ale nevím.

Zaznělo, v jakém je vztahu se zadrženou ženou? Jde o jeho partnerku?

Zaznělo, ale nechci se k tomu vyjadřovat.

Dvojice Iráčanů byla podle vyjádření mluvčího soudu Aleše Cimbaly v Praze pouze na den, šlo tedy o přestupní stanici na cestě do Iráku?

Teď si nejsem jistý, buď se ale vraceli, nebo jeli (z Rakouska do Iráku – pozn. red.).

Vyjadřoval se muž také k obvinění třetího muže zadrženého v pondělí ve Vídni, který je také podezřelý z útoku na dva vysokorychlostní vlaky v Německu?

Tuto informaci jsme neuvolňovali, tudíž se k tomu nebudu vyjadřovat.