Slibovali přinést ‚amana‘. Iráčané zadržení v Česku měli shánět peníze pro Islámský stát

Podezření z terorismu. S tím na konci března česká cizinecká policie zadržela na pražském letišti dvojici Iráčanů. Rakouský ministr vnitra Herbert Kickl sice mluvil o napojení na muže obviněného z útoku na vlaky v Německu, více informací se ale na veřejnost nedostalo. Server iROZHLAS.cz s pomocí informačního zákona nyní získal usnesení o vazbě, a přináší podrobnosti o pozadí celého případu.

Na trase Vídeň – Bagdád byla Praha pro třicetiletého Amara Rahím Mahmúd Mahmúda a o tři roky mladší Rijámu Šukrí Salí Badríovou jen přestupní zastávkou. Tuto cestu přitom dvojice podnikala zřejmě pravidelně, podle rakouských vyšetřovatelů měla totiž osobně vozit peníze do Iráku s cílem financovat teroristickou organizaci Islámský stát.

„V období let 2018 do 3. března 2019 v Rakousku a v Iráku shromažďovali finanční prostředky v hotovosti, zejména eura, kdy shromáždili nejméně šest tisíc eur (v přepočtu asi 150 tisíc korun – pozn. red.),“ píše se v usnesení Městského soudu v Praze o vzetí Iráčanů do předběžné vazby.

Poslíček z Iráku

Kromě převozu peněz měli podle informací vycházejících z evropského zatykače také podporovat dalšího Iráčana, který čelí obvinění z dvou teroristických útoků na vlaky v Německu, a to tím, že „mu slibovali přinést ‚amana‘ (tajný předmět) při zpáteční cestě z Iráku v únoru 2019.“

Co přesně tedy měla z Iráků dvojice dovézt, obhájce rodáka z Bagdádu Martin Rezek nevysvětlil. „To jsme vůbec neřešili,“ řekl pouze. Stejně mluví také dozorující státní zástupkyně Hana Andělová. Ani ona neví, co konkrétně se pod výrazem skrývá.

Iráčanka zadržená spolu s jedním mužem rovněž z Iráku na pražském letišti na základě evropského zatykače z Rakouska | Foto: Šimánek Vít | Zdroj: ČTK

Podle arabisty Petra Pelikána navíc nejde ani o přesný překlad. „V tomto případě je význam jasný. Amana je svěřená věc, rozumí se tím předmět, dopis, peníze. Cokoliv, co vám někdo dá, že to máte někomu odevzdat,“ vysvětil.

Výraz je podle Pelikána v komunikaci běžně užívaný. „My řekneme, že jsme předali balíček. Tady je obecný slovo ‚amana‘. Ani nemusíte vědět, co to je,“ doplnil.

Zrychlené předání

Při vydání do Rakouska se podle Andělové z Městského státního zastupitelství v Praze vycházelo pouze ze základních informací popsaných v usnesení o vazbě. Evropský zatykač ze dne 25. března čítající dvacet stran totiž české úřady dostaly v němčině a kompletně se nepřekládal.

„Nebylo nutné pracovat s českou verzí, protože s ohledem na jejich souhlas s vydáním se ani nečeká na překlad do českého jazyka. Vedlo se takzvané zjednodušené předání, proto to bylo tak rychlé, protože se nezkoumají žádné věci,“ popsala Andělová s tím, že pokud by probíhalo klasické předávací řízení, rakouská strana by musela zatykač přeložit.

Rakouští vyšetřovatelé dvojici podle získaného dokumentu podezřívali z příslušnosti k teroristické organizaci, příslušnost ke zločinecké organizaci a financování terorismu.

Česko Iráčany předalo do Rakouska začátkem dubna. To je nakonec z vazby pro nedostatek závažného podezření ze spáchání trestného činu propustilo. Vyšetřování kvůli podezření z členství v teroristické organizaci a z financování terorismu však podle agentury APA pokračuje.