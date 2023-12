‚S ničím takovým jsem se dřív nesetkal.‘ Kontroly na fakultě ČZU jsou za hranou, shodují se experti

Některé studentky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity si musely pro napsání testu sundat podprsenku s kosticí, která aktivovala bezpečnostní rám. Tím musí studující projít, aby mohli zkoušku vykonat. Na případ upozornil server iROZHLAS.cz. Postup, který při kontrolách fakulta zaujala, není standardní, shodují se oslovení bezpečnostní experti. Podle nich jsou nastavená opatření proti etickým pravidlům. Praha 12:43 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Při běžném postupu se v případě aktivování rámu kosticí v podprsence využívá například ruční detektor kovu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Provozně ekonomická fakulta ČZU využívá k psaní testů speciální testovací centrum. Při vstupu se musí studenti nechat vyfotit a předložit studentský průkaz, následně musí projít bezpečnostním rámem, který má zachytit nepovolené předměty, tedy pomůcky při psaní testu.

Následně studenti píšou test na algoritmem přiděleném počítači, během toho je snímá množství kamer včetně kamery přímo v monitoru. Při psaní jsou pod neustálým dozorem, fakulta tak chce zabránit možnému podvádění.

Server iROZHLAS.cz v pondělí upozornil na zpřísnění opatření, ke kterým přistoupil děkan fakulty Tomáš Šubrt. Důvodem mělo být zvýšené množství podvodů, ačkoliv fakulta neuvedla, o kolik případů se jedná. Škola proto letos na podzim upravila citlivost detektorů.

Detektory ale poté zachytily i kostice v podprsenkách. Studentky s kosticovou podprsenkou tak buď musely odejít a přijít jindy, pokud ale neměly nárok na jiný termín, podprsenku si musely sundat a v monitorované místnosti psát test bez ní.

„Za třicet let praxe jsem se s ničím takovým nesetkal,“ kritizuje postup školy Radek Zapletal, tajemník Unie soukromých bezpečnostních služeb. Podle něj postup není standardní.

Ruční detektory

To potvrzuje i Lukáš Pulpán, specialista na bezpečnostní kontroly Letiště Václava Havla v Praze. I na letišti musí cestující procházet při kontrole bezpečnostním rámem a podle něj se může stát, že kostice alarm aktivuje, ačkoliv to není běžné.

„Při průchodu jsem pípala a postupně si sundala šperky, pásek i boty. Obsluha mi řekla, že možná pípá podprsenka. Jít se převléct pro mě nebylo možné, nakonec jsem si tedy podprsenku šla sundat a psala test bez bot, pásku a podprsenky.“ Anna (studentka Provozně ekonomické fakulty)

„V takovém případě máme ruční detektory kovu a použít můžeme i takzvanou ruční prohlídku. Těmito způsoby můžeme vyloučit přítomnost zakázaného předmětu a potvrdit, že se jedná skutečně jenom o kostici,“ popisuje standardní postup Pulpán. Sundání podprsenky u kontroly na letišti zaměstnanci nevyžadují.

„Bezpečnostní rám se má používat k zajištění bezpečnosti, například zda do objektu není vnášena zbraň nebo jiný bezpečnostní předmět. Ruční skener se pak používá ke zpřesnění určení místa, pro zjištění, který kovový předmět poplach vyvolává,“ podotýká prezident české pobočky sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS Jaromír Průša.

„Způsob kontroly používaný fakultou je zcela nevhodný. Zde by mohly být při vstupu využívány jiné technologie, např. na bázi rentgenových skenerů,“ podotýká.

Neadekvátní opatření

Škola se však ke standardním postupům, které zahrnují osobní prohlídku, staví odmítavě. „Osobní prohlídky považujeme za zcela nepřijatelné,“ uvedla mluvčí České zemědělské univerzity Karla Mráčková.

„Tento úkon by byl výrazně méně diskrétní nejen z důvodu, že to neumožňují prostory testovacího centra (oddělení prostoru pro prohlídku), ale celkově by šlo o mnohem větší zásah do soukromí a osobního prostoru studentů,“ dodala.

Odborníci však univerzitou nastavená opatření považují za nevhodná. „Nešlo o bezpečnostní objekt, ale o opatření proti podvádění. V takovém kontextu, kdy nejde o žádné riziko, ale o to, jestli si někdo nenese tahák, je takové opatření naprosto neadekvátní a nepřijatelné,“ kritizuje zpřísněné kontroly.

Podle Průši je požadovat po studentkách svléknutí části spodního prádla za hranou a proti etickým pravidlům. „Nejedná se o běžnou kontrolu ani požadavek. Je to zcela neadekvátní opatření v návaznosti na zajištění ‚nepodvádění při zkoušce‘,“ tvrdí.

„Studenti jsou v místnosti při zkoušce pod silnou kontrolou,“ zmiňuje v souvislosti s dohledem kamer. „Pokud však i to je málo, musela by univerzita přistoupit k dalším moderním technologickým preventivním krokům tak, aby v místnosti nebylo možné přinesenou elektroniku používat,“ uzavírá.

Rektor univerzity Petr Sklenička v reakci na zjištění serveru iROZHLAS.cz podal podnět etické komisi, která se sejde ve středu v 15 hodin. Podle Mráčkové zatím nelze říct, zda padne rozhodnutí už ve stejný den. Děkan fakulty Tomáš Šubrt situaci odmítl komentovat.