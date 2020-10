Budou otestováni všichni lidé v Česku? Prymula uvedl, že o tom jedná s praktickými lékaři

„Pokud se projekt podaří, tak si dovedu představit, že by to s nějakým odstupem 14 dnů bylo možné,“ dodal. Musí se to ale důkladně připravit, protože není možné lidi testovat po delší čas. Je podle něj ale potřeba zabezpečit dostatek testů.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka řekl, že se sdružením o návrhu nikdo nejednal. Bez podrobností se k němu nechtěl vyjadřovat.