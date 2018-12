Slovák žijící v Praze podle policie připravoval teroristický útok. Doma měl chemikálie na výbušniny

Muž ze Slovenska, v jehož pražském bytě policie objevila chemikálie k výrobě výbušniny a návodná videa, se podle policie připravoval k teroristickému útoku, viní to také z propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Na dotaz novinářů to uvedl dozorující státní zástupce Martin Bílý. Stíhanému mladíkovi, který je ve vazbě, hrozí pět až 15 let vězení.

