Těším se, až rukopis z obálky pořádně zanalyzují historici, říká pravnučka Tomáše Garrigua Masaryka
„Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho moc udělat. Ale nedělejte jim to jednoduché, hádejte se s nimi.“ I toto obsahuje text z tajemné obálky od Tomáše Garrigua Masaryka, kterou otevřeli experti Masarykova ústavu, archivu Akademie věd a Národního archivu v pátek v přímém přenosu Radiožurnálu. „Důstojná oslava,“ hodnotí akci pro Radiožurnál pravnučka prvního československého prezidenta Charlotta Kotíková žijící v USA.
Jaká byla vaše první reakce po otevření obálky?
Myslím, že to byla velice důstojná oslava, která byla snad i víc než ten text samotný, bylo to velice krásně udělané. Byla to pocta prezidentu Masarykovi a jeho slovům, skutečně to bylo velice důstojné.
To jsme moc rádi, že toto říkáte. Raduje se jak Radiožurnál, tak kolegyně a kolegové z Národního archivu, z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd. Tomáš Garrigue Masaryk, možná jste to viděla, se objevil třeba i ve vysílání předních médií, jako byla NBC, CNN. Co jste si při tom pomyslela?
Pomyslela jsem si to, že si to nikdy jistě sám nepředstavoval, že se o něm bude mluvit takto na celém světě.
Teď bych se trošku chtěla vrátit k tomu obsahu. Slova, která tam byla zachycená a přečtena v češtině a angličtině, tak nebyla myšlena pro veřejnost, ale byly to spíše poznámky, které si udělal Jan Masaryk v době, kdy měl strach, že je na tom jeho otec skutečně špatně.
Byla to velmi privátní záležitost. Potom, co se to takto přečetlo a udělalo se z toho trošku něco jiného, než oba si oba představovali, tak to začalo mít jiný dopad.
Dobové problémy
A ten dopad teď budeme sledovat, že?
Já jsem velice zvědavá na to, až archiváři a vědci potvrdí, kdy se domnívají, že to skutečně bylo diktováno. Myslím si, že to byly skutečně poznámky, které si Jan Masaryk udělal víceméně privátně, aby si zapamatoval určité myšlenky, které Tomáš Masaryk měl.
Takže toto všechno se teď bude řešit a já jsem hrozně ráda, že se k tomu můžeme vrátit, že to nebylo jenom toto jedno otevření s oslavou, ale že se k tomu vrátíme jako k dokumentu, který bude skutečně vědecky rozebrán, který bude určitým testamentem.
Byly tam naznačeny určité problémy v Československu z doby, kdy byla napsány, i když přesně nevíme, kdy to bylo. A určitým způsobem zasahovaly do mysli prezidenta Masaryka. Všechno se to bude řešit a jsem na to hrozně zvědavá.
Také mě překvapilo, že to bylo zachycené v angličtině. Bylo to proto, že Jan Masaryk byl hodně v Anglii, nevím, jestli v té době byl velvyslancem. Angličtina mu byla velice blízká, jednak tím, že žil v tom prostředí, ale také protože jeho matka byla Američanka a zřejmě se doma u Masaryků mluvilo anglicky daleko víc, než jsme si představovali.
Vždycky jsem si myslela, že to byla spíš čeština nebo němčina, což by bylo pochopitelné vzhledem k situaci, odkud Tomáš Masaryk pocházel. Zřejmě to tam ale angličtina všechno trošku převzala. Což je strašně moderní a současné, že nějakým způsobem cítili, že je to jazyk, který může věci propojit.
I v televizi bylo vidět, že Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd byla trochu nervózní i právě proto, že když se obálka otevřela, tak zjistili, že téměř celý text je v angličtině a ona ho analyzuje v přímém přenosu Radiožurnálu. Navíc ona si doma zapomněla brýle na čtení. Jak hodnotíte její výkon?
Já to hodnotím tak, jakože to je statečná žena. Mluvila jsem s paní doktorkou Kokešovou, protože jsem nechtěla paní Dášu hned včera otravovat.
Ale ona tam prý měla brýle, ale měla je v tašce, kterou si zapomněla na židli v sále. A místo toho, aby si pro ně šla a řekla – zapomněla, mám brýle tady v tašce –, tak se to tam snažila rozluštit všechno takto. Myslím si, že se zachovala velice dobře. A mít tam najednou před sebou angličtinu místo češtiny, to musel být opravdu dost tlak.
Slyšela jsem, že dostala několik e-mailů nebo možná vzkazů, které nebyly slušné nebo které neocenily její výkon. Ale já bych řekla, že se zachovala velice výborně.
Pohled historiků
Volal vám v pátek hned po té akci z Prahy Tomáš Kotík, který se debaty o Tomáši Garriguovi Masarykovi a otevření obálky zúčastnil. A jestli to není moc indiskrétní, co on na to říkal?
Myslel si, že to bylo opravdu ohromné, jak to všechno bylo dané dohromady, jak to fungovalo všechno.
Jen si myslel, že by možná bývalo lepší, aby si to archiváři přečetli v klidu předem, a potom měli víc informací a mohli být konkrétní, pokud je to možno. Což by pak více objasnilo ten text.
Ale řekněme, že to, co bylo v pátek v lánském zámku, tak byla trochu delší předehra k tomu, co se dozvíme za měsíc, až to experti všechno propátrají a na konferenci řeknou, ze kdy to bylo, jestli je to pravé a dají to do nějakého kontextu.
To si myslím, že je strašně důležité i kvůli obsahu, který tam byl, který se zmiňuje nejen o národnostních menšinách, ale třeba i o Slovensku.
To všechno je potřeba dát do určitého kontextu, který po 90 letech, nebo jak dlouho už to teď je, je pro spoustu lidí neznámý, protože to je moderní historie Československa, která je důležitá. A je důležité mít absolutně přesné informace.
Navíc, když nám přicházela videa nebo fotografie ze škol, kde to prostřednictvím školních rozhlasů vysílaly v přímém přenosu, tak tam bylo na studentkách a studentech vidět, že je to vůbec nenudí, že oni to hltali. A bylo jim to vidět na očích, že kdybychom z toho udělali jenom tuto jednu jedinou věc, tak ta hodina nebyla vůbec zbytečná.
To je samozřejmě, zaplať pánbůh za to, opravdu krásné, že je takový zájem o ten dokument.
Ale já jsem trénovaná historička, takže k tomu samozřejmě přistupuji taky trošku jinak, ale chápu, že to je strašně zajímavé, je to opravdu velice potěšující, že tak velký zájem je.