Výběr z médií: šelmy v ohrožení, hračky pro dětské domovy a problém hygienických stanic

V pondělním tisku se dočtete, že vlci nebo rysové jsou často oběťmi pytláků. Upozorňuje na to Mf Dnes. Deník Právo píše, že ubývá lidí a firem, které darují hračky do dětských domovů. Pořadatel projektu Daruj hračku zatím eviduje asi o 80 procent méně dárců než loni. A hygienické stanice se podle Deníku N obávají testování antigenními testy, se kterým souvisí další trasování nakažených. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 7. prosince 2020

Hygienické stanice se obávají, že před Vánoci opět nebudou stíhat - a to kvůli plánovanému dobrovolnému plošnému testování. Všímá si toho pondělní Deník N. Podle něj jsou hygieny už teď na hranici svých kapacit. A kvůli testování učitelů a následně i zbytku populace jim může práce ještě výrazně přibýt.

Deník N popisuje, že do dobrovolného testování pedagogických pracovníků - které začalo v pátek - se může zapojit až 200 tisíc lidí. 18. prosince má ale začít testování i u ostatních obyvatel Česka. Kolik lidí se ho zúčastní, ale není jasné. Hygienici se proto obávají toho, že zdravotníci budou odebírat mnohem víc vzorků než je teď obvyklé.

S tím logicky souvisí, že velmi pravděpodobně také stoupnou počty nově zjištěných případů. Ty budou muset hygienici zaevidovat a budou také muset trasovat jejich kontakty - a právě tohoto náporu se teď nejvíc obávají.

Vzácné šelmy jsou v české přírodě v ohrožení - řeč je například o rysech, vlcích nebo dravých ptácích. Těchto zvířat v tuzemských lesích podle Mf Dnes ubývá taky proto, že se často stávají oběťmi pytláků. Ti je loví, aby je měli doma jako trofej. Případě je tráví nebo střílí, aby šelmy nezabíjely jiná zvířata.

Jak často se podobné případy dějí, nedokážou ochránci přírody vyčíslit. Pachatelé totiž těla mrtvých vlků nebo třeba rysů většinou dokážou odklidit dřív, než se na jejich jednání přijde. A pokud už se věcí začne zabývat policie, většinou pytláka stejně neodhalí.

Deník dokonce píše, že zatím se v Česku nikdy nestalo, že by byl za trávení vzácných zvířat někdo pravomocně odsouzen. Někdy se podaří odsoudit aspoň pachatele, kteří vlky nebo třeba dravce střílí - a to například za nedovolené ozbrojování.

Restauratéři nebo majitelé obchodů teď sice své tržby povinně evidovat nemusí, elektronickou evidenci tržeb ale i dál používají přibližně dvě třetiny z nich. Upozorňuje na to pondělní deník E15. EET budou muset například obchody nebo restaurace znovu začít používat až na začátku roku 2023 - od té doby se má povinnost nově vztahovat taky třeba na řemeslníky nebo právníky.

Například letos v lednu podle finanční správy do EET aspoň jednu účtenku zaevidovalo přes 125 tisíc podnikatelů, v říjnu jich bylo jen necelých 89 tisíc. Deník E15 píše, že klesl i celkový počet zaevidovaných tržeb - v lednu jich bylo celkem 330 milionů a například v říjnu 262 milionů.

Problémy pražské Botanické zahrady s tamním skleníkem nazvaným Fata Morgana pokračují. Podle rozsudku - který mají k dispozici Hospodářské noviny - musí zahrada zaplatit architektovi skleníku Zdeňku Deylovi odškodné jeden a půl milionu korun. A to za to, že před lety bez jeho souhlasu upravila projekt stavby. Jde zatím o nepravomocný rozsudek. Případ soudy řeší už přes 15 let.

V minulosti už justice rozhodla o tom, že Botanická zahrada neměla právo projekt bez Deylova souhlasu upravit. Poslední dva a půl roku se tak řeší už jen výše odškodného. S plánem na výstavbu rozsáhlého skleníku se subtropickými a tropickými rostlinami zahrada přišla už v roce 1996. Původně měla stavba stát 20 milionů korun.

Ubývá lidí nebo firem, které letos kupují hračky dětem z dětských domovů. Píše o tom deník Právo. Například společnost Tango - pořadatel známého projektu Daruj hračku - zatím eviduje asi o 80 procent méně dárců než loni.

A podobné zkušenosti mají taky další organizace, které pomáhají shánět dárky pro děti z dětských domovů. Jejich práci jim navíc komplikuje nejen to, že lidé mají méně peněz, ale omezují je i opatření proti koronaviru. Například do projektu Strom splněných přání se letos lidé můžou zapojit jen online. Kromě sponzorů dárky kupují i samotné domovy. Na jedno dítě mají přibližně dva a půl tisíce korun. Z této částky se podle Práva většinu přání podaří splnit i letos.