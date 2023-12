K testu jen bez podprsenky. Studentky ČZU se musely před zkouškou svlékat, rektor svolá etickou komisi

V prvních dvou týdnech letošního listopadu byly některé studentky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity nuceny si před testem svlékat kosticové podprsenky.

Serveru iROZHLAS.cz tuto zkušenost nezávisle na sobě popsalo jedenáct studentek, další to potvrzují jako svědkyně.

Obsluha tzv. testovacího centra, kde se případy odehrály, se odkazovala na nařízení děkana Tomáše Šubrta, které zakazuje vpustit k testu kohokoli, kdo aktivuje bezpečnostní rám na detekci kovu.

Rektor univerzity Petr Sklenička svolá „v následujících dnech“ etickou komisi, která se bude pravidly v centru zabývat. Exkluzivně Praha 5:00 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na ten den vzpomíná jako na jeden z nejhorších na univerzitě. „Škola pro mě není místo, kde chci chodit bez podprsenky. Kdybych bez ní chodit chtěla, tak si ji přece nevezmu. Cítila jsem se strašně ztrapněná, potupená a psychicky rozhozená,“ vypráví Sofie, studentka Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity (identity všech citovaných studentek redakce zná, jejich jména byla ale na jejich žádost změněna).

Testovací centrum PEF ČZU Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity otevřela vlastní testovací centrum v roce 2015. Prezentuje ho jako „místo, které ji posouvá do čela mezi lídry elektronického testování znalostí“. Dnes v něm studenti skládají většinu zkoušek. Algoritmus studentům přiřadí jeden ze 67 počítačů, studenty hlídá „množství kamer“, včetně jedné přímo v monitoru. Do místnosti je zakázáno vnášet například mobily, kalkulačky nebo kovové předměty, škola tak chce zabránit možným podvodům studentů. Věci si studenti odkládají do skříněk na padesátikorunovou zálohu, během testování dohlíží na studenty dozor fyzicky i přes kamerové záznamy.

Sofie popisuje zkušenost z 10. listopadu v takzvaném testovacím centru. To funguje tak, že si student sám zvolí čas testu, který následně vykonává u přiděleného počítače pod přísným kamerovým dohledem. Fakulta však nedávno přistoupila ke zpřísnění už tak velmi striktních podmínek.

Server iROZHLAS.cz získal nezávisle na sobě výpovědi jedenácti studentek, které byly v listopadu pro vpuštění k testu donuceny svléknout si podprsenku, případně na ně v tomto směru byl vyvíjen silný nátlak. Další studentky jejich výpovědi potvrzují jako svědkyně.

‚Zahnaná do kouta‘

Součástí vstupu je například identifikace studijním průkazem a průchod bezpečnostním rámem.

„Poprvé jsem v rámu pípala, tak jsem si sundala náramek a náušnice, na které jsem zapomněla,“ pokračuje ve vyprávění Sofie. „Když jsem ale pípala znovu, nevěděla jsem, co dalšího by to mohlo být. Obsluha naznačila, že by to mohla být kostice od podprsenky a řekli, že mě nemůžou pustit si test napsat, dokud pípám.“

Přijít na jiný termín pro ni nebylo možné. „Nevěřícně jsem se zeptala, jestli si mám tu podprsenku sundat, a oni mi řekli, že se bohužel nedá nic jiného dělat, jinak mě nepustí. Cítila jsem velký tlak a byla jsem úplně v šoku. Všichni tři lidé u rámu věděli, že to způsobuje podprsenka, ale nemohli mě pustit dál. Řekli, že to je kvůli novému nařízení od děkana,“ tvrdí Sofie.

„Byla to situace, kdy mi nic jiného nezbylo – okolnostmi jsem byla donucená jít na záchod sundat si podprsenku, dát ji do skříňky, napsat test, a pak až jsem se mohla obléknout. Když tam jsou všude kamery, vážně to není příjemné. S dalšími holkami, kterým se to stalo, podáme stížnost.“ Veronika (studentka Provozně ekonomické fakulty)

„V tu chvíli jsem se rozbrečela,“ popisuje. Test se jí měl automaticky za pár minut spustit s časovým limitem. „Šla jsem na toalety přes chodbu, kde už byla řada dalších studentů, co čekali na svůj čas testu. V kabince jsem si podprsenku sundala a rozbrečela se ještě víc, měla jsem přiléhavý svetr a byly mi vidět bradavky.“

Bez podprsenky už rámem projít mohla, jedna z pracovnic Sofii alespoň půjčila volný svetr. Test potom psala v monitorované místnosti, kdy ji kromě množství externích kamer snímala i od pasu nahoru kamera přímo v monitoru. „Nevím přitom, kdo k těm záznamům má přístup, kdy na to někdo kouká,“ podotýká Sofie.

Ve svém vyprávění opakovaně zmiňuje, že se okolnostmi cítila zatlačena do kouta a že jí v její situaci nic jiného nezbývalo. Celá situace jí přišla nedůstojná a neuctivá, chystá se podat individuální stížnost. Její zkušenost však není ojedinělá.

‚Naposledy a s výjimkou‘

Zážitek další studentky Terezy z 9. listopadu je velmi podobný. „Když jsem opakovaně pípala, pracovníci u kontroly navrhli, že by to mohly být boty. Tak jsem si je zula, uklidila do skříňky a šla jsem bosa. Pořád jsem ale nemohla projít. Až pak mě napadlo, že mám na sobě podprsenku s kosticí,“ uvádí.

Tereze zaměstnanci navrhli, ať si test přijde napsat další den, což už pro ni ale nebylo možné. „Tak řekli, že si asi budu muset tu podprsenku sundat, když pípá.“

„Následně jsem tedy prošla kolem řady asi pěti kluků na záchod, kde jsem si sundala podprsenku, prošla zpátky, dala ji do skříňky, a pak jsem šla jako uličkou hanby bez podprsenky, bez bot, bez náušnic a prstýnků psát test. Byla jsem tak naštvaná a rozhozená, že jsem se skoro rozbrečela – a v tomhle stavu má student odvést nějaký výkon?“ diví se.

V některých případech na samotném začátku testování v zimním semestru obsluha centra studentky s kosticovou podprsenkou ještě za rám vpustila. „Slečna z centra mi řekla, jestli bych si mohla sundat podprsenku, že mě tam s ní nemůže pustit. Řekla jsem, že mi to nepřijde v pořádku,“ popisuje Vanda.

„Při průchodu jsem pípala a postupně si sundala šperky, pásek i boty. Obsluha mi řekla, že možná pípá podprsenka. Jít se převléct pro mě nebylo možné, nakonec jsem si tedy podprsenku šla sundat a psala test bez bot, pásku a podprsenky.“ Anna (studentka Provozně ekonomické fakulty)

„Po chvilce dohadování mě nakonec zkontrolovali ručním detektorem. Zjistili, že mi pípá zapínání u podprsenky a domluvili se, že mě tedy pustí – naposledy a s výjimkou,“ přibližuje.

„Musela jsem několikrát procházet rámem a čelit otázkám, zda nemám něco pod mikinou a jestli nemám podprsenku,“ uvádí další ze studentek. Všechny se shodují na tom, že ani v těchto situacích se necítily komfortně a těsně před testem je to rozhodilo.

Dehumanizující a urážlivé

Popisované praktiky jsou neetické, a mohly by být v rozporu dokonce i s etickým kodexem České zemědělské univerzity nebo se zákonem o vysokých školách, míní advokátka Klára Kalibová.

„Oba dokumenty říkají, že prostředí, ve kterém má být realizováno vzdělávání na vysokých školách, má být partnerské i bezpečné. Nikdo nemá na studenty vyvíjet nadměrný nátlak,“ upozorňuje pro iROZHLAS.cz.

Rozpor s etickým kodexem Etický kodex České zemědělské univerzity stanovuje, že její zaměstnanci a studenti mimo jiné „vůči ostatním nevyvíjejí nevhodný či nemístný nátlak“ nebo také „netolerují neetické projevy“. Kodex dále například uvádí, že „zaměstnanci ČZU jednají se studenty čestně, spravedlivě, partnersky a otevřeně“.

„Ani žádný bezpečnostní moment v historii ČZU neodůvodňuje tak přísná bezpečnostní opatření,“ říká Kalibová. Podle ní takto přísné kontroly nejsou ani u soudů, na policii nebo ve věznicích. „Bezpečnostní opatření musí být přiměřená cíli a univerzita z mého pohledu ten cíl nedeklarovala.“

„Jestli podváděli jednotlivci, mělo s nimi být vedeno disciplinární jednání,“ zmiňuje Kalibová. Podle ní univerzita opatřeními v centru vytváří prostor nedůvěry. „Je to dehumanizující, urážlivé a v rozporu s akademickými principy svobodného vzdělání,“ tvrdí.

Podle ní studenti mohou využít akademického senátu případně individuálních stížností, a to zejména v případech, kdy by došlo k propadnutí termínu testu, pokud se opatření nepodrobili.

„Pokud tam dochází ke svlékání části studentstva z jejich spodního prádla, je to absolutně nepřiměřené a nehorázné,“ uzavírá Kalibová.

Zasedne etická komise

V reakci na zjištění serveru iROZHLAS.cz svolal rektor ČZU Petr Sklenička etickou komisi, která posoudí oprávněnost pravidel nastavených v testovacím centru. Sejít by se měla „v následujících dnech“, oznámila škola. Předpokládá se, že komise ve věci zasedne vícekrát.

„Myslela jsem, že to nemyslí vážně, nicméně mi nezbylo nic než jít na záchod si podprsenku sundat. Byla jsem extrémně rozčílená, ale nešlo nic dělat, protože další den byla kapacita v centru plná, potom by mi termín na splnění testu propadl. Cítila jsem se potupně a nedůstojně. Byla jsem tak rozhozená, že kdybych nebyla stoprocentně připravená, ani test nezvládnu. Jít chodbou na záchod, kde čekají další studenti... Člověk si přijde jako nahý. Na další test už jsem si vzala sportovní podprsenku, ale i to vnímám jako omezení. “ Agáta (studentka Provozně ekonomické fakulty)

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity však nepřipouští, že by ke svlékání podprsenek před vstupem do centra docházelo. „Sundání podprsenky v testovacím centru požadováno není, pásek s kovovou přezkou pro bezproblémový průchod nutné odložit je,“ uvádí tisková mluvčí univerzity Karla Mráčková.

Děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU Tomáš Šubrt na žádost o komentář nezareagoval, zástupce akademického senátu Vít Kluger se odkázal na tiskovou mluvčí Mráčkovou.

Ke zpřísnění bezpečnostních opatření ale skutečně došlo. Mráčková potvrzuje, že obsluha centra nesmí vpustit studenty, kteří při průchodu bezpečnostním rámem spustí akustickou výstrahu, a uvádí, že na konci letního semestru mělo dojít k úpravě nastavení rámu.

„Na začátku letošního roku bylo prokázáno, že došlo k masivnímu nárůstu podvodů při písemných testech (např. formou jejich focení a natáčení),“ vysvětluje. Mimo jiné také informuje o pokusech o použití špionážní techniky (např. kamera v knoflíku), která se jako tzv. „studentský set“ prodává za zhruba 13 tisíc korun.

Tyto podvody byly podle ní projednány a usvědčeny v rámci disciplinárního řízení. Kolik přesně však takových případů bylo v lednu zachyceno, škola neuvedla.

Lednový e-mail

Děkan fakulty Tomáš Šubrt navíc v tomto období zaslal studentům e-mail, který podle vyjádření univerzity měl obsahovat „konkrétní doporučení, jak v centru postupovat“. Server iROZHLAS.cz má tento e-mail zaslaný studentům 12. ledna 2023 k dispozici.

Šubrt v něm avizuje zpřísnění kontroly při vstupu do testovacího centra kvůli opakovaným podvodům a připomíná zákaz používání mobilů a elektronických zařízení. Jediné konkrétní doporučení, které tento e-mail obsahuje, je, že si mohou studenti vyzkoušet průchod rámem ve všední dny mezi 7.00 a 7.45.

Zbytek e-mailu však namísto doporučení informuje o zákazech, které nejsou uvedeny ani v provozním řádu testovacího centra. „Studenti jsou povinni odložit (…) veškeré předměty obsahující kov (včetně kovu v ošacení, obuvi a v módních doplňcích) do bezpečnostních skříněk,“ uvádí děkanův lednový e-mail.

E-mail zaslaný děkanem PEF ČZU Tomášem Šubrtem studentům fakulty 12. ledna 2023 o zpřísněných opatřeních v testovacím centru | Zdroj: Český rozhlas

Provozní řád centra aktualizovaný k letošnímu červnu, kterým by se studenti měli řídit, takto konkrétní není – studenty pouze informuje o zákazu vnášení elektroniky a kovových předmětů bez bližší specifikace. Sice jim ukládá povinnost zvolit vhodné oblečení i obuv, aby mohli bezpečnostním rámem projít, neuvádí k tomu však žádné detaily.

Opatření u brýlí „V testovacím centru je zakázáno používání brýlí s kovovými obroučkami, pokud průměr kovu obroučky překračuje 3 mm,“ uvádí děkan Šubrt v lednovém e-mailu. „Pokud akustický signál spouštějí brýle, lze je na průchod rámem odložit, ale při testu je studenti samozřejmě mohou použít, nejde-li například o nedioptrické brýle s kamerou,“ tvrdí Mráčková. Jak tyto typy brýlí obsluha centra rozliší, neuvedla. „Po tom e-mailu jsem se bála a vzala si raději čočky,“ říká Sofie.

Průchod bezpečnostními rámy například na letištích přitom běžně bývá v kosticové podprsence bezproblémový, stejně tak i s drobnými šperky jako náušnicemi či piercingy nebo v botách s přezkami. Tyto předměty při bezpečnostní kontrole nezakazuje např. ani pražské letiště nebo pravidla na letištích v USA.

Podniknuté kroky

Kromě svolání etické komise škola tvrdí, že podnikla i další kroky. „10. listopadu bylo nastavení rámu znovu optimalizováno a výskyt případů, kdy studenti nebyli vpuštěni do testovacího centra, se snížil na minimum,“ uvádí Mráčková.

K popsaným incidentům skutečně docházelo v období od 31. října do 10. listopadu. Oslovené studentky si však myslí, že nižší výskyt případů souvisí s tím, že k testům začaly chodit ve sportovních podprsenkách. „Problém se nezlepšil, my jsme se holt přizpůsobily,“ myslí si například studentka Veronika.

Škola uvádí, že je otevřena komunikaci se studenty, kteří projevují zájem o diskusi, zároveň ale tvrdí, že ji e-mailem oslovilo pouze několik jednotlivců. Problém se svlékáním podprsenek nepotvrzuje, a to i přesto, že se několik studentek v návaznosti na situaci obrátilo na akademický senát.